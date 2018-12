Jessica Díaz aprovecha su éxito en “Amar a muerte” para lanzar el tema “Mentiste”

La actriz y cantante empodera a la mujer con su nuevo sencillo

Arturo Arellano

Luego de su exitoso paso por la telenovela “Amar a muerte”, la actriz y cantante Jessica Díaz retoma su carrera musical y lo hace de una manera imponente con su sencillo “Mentiste”, el cual ya ha sido promovido en plataformas digitales y aceptado por miles de escuchas que piden más de la artista. Con su sencillo, Díaz asegura que busca empoderar a la mujer y darles un tema con el que puedan desahogar un desamor, pero a la vez mostrarse independientes y fuertes.

Con su nuevo corte entre manos, Jessica concedió una entrevista a DIARIO IMAGEN, en la que contó: “Es una canción pop up tempo, muy movida, no es balada. Trata de una infidelidad, pero es contada desde la óptica de una mujer que no está en el drama, ni que se hace la víctima, es empoderada, tiene garra, es de ‘tú te lo pierdes y yo me lo ahorro, saldré adelante de esto porque soy una reina’. La intención es esa, que las mujeres se puedan desahogar, pero siendo fuertes. Compuse la canción junto con otros tres autores, aunque es completamente vivencial y significa mucho para mi, soy fan de esa canción y lo bonito que tiene es que ya está en las plataformas digitales”.

Como creadora celebró que “pude ser parte del proceso creativo porque muchas veces el cantante solo graba la voz y hasta ahí, pero como artista opinas y el resultado es más a tu gusto. Mi idea es sacar singles porque la gente ya no compra discos, ya es más práctico encontrar todo en el formato digital, tenemos esa facilidad y adquirir solo los temas que te gustan, es un riesgo sacar 13 canciones y que todas gusten de modo que sacar sencillos será nuestra estrategia”.

Subraya: “Quiero marcar mi estilo, que me escuchen y sepan que soy yo. Definitivamente hago pop, pero quiero ir sobre mi estilo, lo cual es un trabajo de introspección para no quedarte en la superficialidad. Encontré el pop y ya lo hice mío, lo tengo claro, pero sigo en el camino, quiero trabajar y aprender para superarme. Mi personalidad y temperamento ya están ahí, pero sigo siempre en búsqueda de mejorar.

En el escenario Jessica Díaz se describe como “Pura energía y fuerza. El cantante soy yo tal cual, una niña alegre, bailadora, festiva a veces me paso. Tengo energía por la vida, me siento incansable y así quiero que la gente me vea y se contagie de lo mismo, que no se rindan ante nada”. Para conocer fechas de sus presentaciones, la artista invita al público a revisar sus redes sociales, donde se encuentra como @JessicaDíazmx.

Finalmente, aclaró que “seguiré cantando y actuando, creo que la actuación nutre al canto. Cuando me preguntan qué prefiero, respondo que no me den a escoger, Dios nos dio la mano izquierda para apoyarse en la derecha, de eso se trata, y la música y la actuación es lo mismo, ejemplo claro es el teatro musical, donde se fusionan ambas cosas. Quiero ser una artista completa, hacer muchas cosas y en armonía. A veces es complicado pero siempre me las arreglo para seguir actuando y cantando. Actualmente estoy en ‘Amar a muerte’ la teleserie de Televisa y acabando las grabaciones voy a hacer promoción de ‘Mentiste’ para que conozcan mi historia y mi arte”.