Habrá Escuela Nacional de Jueces, anuncia el presidente del TSJCDMX

Ante académicos de la Facultad de Derecho de la UNAM, el magistrado Rafael Guerra Álvarez, dijo que si no hay confianza en la justicia, estamos hablando de una justicia derrotada

Destacó que los impartidores de justicia se deben al pueblo y no tienen oportunidad de equivocarse

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX), magistrado Rafael Guerra Álvarez, anunció que en su gestión se creará la Escuela Nacional de Jueces. Se trata de un proyecto muy ambicioso que contará con el apoyo de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Durante un desayuno de trabajo con académicos y presidentes de colegios de profesores de la Facultad de Derecho de la UNAM, encabezados por su director, doctor Raúl Contreras Bustamante, el titular del TSJCDMX destacó que con este proyecto se busca llegar a la excelencia de los jueces.

“Quisiéramos llegar a la perfección, pues va a ser un mensaje para todos y no solamente local, porque como lo dije va a ser nacional, es un proyecto ambicioso para todos y cada uno de los juzgadores y cada uno de los tribunales de cada localidad”.

El magistrado Guerra Álvarez dijo que esto contribuirá a cambiar la imagen de los tribunales, porque los impartidores de justicia nos debemos al pueblo y no tenemos oportunidad de equivocarnos, ya que “si no hay confianza en la justicia estamos hablando de una justicia derrotada”.

Y es que señaló a los universitarios que la visión que tenga de la sociedad, tiene que ser de seguridad, de que se le va a impartir justicia y vamos a resolver no solamente conforme a Derecho, sino también conforme a la justicia. Es necesario recuperar los valores, hay que cambiar esa imagen que tenemos, incluyo a todos los abogados, no solamente al Tribunal, somos los agentes que intervienen en cada uno de los juicios. Hay que cambiar esa imagen, ese compromiso es de todos no solamente del Tribunal, reiteró el magistrado Guerra Álvarez, tras escuchar opiniones y señalamientos de la comunidad universitaria.

Por ello, resaltó la importancia del proyecto de la Escuela Nacional de Jueces que impulsa la actual presidencia del TSJCDMX, y que coordinan los magistrados, Antonio Muñozcano, Andrés Linares y la directora del Instituto de Estudios Judiciales, María Elena Ramírez Sánchez.

El doctor Carlos Daza, director del Colegio de Profesores de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la UNAM, y Fabián Mondragón, presidente de Colegios de Profesores de la misma facultad, apoyaron el proyecto, a nombre de la comunidad académica.

De esta forma se acordó pedir la participación de los colegios, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, para aplicar los convenios correspondientes, pues dijeron estar seguros que el TSJCDMX va a estar en la mejor disposición con la Universidad.

Como académico de la FES Aragón, el magistrado Guerra Álvarez, también expuso que en el Tribunal se le está apostando a dos ejes fundamentales: perfeccionar la oralidad, donde la sociedad está exigiendo una mayor justicia transparente; y la mediación efectiva, que es la justicia alternativa, por ser un área fundamental, como filtro para la impartición de justicia.