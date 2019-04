Matute armó “La guerra de los 80’s” en El Plaza Condesa

Un espectáculo que enfrentó a tres tribus con diferentes gustos musicales: los rockeros, los fresas y finalmente los gammers, grupos que se transportaron a una de las épocas más emocionantes de la música: los 80’s, en una experiencia interactiva que regresó al público a vivir la experiencia

Regresarán el 12 y 13 de abril

Asael Grande

Jorge, Tana, Pepe, Nacho y Oso, regresaron al escenario de El Plaza Condesa, en esta ocasión para presentar a sus fans su nueva experiencia musical, misma que reconquistó a sus fieles seguidores, en lo que fue una fiesta llamada “La guerra de los 80’s”, un espectáculo que enfrentó a tres tribus con diferentes gustos musicales: los rockeros, los fresas y finalmente los gammers, grupos que se transportaron a una de las épocas más emocionantes de la música: los 80’s, en una experiencia interactiva que regresó al público a vivir la experiencia que revolucionó la escena musical de nuestro país.

Los integrantes de la banda Matute, Jorge D’Alessio (productor, vocalista, teclado), Ignacio “Nacho” Izeta (guitarra eléctrica, vocalista), Pepe Sánchez (teclado), Irving Regalado (batería), Tana Planter (vocalista, coros), y Paco “El Oso” Morales (bajo), presentaron un concierto completamente interactivo, pues el público se dividió en las secciones: Preparatoria Atari (Zona General, defendieron a los gamers), Preparatoria Trapper Keeper (Zona General, defendieron a los fresas), e Instituto Poison (Glam Lounge Poison: Disfrutaron la experiencia en mesas).

Ante un escenario especial para la noche, en la que una pasarela central tuvo a los integrantes de Matute muy cerca de sus fans durante todo el concierto, el público se enfrentó a una guerra de preparatorias, donde Matute puso pruebas entre cada canción del show, bajaron un tablero gigante y las preparatorias hicieron los retos, declarándose como ganador de “La guerra de los 80’s”, el bando Atari.

Clásicos de los 80’s de Timbiriche, Luis Miguel, Juan Gabriel, Mijares, Michael Jackson, José José, Parchís, Mecano, Flans, Marco Antonio Solís, Yuri, sonaron durante la noche, que tuvo en lo alto del escenario, y a los laterales, pantallas de televisión que proyectaban imágenes de programas televisivos clásicos de los años ochenta: “Conde Pátula”, “Papá Soltero”, “Baby’s Muppets”, “Los Cazafantasmas”, “Quinceañera”, “Cuna de lobos”.

La velada comenzó con temas como “Footloose”, “Take on me. Obsesión”,. “Tú y yo somos uno mismo”, y “Nothing gonna stop us”, canciones que el público asistente no dejó de cantar y bailar, en el encuentro nacional de prepas 1988: “bienvenidos a nuestro aniversario, bienvenidos todos a “La guerra de los 80’s”, durante todo el concierto, los vamos a hacer cantar, a echar desmadre y mil cosas más, éste es un buen momento para respirar un poquito, que estén aquí significa todo para nosotros, trabajamos con mucha fe y amor, hoy estamos cumpliendo 12 años, gracias por venir a nuestro cumpleaños, nos sentimos bendecidos por ser su entretenimiento”, fueron las palabras de bienvendia de Jorge D´Alessio. Algunos de los momentos especiales de la noche, fueron los 12 personajes interactuando con Matute, además de bailarines, y referencias de la década de los ochentas por todos lados del recinto, como la batería de Irving, que se tornó en Ecto 1 cuando sonó en tema de la película deLos Cazafantasmas, perseguido por “Marshmallow Manen”. Durante la celebración de 12 años de Matute, en la experiencia ochentera aparecieron zombies durante el tema Thriller de Michael Jackson; en “Power of Love”, la batería se volvió el Delorean cuando tocaron el tema principal de Back to the future.

Otro momento especial, fue cuando Matute bajó una tarima especial de percusiones, para tocar canciones de Hombres G, y el tema “Don’t Worry Be Happy”, de Bobby McFerrin. Se se escucharon melodías como “Bazar”, “Yo no te pido la luna”, “Ese hombre no se toca”, “Celos”, “Sé cómo duele”, “Soldado del amor”, “Suena tremendo”, “El Noa Noa”, “Radio Ga Ga”, “Celos”-

Para finalizar, Matute tocó “Culpable o no” (miénteme como siempre), “Ay amor”, “Lo pasado pasado”, “Cuando calienta el sol”, “Cruz de navajas”, “Mil y una noches”, “Tu cárcel”, “El apagón” y “Provócame”.

Jorge D`Alessio, Tana, Pepe, Irving, Nacho y Oso, ofrecieron una velada llena de estímulos de los años 80’s, una experiencia más allá de un concierto más, para lo cual renovaron su espectáculo con algunos temas que no habían interpretado antes. Matute continuará su Boombox Tour el 10 de abril en San Luis Potosí, el 24 de abril en Zacatecas, 28 de abril en Hermosillo, 2 de mayo en Puebla y el 11 de mayo en Metepec. A mediados de año, comenzarán con su nueva gira Planeta Retro, la cual llevarán al Auditorio Nacional.

Repetirán su “Guerra de los 80’s” en El Plaza Condesa, 12 y 13 de abril.