El Fantasma dedica “Encantadora” a su hija

El cantante de regional mexicano presenta su nuevo sencillo y video que ya circula con éxito en todas las plataformas digitales

Desde pequeño lo llaman así por su claro tono de piel

Arturo Arellano

Alexander García, cantante de regional mexicano mejor conocido como “El Fantasma”, lanzó su nuevo sencillo “Encantadora”, mismo que asegura está dedicado a su pequeña hija, quien además aparece en el video que ya circula con éxito en todas las plataformas digitales.

“El Fantasma” anuncia que tentativamente a mediados de este año estará lanzando un disco nuevo, donde incluirá este éxito y otros bajo la misma línea alegre y con letras románticas, ya que su interés es gustar a todo tipo de público.

Durante una charla con DIARIO IMAGEN, el cantante comentó que “ha sido una experiencia increíble, un camino largo y no me queda más que agradecer al público que me ha apoyado desde el principio y a quienes se van sumando”. Así actualmente promueve “Encantadora”, un sencillo bailable y alegre. “Nos está yendo super bien, es una canción diferente, movida, para bailar, es familiar, porque me interesa cantarle también a los niños, en este caso la dediqué a mi hija, pero tú se la puedes dedicar a quien quieras, es una letra bonita, es un pedacito de mí para ella y para ustedes”.

El plan es “promover este sencillo lo más que se pueda. El año pasado saqué tres discos, se sabe que los artistas generalmente sólo sacan uno al año, pero a mí me gusta estar haciendo mucha música, casi hago tres discos por año. Este 2019 el plan es hacer uno, saldrá a mediados de este año” y de éste adelanta. “Busco letras y canciones que pueda escuchar todo el pueblo, toda la gente, que bailen y sin molestar los oídos de nadie. Seguiré la línea del norteño, la banda y quizá mariachi, pero esto último lo estamos planeando”. En ese tenor adelanta que será este 2019, que lanzará temas a duetos con otros artistas del mismo género.

“El Fantasma”, con el éxito a cuestas dice “no me gusta adelantarme mucho a lo que va a pasar o quiero hacer dentro de años, lo único que quiero es salud y que la familia esté bien, Creo que mientras siga trabajando vamos a llegar muy lejos. Espero que la gente siga escuchando mis canciones tenemos fans en Guatemala, Puerto Rico, Perú y todo el cono sur del continente, no sólo en México. Ojalá que pueda ir de gira para allá, por el momento solo he estado en México y Estados Unidos, pero pronto esperemos podamos salir y llevarle alegría a la gente fuera del país”.

Así, influenciado por artistas como Luis Pérez Meza, Lalo “El Gallo”, José Fernando Jiménez y demás artistas dice “me gusta escuchar música viejita y de ahí partir para hacer cosas que mantengan esa esencia, pero con elementos nuevos, para que también suene fresco. Quiero mantener las letras como el tiempo de antes y no cantar tonteras violentas ni nada de eso”.

El nuevo sencillo de “El Fantasma” ya está disponible para descarga y escucha en todas las plataformas digitales, mientras que el disco completo saldrá a mediados de año.

Sabías qué… *** Ha desbancado a Bad Bunny en números de reproducciones a nivel digital *** Cuando cortaba árboles para mantener a sus hijos, Alexander García, jamás imaginó que estaría caminando la prestigiosa alfombra roja de los premios Latin Grammy algún día