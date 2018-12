Ofrecen a la Madre Tierra aguardiente, pollo y tortillas

Ritual de pueblos originarios por Tren Maya

Ceremonia simultánea en Edzná y Becán, Chichén Itzá, Tenosique y en Tulum

José Luis Montañez

Mediante el evento denominado “Ritual de los Pueblos Originarios a la Madre Tierra para Anuencia del Tren Maya”, inició simbólicamente el comienzo de las obras para su construcción.

En la ceremonia, las etnias mayas realizaron el ritual en el que enterraron bebidas como aguardiente y pozol, así como un pollo entero, caldo y hojas de plátano.

Los rezadores de las etnias entonaron algunos cánticos mientras enterraban la ofrenda a la Madre Tierra. Con esto se da inicio al programa de construcción del tren Maya que abarcará los estados de Chiapas, Tabasco, Quintana Roo, Yucatán y Campeche.

En la antigua pista aérea de Palenque, se construirá la estación Palenque, un nuevo palacio municipal y una plaza cívica.

En un ambiente festivo, el cual congregó a cientos de habitantes de la zona, fue recibido con gratitud entre porras y aplausos el presidente Andrés Manuel López Obrador quien a su paso por el camino destinado hacia la mesa central donde lo esperaban autoridades estatales, municipales e invitados especiales, como los integrantes de los pueblos originarios, se tomó un tiempo donde pudo convivir y tomarse fotos con las personas, así como cargar a un bebé y recibir sus peticiones que iban desde solicitudes de trabajo hasta quejas por cobro de altas tarifas de los diferentes servicios en el estado

Durante la ceremonia de las 10 de la mañana que se retrasó por lo mismo, representantes de los 12 pueblos originarios de Chiapas pidieron consentimiento a la Madre Tierra (Pachamama) con la presencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien de manera simbólica mediante un ritual oraron por el bien de la construcción del Tren Maya, en la antigua pista aérea de Palenque. De igual manera. simultáneamente se llevó a cabo en Edzná y Becán, Campeche; Chichén Itzá, Yucatán; Tenosique, Tabasco; y en Tulum, Quintana Roo que se realizó a las 11 de la mañana por el cambio de horario

Los rituales a la Madre Tierra (Pachamama para los pueblos andinos) tienen como propósito agradecerle por la ayuda recibida a lo largo de ciertos periodos y devolver un poco de lo dado por ella, debido a lo anterior se le pide permiso para abrirla y sembrar algo en su seno. Cualquier acción que el ser humano quiera cometer en suelo sagrado tiene que ser precedido por un ritual de permiso a la Madre Tierra para llevarlo a cabo.

Cada ritual fue diferente en esas regiones, donde participaron pueblos de las etnias maya, tseltal, tsotsil, ch’ol, zoque, tojolabal, mam, mochó, kaqchikel, jakalteco, chuj, q’anjobal, lacandón, chontales, y como invitados especiales etnias mayas de Guatemala

En Tenosique, se escenificó la Danza del Pochó, de origen precolombino y parte central del Carnaval de Tenosique, denominado “el más raro del mundo” con la participacion de las etnias yokot’anes, choles, zoques, tzetzales y ayapanecos

Mientras que indígenas de los pueblos ixil, quiché, kanjobal y kekchi de Campeche participaron en el Ritual de los Pueblos Originarios a la Madre Tierra para Anuencia del Tren Maya, que se efectuó en las zonas arqueológicas de Edzná y Becan. En Quintana Roo se realizó “una ofrenda a la Madre Tierra en Tulum, para que bendiga el camino del Tren Maya, que unirá pueblos y enaltecerá las raíces

En Yucatán, en la zona arqueológica de Chichén Itzá se rindió una danza similar a los pies del Castillo de Kukulcán al dios Chac y a la Pachamama, con la presencia del coordinador de programas de Desarrollo del gobierno federal, Joaquín Díaz Mena, y Aarón Rosado Castillo, coordinador del tramo Yucatán del Tren Maya

En su intervención, el secretario para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas, Emilio Ramón Ramírez Gutiérrez, aseguró que se velará por el futuro de los pueblos respetando a la Madre Tierra porque de ella se come y sobre ella se camina. Con aguardiente, pozol con cacao y tortilla, al olor del incienso y al son dela música pidieron permiso. “Es algo histórico en nuestra yierra, en nuestra nación señor Presidente, usted que nos toma en cuenta”.

“El pueblo maya está presente y no nos hemos extinguido. No somos museos ni extranjeros en nuestra propia tierra. Lo que nos importa es que formamos parte de esta tierra”, reiteró.

El ritual comenzó con la lectura de un texto sobre los orígenes del mundo maya, en dialecto originario de Palenque y en el que recalcó la sabiduría de este pueblo, quien aseguró que lo que estaba por ocurrir era un acto histórico, pues antes se había ignorado a estos pueblos.

“Que el Tren Maya sea por el bien de nuestros pueblos y respaldamos el proyecto”.

“Con las ceremonia se muestra el respeto a las etnias y se ofrece la oportunidad de que a través del Tren Maya, turistas de todo el mundo visiten la zona olmeca-maya que ofrece belleza natural y sitios arqueológicos importantes”.

