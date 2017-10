La puesta en escena “Las arpías” arranca con gran polémica

La producción de Omar Suárez se estrena el próximo 29 de octubre en Piedras Negras

Arturo Arellano

Omar Suárez, un talentoso productor, pero también siempre en medio de alguna polémica y aunque se pensaba que “Las arpías”, su nuevo proyecto teatral, sería la excepción no es así, ya que apenas en la conferencia de prensa para presentar a su elenco y anunciar la fecha de estreno para el 29 de octubre en Piedras Negras, ya surgió un primer conflicto. Y es que según la muy profesional y guapa actriz Cynthia Klitbo, no se le informó de lo exprés en que se daría el proyecto y menos que algunas de sus compañeras no se presentarían a ensayar. No obstante Cynthia aseguró que sí cumplirá con las fechas a las que se comprometió.

Se dieron cita en conferencia de prensa Benny Ibarra, director de la puesta en escena; Omar Suárez, productor; Ariadne Díaz, Maribel Guardia, Cynthia Klitbo, Ninel Conde, María Victoria, Ana Patricia Rojo, Grettel Valdez y Silvia Mariscal, quienes estuvieron en un ambiente de bastante camaradería, a excepción de Klitbo, a quien se le notó enojada desde el principio, molestia cuya razón daría a conocer más adelante.

Omar Suárez comentó “todas las estrellas tienen un momento de lucimiento en esta obra, sus personajes lo permiten, ya que Robert Thomas ha logrado un texto extraordinario. Estoy muy contento y nos vamos de gira, arrancamos el 29 de octubre en Piedras Negras, para después llegar el 30 y 31 a Monterrey. Agradezco a todas las actrices por haber subido a este barco, es un proyecto interesante, muy actual, porque a pesar de ser una obra escrita hace bastante tiempo, la gente aún se puede identificar con lo que sucede”.

Ariadne Díaz dijo: “es una historia de suspenso, se trata de descubrir al asesino del padre de esta familia en la que somos sólo mujeres y el varón que es asesinado. Es un honor estar con todas ellas, somos diferentes, pero compartimos la cualidad de ser mujeres, chingonas, madres, hermanas, hijas, actrices y con ganas de hacer de esta obra un éxito. Susana es mi personaje, ella se entera de la muerte de su papá y quiere saber quién es el responsable. Dentro de la historia mi personaje es el mediador, el más coherente, el que está para poner orden. Es una historia bastante complicada, donde los siete personaje están en escena”.

La bella Maribel Guardia agregó: “todas tienen dolores y secretos, por lo que es una obra llena de matices. Tenemos un elenco maravilloso y para mí es un honor trabajar con María Victoria, porque esta mujer es un ejemplo para todas nosotras”.

Cynthia Klitbo, quien alterna con Ana Patricia Rojo y Ariadne Díaz, en la puesta en escena, lamentó que “no es el tipo de oferta que yo recibí, cumpliré con el compromiso, pero no es el tipo de teatro al que estoy acostumbrada a trabajar. Si me brinca un poco, que sea tan exprés, yo vengo de Bellas Artes, de otro tipo de obras y no me gusta que algunas de nosotras, no han venido a ensayar”, afirmó, a lo que Omar Suárez replicó “No te habíamos aclarado, pero aprovecho el foro para hacerlo, Victoria Ruffo, Ninel Conde y Maribel Guardia, quedaron en esos términos conmigo, ya que tienen otros compromisos, pero quiero destacar que cuando vienen a sus ensayos traen el texto muy bien aprendido y sin duda estarán listas para cuando sea el momento de presentar la obra. Mis producciones son profesionales y hechas con mucho respeto para el público, no habrá ningun problema con que se ausenten de los ensayos”. Lo mismo Benny Ibarra, director del montaje agregó “yo estoy acostumbrado a trabajar así, de pronto los actores no cuentan con el tiempo para estar en todos los ensayos, pero se comprometen, en una ocsión el señor Julio Alemán llegó tres dias antes de un estreno y todo salió perfecto”.

Ante lo anterior Cynthia Klitbo concluyó: “Es muy dificil memorizar cuando no tienes a tu compañera para hacerte una réplica, yo quiero mucho a mis compañeras, pero sí me tiene sorprendida, porque en toda mi carrera teatral no me había tocado trabajar de esa manera, no quiere decir que esto sea personal. En lo que a mí concierne no se trata de llegar con un texto de memoria, se trata de hacer un análisis de personaje, una mesa de trabajo. Por supuesto que lo vamos a lograr porque somos profesionales, pero la responsabilidad para con el público debe ser mayor”, señaló, antes de abandonar el lugar y no esperar la fotografía de la obra.

“Las arpías” visitarán Monterrey, Morelia, Mexicali, Puebla, Xalapa, Hermosillo, Mérida, Villahermosa, Guadalajara, Toluca, León, Veracruz, Tlaxcala y Cancún.