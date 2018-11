Gvano y su “Niña bien”

Trabaja arduamente en la preparación de su primer disco, que tendrá 12 canciones y saldrá a la luz en el 2019

Asael Grande

Gvano es un talentoso músico, originario de Guadalajara, Jalisco, que comienza su carrera a los 15 años, teniendo como instrumentos sólo una computadora y un micrófono. De esta manera, y después de un par de años, Gvano, trabaja arduamente en la preparación de su primer álbum, mismo que saldrá a la luz el próximo año.

El primer corte promocional titulado “Niña bien”, está disponible en plataformas digitales, y su video correspondiente fue filmado en la ciudad de Guadalajara: “estoy de promoción de mi primer sencillo, estoy esta semana en CDMX, estuve en Toluca, en León, Querétaro, Guadalajara; este sencillo será parte de un álbum de 12 canciones, que saldrá el año que entra, y estamos enfocados en darle la promoción al sencillo, que habla de una niña bien interesada, es una temática que a más de una persona le pasa eso, y habla de esta niña que sólo usa marcas finas, le gustan los lujos, y el dinero, es un hip hop, yo escribí el tema”, dijo Gvano, en entrevista con DIARIO IMAGEN.

Sus influencias musicales van desde el hip hop hasta las melodías y ritmos latinos, implementando su propio estilo y personalidad. Gracias a su gran talento logró un contrato de exclusividad con el sello discográfico Golden Ink Entertainment: “mis influencias musicales van desde Eminem, 50Cent, desde niño escuchaba esa música, ni sabía que decían, sólo movía la cabeza; en mi disco el sencillo solamente es versión oficial, aunque me gustaría grabar una versión en inglés; me gustaría hacer un show con bailarines, soy versátil, me gusta jugar con Dj en presentaciones en vivo, cambios de vestuario, me han solicitado ir a Ecuador, en donde escuchan mi música, pero me gustaría pasar fronteras con mi música, ya estoy trabajando en mi segundo disco, pero mientras el primero estará en físico en marzo de año entrante, me gusta escribir de cosas que me pasan, de cosas reales”, finalizó Gvano , quien comenzará una gira promocional por las ciudades más importantes de la República Mexicana, para dar a conocer su propuesta musical, la cual es una mezcla de hip hop con sonidos urbanos.