Durante la ceremonia entre el humo del copal, música y oraciones le ofrecieron a la Madre Tierra, comida y aguardiente, mientras pobladores comenzaron oficialmente el ritual.

En un hoyo en la tierra, dos personas vestidas tradicionalmente, vaciaron el alcohol, mientras rezaban en voz alta y mencionaban el nombre del presidente de México. “Las ceremonias se realizaron respetando los usos y costumbres de cada entidad donde transitara el Tren Maya”.

Previamente horas antes al Ritual de los Pueblos Originarios a la Madre Tierra para la Anuencia del Tren Maya y los Deseos de las Tres Ceibas, se realizó un festival cultural en el Malecón de Tenosique, Tabasco, para que la población expresara sus deseos sobre el proyecto junto al río Usumacinta.

Con un “vivan los pueblos indígenas, aquí estamos y aquí vivimos”, finalizaron su intervención los participantes de la ceremonia

Un proyecto integral de infraestructura y desarrollo del sureste

Por su parte Rogelio Jiménez Pons, titular del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), y responsable del Tren Maya, señalo que el lugar en el que se realizó el ritual sería la nueva plaza cívica de Palenque,

Asimismo aseguró que la característica fundamental de todos los desarrollos que emanen del tren maya “es que predominarán las áreas verdes un 70% de áreas verdes y un 30% de mancha urbana, en todo el Tren Maya”.

El interés fundamental es respetar al medio ambiente, y el contexto verde “que tenemos”.

El Tren Maya es un proyecto integral de infraestructura y desarrollo del sureste, cuya prioridad es el bienestar de las comunidades y pueblos originarios, con el objetivo de crear condiciones que generen crecimiento económico en beneficio de la sociedad.

“Es una obra muy importante porque se va a comunicar una de las regiones de más importancia cultural en el mundo. No hay en otras partes del mundo una región con tanta riqueza cultural como esta región de florecimiento de la gran cultura maya”

Dicho proyecto pretende llevar tres millones de turistas anualmente para impulsar el desarrollo de la región sureste de México

“El tren será turístico durante el día y de carga por las noches, lo que ayudará a su financiamiento, como ocurre en 90% ciento de los casos en el mundo en proyectos de este tipo”

Recalco que los estudios de impacto ambiental ya se tienen aunque aclaro que la vía ya existe desde hace tiempo pues ese tramo se construyó desde el gobierno de Miguel Alemán

Asimismo, señalo que en breve se realizara la consulta a los pueblos indígenas quienes según la población de estas comunidades están de acuerdo para llevar a cabo el proyecto.

Proyecto incluyente que se busca trascienda a nivel mundial

En Tulum, Pablo Careaga Córdova, encargado de Enlace territorial del Tren Maya en Quintana Roo.

señaló que si tuviera que poner un adjetivo al proyecto Tren Maya sería el de incluyente, porque precisamente la inclusión es algo que lo caracteriza desde un principio.

Sostuvo que la idea es consolidar un proyecto que trascienda, que llegue incluso a ser un caso de estudio a nivel mundial.

“Queremos que se diga en el extranero, guau…México hizo un proyecto de infraestructura que no sólo no impactó al medio ambiente, sino que incluso ayudo a regenerarlo, que no creó a unos cuantos ricos y mucha pobreza a otros”, aseveró.

Subrayó que para que el proyecto sea realmente incluyente, la única forma de alcanzarlo es que todos “se suban al tren”, trabajando todos para el mismo lado, y haciendo un proyecto del que dentro de cuatro años, todos se sientan “súper orgullosos”.

“El Tren Maya es un proyecto del Gobierno de la República que involucra a los tres niveles, el federal, estatal, municipal y, además, es transversal porque involucra a la sociedad, a la academia, al gobierno, al empresariado, a muchas dependencias”, aseveró.

De igual manera, indicó que es un proyecto “muy, muy grande” y que la filosofía central del gobierno es invitar a la gente a que se sume e involucre y que entre todos “hagamos” un proyecto verdaderamente trascedente.

Señaló, además, que el Tren Maya es parte del Programa Regional de Desarrollo Sustentable, cuyo objetivo es impulsar económicamente a las comunidades del Sureste para abatir la marginación.

“Es un proyecto incluyente, que contará con la participación social y reconocerá las visiones de la sociedad”, reiteró.

Careaga Córdova manifestó lo anterior en el marco de la ceremonia “A la Madre Tierra”, que el gobierno de México en colaboración con el de Quintana Roo organizó este domingo en la Zona Arqueológica de Tulum.

La ceremonia comenzó a las 11:00 horas (tiempo local), y tal y como se pidió, la mayoría de los asistentes acudieron vestidos de blanco.

De acuerdo con el programa, la bienvenida estuvo a cargo del director general de la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo, Eduardo de J. Ortiz Jasso, posteriormente, tocó el turno a Víctor Mas Tah, alcalde de Tulum, a Delta Amada Moo, directora del Instituto para el Desarrollo del Pueblo Maya de Quintana Roo.

A las 11:15 horas, comenzó la ceremonia a la Madre Tierra que incluyó la música de Mayapax y el acto concluyó con el mensaje de Arturo Abreu Marín en representación del mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador.