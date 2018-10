Coordinan Edomex y Nezahualcóyotl trabajos de células de búsqueda por alerta de género

Usan redes sociales y WhatsApp para difundir la “Alerta Neza”

Nezahualcóyotl, Méx.- El Gobierno del Estado de México trabaja en coordinación con el Ayuntamiento de Nezahualcóyotl para atender la Alerta de Violencia de Género.

En el municipio, cuando se reporta la ausencia de una mujer se genera una ficha denominada “Alerta Neza”, que se comparte a través de redes sociales y WhatsApp, a grupos vecinales y a los cuerpos policíacos, lo que amplía la capacidad de respuesta.

Rubén González Molina, Jefe de la Unidad de Atención a Víctimas de esa localidad, explicó que el objetivo es minimizar la posibilidad de que las mujeres no localizadas corran mayores riesgos.

“Es un trabajo de coordinación con todas las autoridades municipales y con las autoridades estatales. En este caso tenemos en Nezahualcóyotl, la Fiscalía Regional del Estado de México, tenemos un Ministerio Público especializado en personas desaparecidas”, detalló González Molina.

Recordó que un caso de éxito de estas células y de la Alerta Neza ocurrió en agosto del año pasado, cuando se reportó la desaparición de Evelia, quien fue vista por última ocasión en la colonia Benito Juárez, de Nezahualcóyotl, por quien se emitió una cédula de búsqueda gracias a la cual se consiguió su rápida localización.

“Tuve problemas con mis papás. Pues yo decidí salirme de mi casa. Me desesperé mucho porque no confiaban en mí, pues dije me voy a salir de aquí para ver qué es lo que realmente quiero y qué es lo que realmente quieren mis padres”, dijo.

Derivado del trabajo de investigación y del impacto de las campañas digitales, fue reintegrada a su núcleo familiar.

“Regresé porque me pusieron lo de la alerta Amber. Ya me estaban buscando mis papás. Lo vi en Facebook”, agregó Evelia.

En muchos de los casos, las personas localizadas refieren como causa de su ausencia problemas familiares y/o económicos, o algún tipo de adicción, como en el caso de Graciela “N”, quien ha denunciado la desaparición de su hija de 15 años de edad, en tres ocasiones.

“Ella no mide el peligro. Se va al parecer con el hermano de su amiga. Anda con él, no sé. El chico también se droga”, comentó.

En estos casos, la víctima y sus familiares, son canalizados a apoyo psicológico de contención emocional en el Sistema DIF y el Instituto de la Mujer, ambos del municipio. Además, se cuenta con un programa enfocado a jóvenes de 15 a 29 años de edad, el cual ha reducido la reincidencia de ausencias.

“Entré a un programa que se llama “Jóvenes en Prevención”, donde hacemos varias labores, ya sea pintar las guarniciones, limpiar áreas públicas y hacer redes vecinales”, explicó Evelia.

“Con ello se hace un empoderamiento hacia las chicas, en donde se pueden desarrollar más, olvidarse de los problemas emocionales, económicos, familiares y de su escuela”, agregó González Molina.

Actualmente, en el municipio se incorpora la tecnología para la localización de personas, como los kits biométricos, entregados por la Comisión Nacional de Búsqueda, y la operación de más de 2 mil cámaras de videovigilancia.

“Invitamos a la familia de la persona extraviada a que pase a ver las cámaras y que podamos hacer una búsqueda exhaustiva en cada una de las cámaras de todo el municipio y muchas de las ocasiones son recuperadas en el momento”, externó Fernando Gómez, Coordinador del C4.

La célula de búsqueda de Nezahualcóyotl trabaja las 24 horas los 365 días del año y cuenta con el apoyo de equipos motorizados de los grupos Coyotes y Titanes, así como de un helicóptero.

Además, realiza labores de localización en coordinación con los ayuntamientos de Ecatepec y Chimalhuacán, así como cuatro delegaciones de la Ciudad de México.

En los municipios mexiquenses se aplica el Protocolo Alba para la atención, reacción y coordinación entre los tres niveles de administración cuando existe el extravío de mujeres y niñas.