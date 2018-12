Betty sigue adelante “Por amor”

La cantante mexicana promociona “Son dolores”, segundo sencillo de su más reciente disco

La guapa esposa del productor Reynaldo López

Betty es una extraordinaria cantautora mexicana, que se encuentra promocionando su más reciente disco “Por amor”, el cual se compone en su mayoría de temas de su autoría, excepto, lo que está lanzando como segundo sencillo “Son dolores”, tema que es un cover del original en inglés “It´s a Eartache”, que en su momento se hiciera famoso en la voz de Bonnie Tyler. Betty, en su versión, logra un arreglo hermoso, con una letra para cautivar a jóvenes y todo tipo de público amante de la música romántica y pop, claro está siempre con el toque de country que le caracteriza.

Para dar detalles sobre el sencillo y el disco, Betty visitó la redacción de DIARIO IMAGEN, donde en entrevista dijo: “Este es el único cover en el disco, elegí un tema que siempre me había gustado, yo hice la adaptación al español, fue un éxito a finales de los sesentas y yo lo traigo a los oídos jóvenes a mi estilo. Es pop, pero con música country, no la quise cantar en inglés porque soy mexicana, creo que nuestra tarea es cantar en nuestro idioma, de modo que hice la traducción y después la adaptación de manera poética, no puede ser la traducción de manera literal, porque resultaría fuera de tono”.

Ya sobre el disco en general describe “el country siempre me ha gustado aunque mi estilo es pop y balada. Todos mis temas tienen alguno de esos tres géneros, algunos más inclinados hacia alguno u otro. En el caso de las letras todas son mías, letra y música. Hablo del amor, pero no sólo de pareja, porque ya está muy rebuscado, entonces en mi caso lo varío y hablo de mis experiencias de vida, de lo que me hace bien, de mis hijos, de Dios, incluso una para mi cuñado que falleció”, dice, teniendo entre esos temas uno que habla del bullying, fenómeno del que fue víctima su hija más pequeña.

Lo mismo, reconoce que proyectos como el suyo en la actual escena musical “sobreviven, dado que no están de moda, pero lo que es seguro es que el romanticismo nunca se va a acabar, algún día pasará de moda el reggaetón y en esos ciclos nos tocará a los baladistas estar de nuevo arriba”. En esa constancia no descarta la posibilidad de poner sus temas a disposición de otros intérpretes. “Me encantaría escuchar mis canciones en otras voces, incluso hace colaboraciones, por ejemplo en mi primer disco tuve un dueto con Reyli Barba, otro con Erick Rubín, coros de Natalia Lafourcade en alguna canción y hasta un remix de Claudio Yarto, fue un disco muy nutrido”. Sin embargo, para su disco más reciente prefirió no tener duetos, porque lo describe como uno muy íntimo. Su petición para futuros proyectos es lograr un dueto con Francisco Céspedes.

Celebra como mujer que “en la música estamos muy parejas con los hombres, no como en otras disciplinas donde los hombres siempre predominan. Incluso tuve oportunidad de abrir el show de Las Grandiosas y soy admiradora de cada una de ellas, disfruté mucho estar ahí, siendo mi primera vez en Arena Monterrey, que es mi tierra, lo cual me hizo sentir especial y aunque la gente no me conocía fueron muy cálidos y me aplaudieron demasiado”.

Si bien Betty no tiene presentaciones confirmadas, adelanta que está cerrando la primera de 2019 para el 15 de febrero en El Bataclán.

