¡Brilla la joya de la corona musical!

Experiencias Joya, de Joya 93.7 FM de Grupo Radio Centro, celebró un éxito más con una lluvia de estrellas en el escenario, como Carlos Rivera, Emmanuel, Lucero, Ximena Sariñana, Los Ángeles Azules, Reik, Ana Torroja, entre muchos más

18 mil personas fueron parte de la fiesta familiar que se realizó en la Arena Ciudad de México

Y la fiesta comenzó, con energía desbordada, sonrisas al por mayor, personas emocionadas y familias felices por estar en Experiencias Joya, de Joya 93.7 FM de Grupo Radio Centro.

El anfitrión, con su alegría y serenidad que le caracteriza, con sus comentarios certeros, y sin dejar la elegancia y el buen sentido del humor, Mariano Osorio, apareció en el escenario para, con la ovación del público, presentar a cada uno de los integrantes de la familia de Joya 93.7, Fer Quintana, Jesús Zúñiga, Chayo Busquets, a quien le cantaron “Las mañanitas”, Sonia Casillas, Mario Arvizu y Carlos Valle, así como a Martinilloy a Paco Recortes.

La música y los conductores de Joya acompañan todos los días a los radioescuchas durante sus actividades y la música empezó a soñar en vivo con las chicas de Ventino, encargadas de iniciar el festín, pero con la llegada de Emmanuel al escenario el público enloqueció, y el cantante sólo se dejó querer y correspondió cantando “Corazón de melao”, “El rey azul”, “Sentirme vivo”, “La chica de humo” y “Toda la vida”.

Lucero dejó en claro por qué es una adorada y La Novia de América,al recordar sus éxitos “Ya no”, “Veleta”, “Electricidad”, “Cuéntame” y “Vete con ella”.

Charlie Zaa revivió sentimientos con “Ódiame”, “Nuestro juramento” y “Se me perdió la cadenita”.

Ana Torroja puso a todos a mover las manos de un lado al otro con “La fuerza del destino”, “Me cuesta tanto olvidarte”, “Llama” y “Duele el amor”.

Pero los que pusieron a todos a bailar sin importar la edad o si no tenían pareja fueron Los Ángeles Azules con “Entrega de amor”, “Como te voy a olvidar, “El listón de tu pelo”, “Nunca es suficiente” y “Mis sentimientos” con Ximena Sariñana, y “17 años”.

El momento triste, se dio cuando Mariano invitó a Bibi y Julio de Reik al escenario para anunciar al público que Reik no se presentaría porque Chuy Navarro, su vocalista tuvo un pequeño accidente en un taxi en Nueva York, por lo que no alcanzó a llegar; sin embargo, los dos músicos con ayuda del público, ellos con guitarra en mano, cantaron “Ya me enteré”.

Reyli reapareció en los escenarios y fue en Experiencias Joya donde cantó “Al fin me armé de valor”, “Amor del bueno”, “Qué nos pasó” y “Desde que llegaste”.

El gran cierre se dio con uno de los máximos exponentes del pop actual, Carlos Rivera, quien cautivó con “Me muero”, “Sería mas fácil”, “Te esperaba”, “Que lo nuestro se quede nuestro” y “Regrésame mi corazón”.

Durante casi cuatro horas, con una gran producción con dos megapantallas al centro del escenario, como pocas veces se ve en la Arena Ciudad de México, 18 mil personas fueron parte de la verdadera fiesta familiar, pues como lo dijo Chayo Busquets, Joya hace familia.

(Información del periodista Edgar Estrada, del programa “Noches de Red”, de Grupo Radio Centro).