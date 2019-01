La Granja del Tío Bob: rock con sabor a circo

De la carpa a las letras

Arturo Arellano

Con su nuevo EP bajo el brazo, la banda se presentará el próximo 10 de febrero en el Museo del Pulque

La granja del Tío Bob es una banda joven, pero llena de pasión y un gran compromiso con la niñez mexicana. Es por ello que desde hace dos años buscan su lugar en el circuito de la música infantil, cosa que no es fácil, dado que por un lado no existen casi propuestas de esta vertiente en la actualidad y por el otro, los niños están ávidos de otros géneros impuestos por los mayores y que no son propiamente adecuadas para sus oídos.

Pese a lo anterior, Camilo “El Pollo” y compañía hacen su lucha en cada escenario, conquistando los corazones de aquellos pequeños cuyo interés está puesto en otro tipo de música, como en este caso el rock, el gran monstruo que se ha enfrentado por generaciones a los géneros de moda y siempre ha salido adelante. Así Camilo “El Pollo” González en la guitarra; Pepe “Perro”, bajo; Sam “El Pingüino Rebelde”, Batería Are “Conejita”, trompeta; Roy “El Ratón”, trombón; Israel “Toro”, saxofón y “Dr. Langosta”, van en busca de escenarios donde puedan tener una aproximación a las nuevas generaciones de niños.

Camilo, a quien da vida en el escenario el cantante y payaso Bob Montes, nació cuando éste se encontraba recolectando ropa para donar, “me salió un gorro de pollo y en una actividad de voluntariado lo usé, me gustó mucho y de ahí no lo dejé. Mi personaje está inspirado en los clowns (payasos), ya que un clown lo puede hacer todo en el escenario, no se limita, hacen reír, llorar, por ello llevo mi nariz roja también como un tributo al clown. Quisiéremos lograr todo lo anterior con nuestra música, hacer algo por los niños”.

Con su primer EP bajo el brazo, La Granja del Tío Bob se presentó en el Antiguo Palacio del Arzobispado, “son seis canciones y un cuento, de los temas dos son covers, uno ‘Speedy González’, en México conocido en las voces de artistas como Manolo Muñoz, Cepillín y Tin Tan. El otro tema cover es ‘El sheriff de chocolate’, que si bien se hizo famosa por Bronco, el tema fue compuesto por Ciro Paniagua, quien de hecho ya escucho nuestra versión y le encantó. El sheriff lo hicimos pensando en homenajear a esta banda icónica de la música mexicana y para que la gente sepa que sí hay música para niños. Todo rockero conoce a Bronco, estoy seguro”, dijo “El Pollo” y tú puedes tener una copia digital del disco de parte de Camilo si envías un correo a lagranjadeltiobob@outlook.es

En su tarea de darse a conocer y llegar cada vez a más niños, destacó que “Lo que falta es apertura a la música infantil, llámese rock o pop, hace falta difusión, no hay la suficiente, los espacios no se prestan, tocamos muchas puertas y pocas se abren a estas propuestas. Tal vez les es más fácil aceptar reggaetón o lo que esta de moda. No obstante donde hemos tocado es muy buena la recepción de los niños, se prenden, brincan, creo que si quieres tranquilizar a un niño primero debes cansarlo, (risas). Nosotros les transmitimos la euforia y la pasión por la música. Fuimos a tocar a un kinder y el papá de un niño nos contactó más tarde por Facebook, diciéndonos que su hijo ahora quiere aprender a tocar la guitarra. Eso nos llena de satisfacción porque cuando nos escuchan los niños ya quieren ser magos, cuidar animales, acercarse

Con su nuevo EP bajo el brazo en el que La Granja del Tio Bob agradece el haber contado con algunos músicos como Roberto Chiman, Mary Segovia y Alberto Craviotto. La banda se presentará este 10 de febrero “vamos a estar en el Museo del Pulque.

mercury_arturo@hotmail.com