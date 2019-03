Barbosa, se impuso: Yeidckol

Arturo Ríos Ruiz

Pues le volvió el alma a Yeidckol Polevnsky, quien ha tenido una mala racha, al grado que personas y conocedores, la calificaban de “capa caída”, peleando por todos lados, que parecía afán de notoriedad y coincidió, que casi no se le veía cerca de Andrés Manuel y se especulaba que había caído de su gracia.

Llamaron la atención dos sucesos; poco después del accidente, así quedó establecido, en la que perdieron la vida la gobernadora de Puebla y su esposo, dos figuras de alcance nacional: los Moreno Valle, se vino la decisión de la segunda elección, con apego a la ley y Yeidckol inició su campaña a favor Barbosa. Le llovieron críticas.

Ricardo Monreal comenzó la pelea y lanzó puyas contra la dama, ella contestó algunas, sin descuidar la promoción al ahora candidato que ya la había perdido y parece imposición.

Pero Monreal, mañoso como es, mandó a Alejandro Armenta, que se la creyó y muchos le vieron posibilidades, dividió a Morena, pensando que, con los votos del PRI, podría ganar la interna, pero perdió y en cuanto supo que no fue, salió molesto del recinto, a las diez de la noche del lunes. Hizo coraje.

La pregunta: ¿Qué hacía Monreal desde el Senado metido en la designación del candidato en Puebla? Es legislador por Zacatecas, su tierra natal, sólo se me ocurre ir al futurismo, pues calladito, abriga esperabas por si AMLO, cumple el compromiso de su firma a no buscar la reelección, quiere estar en la campaña para sucederlo.

Me aseguran que el premio de consolación, como se ha estilado en todos los tiempos de la política, en la nominación del actual superdelegado de Baja California, el senador con licencia, Jaime Bonilla Valdez, a quien propuso el líder del Senado, desde antes.

Nos sorprende que AMLO no intervino en el pleito público entre Yeidckol y Monreal, lo dejó correr y no paró a nadie en seco, no obstante que problema que significa la desunión que puede acarrear problemas en la votación para su partido.

El crucigrama no lo he podido descifrar, a que proyectó en la mente truculenta del Presidente que puso a temblar a Yeidckol y envalentonó a Monreal, que la atacó todo el tiempo. Ahora, sería bueno saber qué piensa de la derrota de él y el triunfo de ella.

