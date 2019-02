Comentócratas de TV, escandalizados porque ahora sí hay gobierno

Francisco Rodríguez

Los comentócratas al servicio de intereses extranjeros, los mismos que durante veinte años han caricaturizado y estigmatizado la lucha contra la corrupción y la enjundia del nuevo régimen hoy en el poder, se escandalizan porque el gobierno tiene demasiados frentes abiertos. Como se dice en las mesas de dominó: ¿pues qué ficha esperaban?

El nuevo régimen no podía ni debía cruzarse de brazos ante el desastre nacional dejado por el salinismo-atlacomulquismo. No era justo ni moralmente aceptable que se dijera una cosa en campaña y otra al sentarse atrás de los escritorios. Hasta ahí jamás se llegó. Los comentócratas vendidos esperaban otra cosa, otra actitud, otra complacencia.

Los que se fueron dejaron no sólo un tiradero, sino el tufo a la traición, a la rapiña inclemente sobre el país, todo desarticulado. Se comieron lo que pudieron y alcanzaron a comerse, casi no dejaron títere con cabeza, y ahora mandan a sus perros de presa a los foros de televisión a que se escandalicen porque mucho gobierno es demasiado.

Había que restaurar el significado de una República, reordenar el tilichero, instaurar los modos y maneras de un nuevo estilo de gobernar, recomponer el sentido del poder de la mayoría exigente y decepcionada. No había de otra que ponerse a trabajar en serio. ¿O qué esperaban?

Los comentócratas señalan con lujo de detalles que muchas regiones del país están cayendo en la incertidumbre, que no hay espacio fresco para negocios de su camarilla, que la gente está desesperada porque no ve un inicio de gobierno ordenadito y a modo.

Dicen que es el peor, porque no ofrece confianza en los resultados. El peor inicio de régimen porque no ha llamado a conciliar sobre las espaldas de los jodidos, porque no ha propuesto un pacto de impunidad, porque no respeta a los inmunes de siempre, porque dice que “el pueblo se cansa de tanta pinche transa”.

Se atreven a llamarle “errorismo” de Estado a la modificación en los usos y costumbres del poder, a la posibilidad de que verdaderamente exista el tal poder, desconocido para las nuevas generaciones de mexicanos , a la real presencia de un nuevo sistema……de un nuevo régimen que tiene que sacar los trapitos al sol, antes de que huelan a rancio. Les asusta que alguien desde Palacio Nacional ejerza sus atribuciones y facultades anteriormente pasmadas, dormidas, para dejar hacer, dejar pasar, en beneficio de los de siempre.

Pretenden contaminar a las clases medias de escepticismo, de dudas sobre el futuro inmediato, porque, oiga usted, eso de que las calificadoras de Nueva York se opongan a la actitud de señalar los abusos cometidos, eso está perro, dicen.

Se cuelgan de la versión de periódicos financieros que porque le dejamos de comprar crudo a los texanos estamos provocando la escasez de combustibles. Ni una palabra en contra de los que defraudaron la confianza de los mexicanos.

Ni una crítica para los traidores petroleros que trafican un millón diario de barriles en altamar, de los que conectaron sus concesiones gasolineras a ductos particulares, de los caciques sindicales enriquecidos hasta la saciedad con nuestros impuestos, con nuestros depósitos de hidrocarburos, con nuestras reservas probadas, con nuestro dinero.

Para ellos todo es “errorismo” de Estado, la necedad de un régimen por recuperar el decoro y la dignidad de la nación agraviada.‎ Está mal que el gobernante sea terco, dicen, porque atenta contra las buenas costumbres neoliberales de gobernar en comandita con los verdugos del pueblo. Eso es lo que opinan ellos.

Pero la realidad no miente: noventa por ciento de los mexicanos aplaude la terquedad democrática del régimen, su rechazo a toda forma de corrupción e impunidad, su conocimiento de lo que quiere el país, la necesidad de ajustarse al libreto reivindicador que los mexicanos pusieron el primero de julio al nuevo gobierno.

¿Las clases medias? ¿Cuáles? ¿Las que según ellos están representadas por los que siempre soñaron con el embute, con el negocio fácil de las concesiones y prebendas del Estado? Esas no son las clases medias, sino los privilegiados que se favorecieron con sus relaciones políticas, con el trasiego del influyentismo.

Las verdaderas clases medias, las que quedaron después del vendaval de la ambición desenfrenada de los mandarines, ésas luchan cotidianamente por su desarrollo, por su capacitación, por el empleo tan disputado, por la vergüenza nacional que sienten propia. Ellos también apoyan la limpia del establo.

Esas clases medias están reconfigurando las redes formales e informales del poder, tan necesarias para la autocritica del nuevo sistema. Se duelen de no encontrar respuestas oportunas en Gobernación, en el Trabajo, en Educación, en Seguridad Nacional, pero quieren meter el hombro y ayudar en la necesaria reconstrucción.

