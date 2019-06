Primer enfrentamiento entre Presidente y calificadoras

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

Andrés Manuel López Obrador y su ideólogo “Chico Che”

Se dio ya el primer enfrentamiento entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y las calificadoras, lo que resulta grave y riesgoso, debido a la difícil situación por la que atraviesa México, que se encuentra en la cuenta regresiva para que Donald Trump empiece a imponer a nuestro país un arancel a todos los productos mexicanos que iniciaría con el 5 por ciento y conforme transcurra el tiempo, el humor del inquilino de la Casa Blanca y no se haga nada en México para atajar las caravanas de migrantes, se irá incrementando.

Habría que preguntarle al jefe del Ejecutivo por qué se empeña en repetir un día sí y al otro también, que la economía va muy bien y asegure que pese a los ominosos signos, vuelva a decir que durante su gestión la economía crecerá a un 4 por ciento, algo que los analistas en la materia han reiterado que es poco menos que imposible.

Desde su matutino show, el tabasqueño, sin mayor sustento, descalificó a las calificadoras -válgase la redundancia-, argumentando que aplican métodos de análisis de hace tres décadas y que no se toma en cuenta el factor corrupción.

No parece ser López Obrador el más autorizado para señalar lo anterior, pues por “las benditas redes” ha sido muy cuestionado porque en su llamada cuarta transformación, impone políticas ya medio caducas, es decir, de hace 30 años; ahí está el uso del carbón como ejemplo.

Lo bueno, es que enseguida, Moody’s le respondió y le rebatió sus frágiles argumentos al Presidente, vía Jaime Reushe, quien simplemente señaló: “La metodología de Moody’s para asignar calificaciones soberanas sí contempla el impacto de la corrupción sobre la economía”.

Y es que si nos atenemos a las ocurrencias, burdas intentonas de análisis, en las que López Obrador cita a “ideólogos” de la talla de Chico Che, su paisano, pues estaríamos en la olla si las creyéramos.

Otro motivo tendrá el tabasqueño para estar molesto, pues Moody’s Investors Service cambió de estable a negativa la perspectiva para Petróleos Mexicanos.

Este ajuste refleja un debilitamiento de la confianza de los inversionistas y de las perspectivas económicas además de riesgos en las finanzas públicas por la política energética y el papel de Pemex, que desde que el flamante Octavio Romero Oropeza, ocupa la dirección de la paraestatal, ha sido deplorable.

Así que el Presidente ya no podrá justificarse, diciendo que tanto él como su flamante equipo, no están más que pagando “los platos rotos” de muchos años de neoliberalismo. Este es un problema de ineficiencia y de resistirse a ver lo que se le planta enfrente a AMLO y compañía como una difícil realidad.

En este sentido, todo lo que se le ocurre hacer al tabasqueño, es convocar para el sábado en Tijuana a la “Marcha para defender la dignidad de México vs Trump”, un recurso por cierto bastante barato, pero que legisladores de la “aplanadora” morenista no desaprovechan para visitar esa ciudad fronteriza y ya se “apuntaron”. Bueno, todo indica que el tabasqueño no aprende y por eso utiliza otro recurso ya muy viciado: volver a sus tiempos de candidato presidencial y nutrir su egolatría.

Definitivamente, López Obrador dista mucho de tener talla de estadista, pues demostró, por un lado, que le tiene no miedo, verdadero terror a Trump, y por eso, ya anunció que no asistirá en Japón a la Cumbre del G20, donde asistirán los jefes de las veinte economías más poderosas del mundo y hay dos razones por las cuales el tabasqueño no hará acto de presencia. La primera, porque no se quiere encontrar con el inquilino de la Casa Blanca, que por cierto lo recibió muy bien cuando AMLO se convirtió en Presidente de México y hasta lo bautizó como “Juan Trump” y la segunda, quizás la más importante, es porque López Obrador -se reitera-, no está a la altura de los asistentes de primer nivel, es, digamos, demasiado doméstico. ¡Qué tal!

MUNICIONES

*** Desde la Agencia de Proyectos Estratégicos de Quintana Roo, que lleva Eduardo Ortiz Jasso, aseguran que la administración de Carlos Joaquín González alista una partida que ronda los 20 millones de pesos para los estudios de impacto ambiental que permitirán iniciar la construcción de una red de trenes ligeros que alimentarán de pasajeros al Tren Maya. Detallan en el organismo que las mencionadas evaluaciones se llevarán a cabo en lo que resta del presente año; por lo que, adelantan, la ejecución de las obras podría comenzar a partir del primer mes de 2020.​

*** En este fin de semana, el tiempo seguirá transcurriendo dramáticamente en torno a las negociaciones con Estados Unidos. Lo cierto es que a la diplomacia mexicana le falta contundencia y eso es lo que le ha callado la boca al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, que con una frase suprema, ha resumido su estancia en Washington: “está difícil”. Al momento de escribir estas líneas, corrían dos versiones. Una, que se pospondría la imposición de aranceles a los productos mexicanos por parte de Trump y la segunda, que se habría llegado a un acuerdo de que México desplegaría a alrededor de 6 mil elementos de la naciente Guardia Nacional en la frontera con Guatemala. De hecho, desde hace dos días, en México se empezó a detener el avance de migrantes centroamericanos como una muestra que pueda ser del agrado del delirante presidente de EU.

*** Ya lo que debería hacer el diputado Sergio Mayer, que insiste en deslindarse de Naasón Joaquín García, líder de la iglesia La Luz del Mundo, es callarse, porque cada vez que habla, le sale peor. Que aprenda al presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, Martí Batres, que mejor ya optó por darle “vuelta a la página” y se sumará al miniturismo legislativo del fin de semana en Tijuana para arropar a su jefe, el presidente López Obrador. Y respecto a La Luz del Mundo, hay que precisar que van sobre otros miembros de esta iglesia por el delito de abuso de menores, para lo cual, se habilitó una página en internet para recibir más denuncias. Ahora sí que en el país de la llamada cuarta transformación, le dieron Bellas Artes a Nassón Joaquín, mientras que en Estados Unidos, lo que merece, cárcel.

*** Entre los comentaristas deportivos, se dice que no se salva de la llamada cuarta transformación el deporte, pues con eso de que la titular de la Conade, Ana Gabriela Guevara, se ha dedicado a tener en la nómina a sus amigas más cercanas y fieles, mientras que se reduce la beca de los verdaderos deportistas de 5 mil a 2 mil pesos, con serios retrasos, pues en esa materia también, el gobierno está muy mal.

