El Tenorio Cómico regresa con una 4ª transformación

La puesta en escena marca el regreso de la actriz Carmen Salinas al montaje, cuyo estreno se realizará el 3 de mayo en el Teatro Aldama

Además, la obra contará con un elenco renovado, entre los que destaca María Elena Saldaña, Pierre Ángelo, Pedro Sola y la incursión al teatro de la hermosa Yanet García

La puesta en escena celebra 20 años de éxito

Arturo Arellano

El Tenorio Cómicoes sin lugar a dudas uno de los máximos referentes de la escena teatral mexicana y su sentido del humor. En esta ocasión encabezados por los hermanos Germán y Freddie Ortega “Los Mascabrothers”, Daniel Bisogno y la querida Carmen Salinas, se presentarán en el Teatro Aldama a partir del 3 de mayo, donde además contarán con un elenco renovado, entre los que destaca María Elena Saldaña, Pierre Ángelo, Pedro Sola y la incursión al teatro de la hermosa Yanet García.

En rueda de prensa, los responsables de esta puesta en escena, acompañados de Alex Gou, socio y productor de la misma, ofrecieron detalles. “Es un gusto presentar este elenco, estamos cumpliendo 20 años con este proyecto, me emociona que mis hermanos “Los Mascabrothers” estén de regreso, lo mismo me hace feliz que Carmen Salinas haya aceptado estar con nosotros y María Elena Saldaña que es un ícono de este Tenorio Cómicocontinúe siendo parte del mismo. En esta versión Doña Inés será Yanet García, que cabe mencionar tiene un gran reto enfrente, pues en este papel han estado cerca de veinte mujeres y todas lo han hecho magnífico. Yanet tiene mucho talento, por eso le confiamos estar aquí y sabemos que lo hará muy bien”. Germán Ortega añadió que “estamos contentos porque nos reencontramos en este Tenorioque tuvo una pausa de cuatro años y hoy estamos haciendo una fusión con Carmen Salinas para ofrecer una verdadera cuarta transformación, no los vamos a decepcionar, porque nuestro objetivo es llevarnos la carcajada del público, que tanta falta nos hace en estos momentos”.

A esto, Carmen Salinas se dijo “contenta porque Alejandro (Gou), fue hasta mi casa a platicar, desde hace mucho me estuvo insistiendo y ya me convenció. He hecho, Don Juan Tenorio antes, incluso hice pareja con Tin Tan, en su momento Capulinahacía a Don Juan, lo mismo estaba Piporro, Paco Malgesto, Palillo, este último con el que echábamos un cotorreo tremendo. He intervenido en Don Juan Tenorio, pero hace muchos años que no lo hacía y es un honor estar ahora con las nuevas generaciones, he tenido el gusto de trabajar con la mayoría, hasta con Bisogno, que trabajó en la película ‘Fieras contra fieras’ cuando era apenas un niño de siete años. Así que va a ser un gusto alternar con todos, ojalá me orienten en esta nueva versión y que pueda adaptarme al trabajo de los muchachos”.

Por otra parte, Claudio Herrera, uno de los escritores de esta versión de la obra explicó “uno de los cambios es que nadie va a cobrar (risas), no en serio, la historia parte de cuando llega Andrés Manuel a ver una obra del Tenorio Clásico, pero no le gusta e interviene para tener una versión que le satisfaga. Entonces empieza a hacer y deshacer, queriendo su cuarta transformación, en ello irán apareciendo todos los personajes, tendremos a Calderón, Peña Nieto, Trump, Marcelo Ebrard, El Indio Brayany por supuesto a la bella Yanet García como Doña Inés”. Christian Ahumada que se encarga de dar vida a Andrés Manuel, comentó “Es un personaje que he venido haciendo desde ‘El privilegio de mandar’, puedo decir que ese afán por tener su cuarta transformación es la sal y pimienta de esta versión del Tenorio. Hay que mencionar que la obra se irá enriqueciendo función a función según las cosas que vayan pasando en la política mexicana, se trata de estar al día de lo que va haciendo el presidente y la gente que le rodea. Es humor con un mínimo estricto de risas, todos aportamos y nos protegemos. Los diferentes tipos de humor de cada personaje son los que aderezan esta historia”.

Yanet García se dijo “feliz y agradecida, pero sobre todo afortunada de estar con los mejores comediantes de México, de quienes tengo mucho qué aprender, pero para eso estoy aquí. Jamás he hecho teatro, es un reto para mí y me da un poco de miedo, sin embargo, tengo la convicción de que si da miedo es porque estamos en el lugar correcto. La gente se va a reír, es bueno estar en una compañía que cumple lo que promete. Vivimos en un tiempo donde la gente merece reírse y lo necesita”. El elenco se completa con Christian Ahumada, Claudio Herrera, Pedro Sola, Pierre Ángelo, María Elena Saldaña, Freddy Ortega, Germán Ortega, Yanet García, Carmen Salinas, Daniel Bisogno, Hugo Alcántara, Herson Andrade y Daniel Chávez, quienes se presentarán a partir del 3 de mayo en el Teatro Aldama.