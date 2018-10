El voto femenino en México no es un derecho regalado: Vargas del Villar

A 65 años de ser otorgado

Huixquilucan, Estado de México.- A 65 años del aniversario del voto femenino en México, el presidente municipal de Huixquilucan, Enrique Vargas del Villar, manifestó que el voto de la mujer fue otorgado tras décadas de lucha de este sector, que no se rindió para que en la Constitución se incorporará a las mujeres como ciudadanas mexicanas con derechos políticos.

“México no gozaría plenamente de una democracia participativa sin las mujeres. México no hubiera avanzado en materia de derechos y libertades, si no hubiera sido por mujeres valientes y visionarias que sabían que sin ellas, no podría consolidarse una nación sólida y justa para los ciudadanos”.

Vargas del Villar, dijo que el voto femenino en México, no es un tema menor, ni un derecho regalado a mujeres como Hermila Galindo, Elvia Carrillo Puerto, Edelmira Trejo, entre muchas otras, quienes no dieron un paso atrás por los derechos de la mujer. “No debemos dejar pasar esta celebración y en especial que las nuevas generaciones reconozcan a las mujeres que abrieron la puerta a su participación en la vida política del país”. Ejemplo de ello, recordó, fue el histórico proceso electoral de julio pasado, en el que se alcanzó la paridad en la distribución de candidaturas y en la conformación del Congreso de la Unión.

Sin embargo, a pesar de los avances, dijo el Presidente Municipal de Huixquilucan, para que la igualdad de derechos sea posible, y no una demanda constante, mujeres y hombres deben trabajar, en la erradicación de la violencia política contra las mujeres en los procesos electorales.

Por lo que hizo un llamado a los actores políticos del estado de México, de Huixquilucan, a los partidos, sectores y organizaciones sociales e instancias de gobierno, a que escuchen, atiendan y apoyen la participación de las mujeres que buscan un espacio para superar sus condiciones de pobreza y marginación, así como un lugar en la vida pública del país.

“Como mexiquense y padre de familia quiero un país en el que la violencia de género, sea erradicada. Tengo profunda convicción, de que trabajando en condiciones de equidad con las mexiquenses, con las huixquiluquenses, seguiremos fortaleciendo la democracia de nuestro país”, puntualizó.