La exitosa grafóloga Maryfer Centeno, iniciará el 2019 con tour de conferencias

“Estas pláticas te obligan a conocerte, para descubrir lo vulnerable o lo fuerte que eres”, señaló la también perito, famosa por su participación en el programa “Hoy”

En abril lanzará un nuevo libro

Asael Grande

“Amo lo que hago y estoy consciente que el mundo ha complotado para que las cosas sucedan, yo quería ser escritora, portera de un edificio, arreglar focos, escribir historias y la vida me sorprendió, porque acabé escribiendo en muchos lados, soy una mujer en construcción y una mujer que se construye como muchas, viendo y viviendo, no soy testigo pasiva, al contrario soy adicta a decir lo que pienso y no me censuro, entiendo que todo se puede decir, pero que hay que saber decirlo, ese es mi trabajo, hablar con la verdad, mi credibilidad es mi mejor arma y mi enfoque siempre será constructivo y nunca jamás destructivo”, de esta manera se define la grafóloga y emprendedora social, Maryfer Centeno, en sus redes sociales.

Maryfer comenzará el 2019 con el pie derecho: “lanzaré un nuevo libro en el mes de abril, pero quiero comentarles, que empiezo una serie de conferencias por toda la República Mexicana, pero también ya tenemos vendido España, Argentina y Guatemala; es una conferencia que tiene mucho que ver con lo motivacional; vale la pena decir que empiezo con el estar deprimida, estancada, el sentirse la mujer más fea, horrible, tonta; ahí es cuando me doy cuenta que hay que reinventarse, pero ¿cómo reinventar a alguien que no conoces?, y es a través de la grafología como nos vamos conociendo, a través del dibujo, de los movimientos, de los garabatos, a través de cómo caminas, de cómo te mueves, cómo te sientes, del lenguaje corporal, de la imagen pública; después viene algo fundamental, que es la parte de vencer tus demonios, depresiones, angustias, estrés, todo eso, y después viene la parte de reinventarte, en lo laboral, en lo personal, en lo económico”, dijo en entrevista con DIARIO IMAGEN.

Maryfer, quien actualmente tiene la fortuna de ser la grafóloga del programa “Hoy”, compartió con este diario, la forma de reinventarse: “¿Cómo reinventarse si no te conoces?, vale la pena reinventarse, siempre está la necesidad de decir: ‘esto soy’; es algo que nos toma por sorpresa, yo pregunto mucho: ‘¿Quién eres?’, y la contestación es: ‘soy alguien que da’; dime cinco adjetivos, cómo te sientes, cómo te ves en este momento, todo eso eres, a partir del nombre te vas construyendo, y el cómo escribes se vuelve el reflejo más claro, directo, y más honesto de cómo somos en este momento, también nos remonta a las heridas del pasado, y nos obliga a saber que si cambiamos un rasgo de nuestra letra, nos podemos reinventar, porque escribimos con el cerebro; lo que yo hago, no tiene nada que ver con adivinaciones, ni con el horóscopo, aquí no hay factores exógenos, todo es de adentro, del cerebro que manda información a tus manos, si logras cambiar un rasgo de tu letra, logras vencer esa ansiedad, y ver la vida de manera diferente, así el mundo se pondrá distinto”.

Finalmente, Maryfer Centeno, perito grafóloga, quien analiza por medio de la escritura test proyectivos de la personalidad, recalcó su ciclo de conferencias, “inicio en la CDMX, luego a Madrid, todo el 2019 daré este tour de conferencias, y ando creando contenidos para internet, algo diferente; es una necesidad humana, mis conferencias van dirigidas a todo público, estoy convencida de que las mujeres somos más de comunicar y de sentir, seguramente se va a inclinar más hacia mujeres, niños, y adolescentes, pero también hacia gente grande, es una conferencia que te obliga a conocerte, para descubrir lo vulnerable y lo fuerte que eres”.