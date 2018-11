“El calentamiento”

Salvador Estrada

La lluvia y el frío se dejan sentir en diversas partes del país y, sin embargo, “se están calentando las pasiones” por falta de información o por mentiras difundidas con repercusiones en lo social y político.

El abogado de Joaquín el “Chapo Guzmán” , Jeffrey Lichman, acusó al ex presidente Felipe Calderón y al actual presidente constitucional, Enrique Peña Nieto, de estar en la nómina del Cártel de Sinaloa, con lo cual se “calentaron ” de inmediato por esa falacia y la respuesta no se hizo esperar. Y mentalmente y con señas, seguramente, los afectados por esa calumnia, enviaron muchísimos recuerdos familiares al Chapo y a su abogado Litchtman

El vocero de la presidencia, Eduardo Sánchez, desmintió esa declaración del abogado Jeffrey Lichtman y lo mismo hizo Calderón.

Y cómo no se van a “calentar” si toda una vida de servicio es ensuciada por las mentiras de ese leguleyo que las usa como estrategia para limpiar a su cliente de sus once delitos por los que está siendo juzgado en una Corte, en Nueva York.

Y “el calentamiento” no suelta al ex presidente porque el nuevo mandamás del Partido Acción Nacional, Marko Cortés, ganó, según Felipe, porque es un traidor, que dividió al partido. Y ante esa situación el ex presidente ya renunció al PAN y anuncia que junto con su esposa Margarita Zavala formará un partido político, a fin de enfriar los ánimos.

Otro “calentamiento” se dio entre la policía y los habitantes de San Juan Ixhuatepec, y era tal “el calentamiento” que prendieron fuego a tres patrullas, una moto y dos hogueras.

Los policías, que perseguían a un ladrón, entraron a San Juan y fueron golpeados por los vecinos.

Ante “ese recibimiento” llegaron más policías deseosos de cobrar la afrenta, Y ya “calientes” los polis “surtieron” a los vecinos, que de acuerdo a los videos, que pasaron en la tele, les echaron montón.

Y un “calentamiento más” se dio en las redes sociales cuando se comunicaron que el dólar está en 20 pesos con 80 centavos y la gasolina llega a 19 pesos con 90.

Un “calentamiento” extra vendrá pronto cuando se haga la consulta sobre el Tren Maya, el cual iniciará su construcción el próximo 16 de diciembre, según anunció el presidente electo y que pronto será constitucional.

La consulta se llevará a cabo en las zonas que fueron designadas para el caso del aeropuerto de Texcoco. Aquí la respuesta ya se conoce ¿Y los habitantes de los poblados donde pasará el tren no cuentan?.

Bueno, aquí “el calentamiento” tiene el significado de molestia, enojo, coraje y encabronamiento. Así es que esos” calentamientos” están a la orden del día.

Para enfriarlos se requiere diálogo y si no lo hay, recurrir a la paciencia, la calma, el entendimiento y el perdón en la “República del Amor “.

