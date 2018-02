Opera Prima Rock: Tributo a Queen, regresa a México

La producción de Federico Di Lorenzo y Diego Fainguersch recrea sonoramente los más grandes éxitos de la banda británica, enmarcados con un espectáculo visual impresionante

Después de una pausa en el territorio mexicano y ante la fuerte demanda de los fanáticos, Opera Prima Rock: Tributo a Queen, regresa con todo el despliegue escénico, energía y entusiasmo con su show original, par apresentarse a partir del 10 de marzo en el Voila Acoustique de Antara Polanco. Desde su debut, Opera Prima Rock: Tributo a Queen se ha presentado con una particular estética que lo distancía de cualquier banda tributo; nunca buscando “imitar” a esta legendaria agrupación, sino brindando, a través de sus músicos, una fiel interpretación de las canciones, como sonaban grabadas en los discos, lo que comúnmente suele llamarse un “off the record”. Su vestuario hace reminiscencia a la época de Luis XV y permitió homogeneizar su propuesta: mezclar la música de Mozart con la de Queen, valiéndose de las cualidades vocales de sus cantantes. Bajo a producción de Federico Di Lorenzo y Diego Fainguersch, este espectáculo de rock combina su estética con un nuevo concepto visual de proyecciones y mapping, donde la banda muestra sus propias ideas acerca de las canciones de Queen.

En entrevista para DIARIO IMAGEN, Di Lorenzo, refirió que “el año pasado tuvimos actividad en eventos privados, habia mucha gente preguntando por qué no lo hacíamos en un lugar abierto, de modo que los hemos escuchado. Comenzamos en Buenos Aires hace muchos años, éramos una banda que tocaba rock y metal, como buenos metaleros nos gustaba mucho Queen y empezamos a tocar sus canciones, pero nos preguntábamos ¿por qué será que Queen no usaba cantantes en vivo para apoyar las voces?, y no lo hacían por que ellos eran Queen, nosotros necesitabamos por lo menos siete voces extras para sonar un poco como Queen, en los discos”.

Explica que en el show “lo que hacemos es interpretar el ‘Greatest hits’ I y II completitos, despues hacemos canciones de Queen, que la gente ni sisquera sabe que son de ellos, pones Universal Stereo y suenan dos o tres canciones de ellos y no saben. Finalmente se enganchan y se van conociendo mucho más de la banda.

Abrimos con el Aria de la reina de la noche, que tiene mucho que ver con la letra de ‘Rapsodia bohemia’. Un poco el espíritu de este proyecto era buscar quien de los músicos clásicos seria un rockero hoy por hoy y decidimos que ese seria Mozart, pues tranquilamente se podría ajustar su música a estos tiempos, así que fusionamos su música aquí también”.

Asegura que “esto no se trata de imitación, sino una recreación de la música de Queen, entonces queríamos que también visualmente apuntara a ellos y a Mozart, a la extravagancia de lo visual.

Tocamos la música que nos gusta y si eso hace que la gente vaya a investigar y comprarse un disco de Queen, seríamos felices, nos preguntan porque no grabamos nuestras versiones, pero la verdad no nos atreveríamos, nada nunca va a sonar mejor de lo que ya está grabado por Queen”, dijo y recuerda que “yo siempre escuché a Queen, me llamaba mucho desde niño, tenía todos los discos, estaba al pendiente de lo nuevo y a raíz de meterme a profundidasd en su música, me di cuenta de que es música clásica del siglo XX, más allá de ser fan, me di cuenta de este tipo de cosas, es una obra que como músico no te aburres de tocar”.