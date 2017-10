El fastuoso musical “Billy Elliot” ofrece emotivo homenaje a Norma Lazareno

Como madrinas de honor, acompañaron a la actriz, sus homólogas de camino artístico, Carmen Salinas y Susana Alexander

Asael Grande

Basada en la película homónima, la puesta en escena “Billy Elliot”, que se presenta en el Centro Cultural Teatro 2, rindió un homenaje por su trayectoria artística a la primera actriz, Norma Lazareno, quien interpreta el papel de abuela del pequeño “Billy” (Aarón Márquez); como madrinas de honor, acompañaron a la actriz, sus homólogas de camino artístico, Carmen Salinas y Susana Alexander.

Situada durante el mandato de Margaret Thatcher, bajo el contexto de la huelga de los mineros que tuvo lugar de 1984 a 1985, “Billy Elliot” es una historia inspiradora sobre un pequeño niño y su constante lucha en contra de las adversidades y los estereotipos para lograr hacer su sueño realidad.

Al finalizar la función de “Billy Elliot”, puesta en escena que sobrepasa las cien representaciones ininterrumpidas, Carmen Salinas dedicó unas palabras a Norma Lazareno: “feliz de estar aquí con ustedes, no saben para mí lo importante que es de decirle a Normita que es una hermana para mí, aparte de que somos muy buenas amigas, yo la veo como una hermana, además hermana del mismo dolor, por eso, la entiendo también, la admiro y la quiero tanto, y he tenido la oportunidad de trabajar con ella en muchas ocasiones, y la voy a seguir admirando, felicidades a todos por esta maravillosa obra, con espléndidos bailarines, qué bonito trabajan, me hicieron chillar en el asiento, felicidades, esta obra merece estar llena de mucho público, se lo merecen, felicidades”.

Finalmente, la primera actriz Norma Lazareno, quien recibió aplausos y ovaciones de pie, dirigió unas palabras a su público: “agradezco primeramente a Dios, yo estaba un poco nerviosa por esta noche, nadie me decía nada, agradezco a Alejandro Gou por este reconocimiento de nuestra vida, todo son caricias para el corazón, es maravilloso, me preguntaban en varios ocasiones, si tengo algún ritual por lo cual se empiezan las funciones, entonces les dije que no es un ritual, sino un convencimiento, repaso unas líneas de una reflexión que se llama ‘Oración del actor’”, dijo la actriz Norma Lazareno, nacida el 5 de noviembre de 1943, en Veracruz, México), quien comenzó su carrera cinematográfica durante la década de los cincuenta en la película “Maldita ciudad”, a la edad de 11 años. Cuatro años más tarde debutó en televisión en el programa “Variedades de mediodía”, al lado de Héctor Lechuga, Manuel Valdés y Leonorilda Ochoa. Estuvo casada con el actor Pablo Farrell, con quien tuvo una hija, Paulina, quien murió en un accidente automovilístico a los 19 años de edad.Participó en telenovelas como “Simplemente María” (2015-2016),” Libre para amarte” (2013), “Porque el amor manda” (2012-2013), “Hasta que el dinero nos separe” (2009-2010), entre otras.