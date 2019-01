Solicitan cuatro mil nueve migrantes tarjeta humanitaria en México

El Instituto Nacional de Migración (INM) informó que cuatro mil nueve adultos migrantes provenientes de El Salvador, Honduras, Guatemala, Nicaragua, Brasil y Haití, han solicitado la tarjeta de visitante por razones humanitarias.

Al corte a las 11:00 de éste domingo, tras el ingreso de la caravana migrante al país, precisó que del total de solicitudes, dos mil 997 corresponden a hombres y mil 12 a mujeres.

Por nacionalidad, indicó que los migrantes provenientes de Honduras constituyen el grupo mayoritario de solicitantes con tres mil 257 personas, esto es el 81 por ciento; le sigue El Salvador, con 405; Guatemala con 270; Nicaragua, 72; Haití, cuatro y una mujer de Brasil.

El INM resaltó que de los cuatro mil nueve migrantes, 790 corresponden a una edad entre 0 y 17 años. De ellos, 87 por ciento, esto es, 691 son hondureños, 52 guatemaltecos, 34 guatemaltecos, 11 nicaragüenses, en tanto que un brasileño y haitiano, respectivamente.

La tarjeta de visitante consiste en la entrega de una pulsera, después, el interesado deberá registrar su nombre para proceder a escanear un código. Acto seguido, se procederá a la toma de sus datos personales, así como una fotografía.

Como quinto paso, las autoridades procederán a registrarlos en el sistema, luego deberán comparecer, para finalmente proceder a la toma de sus datos biométricos.

Avanza parte de caravana en autobuses

El resto de la caravana de migrantes siguió su trayecto hacia Estados Unidos a bordo de autobuses que les proporcionó la Iglesia evangélica Ebenezer.

Unos 800 centroamericanos abordaron 11 camiones en Huixtla, Chiapas, para dirigirse directamente a Chahuites, Oaxaca.

Unos mil migrantes, decidió continuar a pie su camino hacia el norte del país.

Protección Civil, la Secretaría de Salud y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Chiapas habilitaron módulos de atención sobre la Carretera Costera para atender el paso de los extranjeros.

En el Puente Internacional Rodolfo Robles unos 300 migrantes continúan realizando el trámite de regularización.

En el recinto migratorio y aduanal las autoridades instalaron un albergue para brindar ayuda humanitaria a los centroamericanos mientras esperan los cinco días contemplados para la entrega de la tarjeta de visitante por razones humanitarias.

Además, un grupo de 30 personas fue contratado en el programa de ocupación emergente para remozar el estadio municipal de Suchiate.

Óscar Carrillo, de Honduras, dijo que el Instituto Nacional de Migración (INM) lo citó el martes de la próxima semana para resolverle su trámite.

De obtener la tarjeta dice que buscará un empleo en esta región mientras junta para el pasaje para ir a Monterrey, donde piensa quedarse con una prima hermana.

“Si encuentro un buen trabajo me quedo a vivir en México. Una muestra aquí está (estamos trabajando) nosotros no venimos a delinquir, no somos delincuentes, venimos a trabajar”, dice mientras pinta la barda del estadio.

El objetivo, aseguró, es poderle brindar una mejor vida a su esposa y cuatro hijos que dejó en su país.

Lanza reclamo Trump por paso de Caravana

El Presidente Donald Trump criticó ayer a México “por no hacer nada” para detener a la nueva caravana de migrantes hondureños que antier entró a territorio mexicano y que pretende llegar a Estados Unidos.

“México no está haciendo nada para detener la Caravana que ahora está completamente formada y se dirige a Estados Unidos. Nosotros hemos detenido las últimas dos, muchos (migrantes) están todavía en México pero no pueden atravesar nuestro Muro. Se necesitan muchos agentes fronterizos si no hay ningún Muro. ¡No es fácil!”, señaló Trump a través de Twitter.

Trump publicó este mensaje después de que cerca de mil migrantes hondureños cruzaran en grupo la frontera sur de México y se adentraran en Chiapas, sin seguir la petición de las autoridades migratorias que los llamaron a esperar en Guatemala y solicitar una tarjeta de visitante por razones humanitarias.

La caravana migrante, que salió esta en la semana de San Pedro Sula, Honduras, ingresó el viernes por el puente fronterizo que conecta la localidad de Tecún Umán, en Guatemala, con la Ciudad Hidalgo, en el Estado de Chiapas.

La entrada a México de ese nuevo grupo se produjo después de que los migrantes presionaran a las autoridades fronterizas, quienes finalmente los dejaron pasar, sin que se registraran incidentes violentos como sucedió con la irrupción del primer éxodo de migrantes que entró al País el pasado 19 de octubre.