En las trincheras del campo, en las plataformas petroleras, en los puestos de las fábricas, existen millones de mexicanos que tienen quizá la última esperanza en el régimen tal cual se conoce. No admiten vacilaciones ni dudas sobre el rumbo escogido. Frente a ello, los comentócratas ya no tienen pa’ dónde hacerse.

El costo-beneficio no puede medirse a la luz de la mediocridad que caracterizó a los últimos gobiernos. No pude medirse en función de sus tasas de ganancia esperadas, no puede volver a medirse en términos de traición a la patria, mientras los indicadores macroeconómicos del extranjero repiquetean bonanza artificial.

El costo- beneficio hoy corresponde recibirlo y juzgarlo al pueblo, que ha decidido que merece la pena el sacrificio y el ahorro para un mejor futuro inmediato. Que ha decidido formar parte de la edad adulta de un país en pie de lucha, digan lo que digan los comentócratas que llevaron a la quiebra al oligopolio de la televisión.

Falta centrar más la atención en lo que todos queremos: es urgente la limpia inmediata de los cacicazgos petroleros, magisteriales, mineros y burocráticos. En esas trincheras se encuentra el verdadero rostro del futuro inmediato.

Es ahí donde hay que atacar urgentemente, aunque le duela a los comentócratas reconocerlo.

Finalmente, los comentócratas son cómplices de los mediocres, cobardes y traidores. Pero ya nadie los pela. No tienen rating. La gente y la gran mayoría está ocupada en la gran tarea de este país, que es rehacerse. Se les acabó el danzón.

¿No cree usted?

Índice Flamígero: En un artículo de opinión firmado por Jude Webber, corresponsal en México del londinense Financial Times —que pretende ser crítico a la gestión presidencial de AMLO— se apunta que, en su detracción hacia los tecnócratas y su nulo desempeño a favor de la población, el jefe del Ejecutivo mexicano “no está solo en su sospecha de los responsables políticos. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, prefiere seguir su instinto, el primer ministro de la India, Narendra Modi, ridiculizó a los economistas occidentales y ejerció una gran presión sobre el Banco de la Reserva Federal, mientras que el ministro de gabinete del Reino Unido, Michael Gove, declaró sin rodeos que las personas ‘han tenido suficiente’ de los que se dicen expertos.” + + + Por su parte, don Rubén Mújica Vélez escribe: “ Asombra la resistencia tozuda, propia de mulas con poder de decisión, pero con espacios de poder que pretenden impedir que el pueblo reciba los beneficios de los programas del nuevo gobierno federal. Es asombroso que en Nayarit, una de las entidades en que impera un ‘retoño corrupto’ de un cacique priísta se esconda, argumentando que ‘están enfermos’ los semovientes destinados a entregarlos a pequeños ganaderos locales. Estas prácticas que agreden a grupos de productores pueden originar la violencia, en una entidad que heredó un ‘político de horca y cuchillo’. Es decir un representante de ese viejo PRI que ahora es RIP y que intenta conservar a Nayarit como su coto de caza. No es diferente Hidalgo en donde el ‘accidente’ de una ‘ordeña’ de ductos en que se incitó a la población pobre a robar, aportó un saldo trágico… para el pueblo, mientras el cacique se atusaba el bigote. Tampoco en el Campeche en que un ‘Hálito’ repugnante pone piedras a AMLO para después… correr a abrir la puerta de su transporte en asqueroso acto de cortesanía. Ya ni se diga acerca de ‘El Tronco’ que disparata contra AMLO sin que el tabasqueño le haga caso y aplique la máxima del genial florentino: ‘deja decir a la gente y sigue tu camino’… junto, liderando a tu pueblo. Ese ‘gobernante’ que no merecen los neoloneses es ni más ni menos que el prototipo de los ‘léperos’ de tiempos decimonónicos. Estos mequetrefes no entienden que en México, ahora, gobierna un estadista, un hombre mayor, inmerso en su afán de transformar a México para bien de los mexicanos y que en su ruta, cuenta con el pueblo, con su pueblo, con ese respaldo que ahora, en cada sesión con desgobernadores, los repudian y revelan que en tanto que AMLO es un gobernante legal y legítimo, muchos desgobernadores son ilegítimos, al revelarse el repudio a de sus desgobernados. ¡Ya quisiera el energúmeno azafranado de EUA tener el apoyo popular de nuestro Presidente, con mayúsculas! Mientras AMLO siembra la paz, Trump amenaza con la guerra contra Venezuela ¡con un títere de carpa barata! Entiéndanlo desgobernadores: el pueblo está con AMLO, ¡Súmense, súmanse o… suicídense!

