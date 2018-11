Claudio Roca nos habla de su actuación en el boom mundial: “Narcos: México”

Será el hijo del gobernador de Jalisco y le tocará estar envuelto en toda la maraña política de su familia

Forma parte de la cuarta temporada de esta serie de Netflix

Arturo Arellano

Claudio Roca se integra al elenco de “Narcos: México”, en donde le tocará formar parte del triángulo amoroso de la historia a lado de Tessa Ia y Tenoch Huerta. Claudio será el hijo del gobernador de Jalisco y le tocará estar envuelto en toda la maraña política de su familia y los enredos que se desatarán por el amor de Tessa. La serie se estrenó por Netflix y ha causado revuelo apenas a una semana de ser lanzada.

Con la emoción de ser parte de este exitoso proyecto, Roca concedió una entrevista a las páginas de DIARIO IMAGEN.“Desde su estreno ha sido unboommundial. Mi personaje tiene su historia en Guadalajara, sucede con el gobernador Cosío en los años 80, quien me quiere involucrar con su hija, pero ella quiere con Caro Quintero y es entonces que se detona el problema”.

Refiere que “estoy de acuerdo en que hay muchas series de narcos, pero esta tiene enfoque distinto, es desde el interior de lo que realmente sucede, hay notas periodísticas, un trasfondo de todo y cómo se maneja desde la política con gente vestida de traje. Hay otro punto de vista hacia el mismo tema y el nivel de producción es grande. Se adapta todo a los ochentas. En mi caso, como investigación veía notas de esa época y todo se ha recreado idéntico. Es un recordatorio de que la historia se repite y no cambiamos, ni mejoramos, por el contrario, estamos peor”.

Añade que “es un trabajo de todos el que se debió hacer para no caer en una caricatura, es desde el director, los actores, es un trabajo en equipo. Esta profesión debe ser así. Mi personaje lo parto a través de mí. No soy como los actores que crean de la nada, yo no sé hacer eso, creo que pocos son los que sí y yo no, así que arranco a partir de mí”.

Sobre la libertad de expresión para contar este tipo de historias, dice: “La libertad es algo que debe defenderse día con día, es un término muy grande, porque ésta termina cuando atacas a alguien deliberadamente. Por ello en la serie se cuida muy bien todo lo que se dice y se lleva a la pantalla. Pienso que hoy no hay temor de hacer una serie, más bien en este país hay más temor de los de traje, de las malas decisiones que pueden tomar”.

Asegura por otro lado que “Cuando te dicen que estas en una serie así y que además viene Diego Luna y otros grandes como Tessa Ia, Tenoch, Michael Peña, es una gran responsabilidad y el reto es más. Porque más allá de llegar preparado, hay que llegar tranquilo porque te puede ganar el nervio y eso está mal. La escena es de dos y lo que me des te doy hay que respirar y hacer las cosas bien”.

Después de tres años explorando la escena del narcotráfico en Colombia, el drama se mudó a México para contar cómo comenzó realmente todo en “Narcos: México”, que técnicamente es un spin-off de “Narcos” y no su cuarta temporada.

Con tan solo 10 episodios, “Narcos: México” plantea una historia completamente nueva, ahora contando el trasfondo del Cártel de Guadalajara, con Diego Luna como Félix Gallardo, su líder y fundador, y Michael Peña como Kiki Camarena, el agente de la DEA en México que sigue sus pasos.