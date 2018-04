Acabó el López Obrador del Tsuru, afirma Meade

Se demuestra que es incongruente con lo que dice

José Antonio Meade Kurbreña, candidato presidencial de la coalición Todos por México, afirmó que Andrés Manuel López Obrador traicionó su discurso de austeridad, al utilizar un taxi aéreo para hacer campaña.

“Es un candidato que no tiene compromiso con su palabra y que, habiendo comprometido un estilo de campaña austero, hoy lo vemos usando aviones privados”, acusó tras la firma de un acuerdo en pro de la primera infancia.

El lunes, el candidato de Morena, que ha reiterado que venderá el avión presidencial por su costo excesivo, utilizó un taxi aéreo Cessna para ir de Mexicali a Nogales y luego a Guaymas.

El abanderado de la coalición que integran PRI, PVEM y Panal mencionó que ello demuestra que López Obrador es incongruente con sus compromisos.

“El Andrés Manuel del Tsuru y la austeridad se perdió ya en beneficio del Andrés Manuel de la Suburban y el avión privado, y me parece que lo que pone de relieve es que no tiene consistencia en su ser y en su actuar, y en la política vale la pena ser consistente y congruente”, consideró.

Pide investigar compromisos que está generando

Meade Kuribreña instó al Instituto Nacional Electoral (INE) y a las autoridades fiscales investigar cuáles son los compromisos que Andrés Manuel López Obrador está generando en esta campaña.

Celebró que se esté poniendo de manifestó para que la sociedad mexicana se dé cuenta de que López Obrador es un peligro para el empleo, para la seguridad, transparencia y ha mentido por los últimos años, en términos de qué y de cómo vive.

“Andrés Manuel dice que vive de donativos. Hoy estamos viendo quién le da esos donativos, y no los declara y no paga impuestos sobre ellos”.

Agregó que el candidato presidencial de Juntos Haremos Historia “vive de aviones privados, vive de donativos que no revela, vive de apoyos que no cuantifica, vive de cuentas que no transparenta, vive de la mentira y del engaño”. Meade Kuribreña aplaudió el respaldo de Carlos Slim a la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) y fustigó las incongruencias del tabasqueño, quien en sólo dos días ha evidenciado que no tiene compromiso con la niñez, con la seguridad y tampoco con la austeridad que tanto pregona.

Insistió que cancelar el aeropuerto implica que México pierda un espacio de conectividad y de competitividad, se ponen en juego 450 mil empleos y solamente ahorita se ponen en juego más de 40 mil, además de que se pone en duda la capacidad que tiene México de honrar sus contratos.

Cualquier gente que hoy esté pensando invertir en México, ve con preocupación propuestas y diagnósticos como el de Andrés Manuel López Obrador.

Advirtió que México hoy clama por mejores espacios de seguridad, “un candidato que no sea capaz, siquiera, de hacer un llamado de condena a quien expresa su sentimiento aventando piedras y palos, poniendo en peligro incluso a medios de comunicación, es un candidato que no tiene un compromiso por el bienestar del país”.

Meade afirmó también que su proyecto representa la estabilidad para las inversiones en México, del gran y del pequeño capital de los empresarios que en el país apuestan diario para generar empleos. “Y, sin duda, en esta contienda el único que garantiza certeza y estabilidad, y que la garantiza con una trayectoria de servicio, que la ha puesto en relieve, soy yo”.