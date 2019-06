Pipo Rodríguez y su “Cumbia sin fin”

El ex cantante de Los Ángeles Azules lanza su disco debut como solista, en el que además cuenta con la colaboración de Alejandra Guzmán

Arturo Arellano

El talentoso cantante Pipo Rodríguez lanza su primer álbum como solista titulado “Cumbia sin fin”, una gran producción que cuenta con la participación de algunos de los exponentes más importantes de la música latina, entre los que se destaca Alejandra Guzmán para el tema “Cariñito corazón”. El disco, que ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales, es un lanzamiento de Rebeleón Entertainment, el líder en talento latino en Estados Unidos, y Fonovisa.

Para hablar del sencillo junto a Alejandra Guzmán y el disco en su totalidad, Pipo concedió una entrevista a DIARIO IMAGEN.“Esta producción es la primera como solista, estoy contento, no me da temor decir que es un discazo, tengo un par de colaboraciones muy buenas. Alejandra Guzmán en ‘Cariñito corazón’, yo le hice la parte de la cumbia, es una fusión de hecho, la producción entera es eso, una fusión de cumbia tradicional, reinventando el nuevo género que es la cumbia joven”. Recuerda que el acercamiento con Alejandra fue a través de su disquera “somos de la misma empresa, la conocí en la oficina, al principio nos veíamos y saludábamos, pero en el momento que se enteró que estaba haciendo mi producción solista, me compartió el tema, porque debo mencionar que es de su autoría, yo solo le hice los arreglos, que aceptó fascinada, incluso ser parte del video”.

Sobre el disco describe “En cuestión de las letras son variadas, tengo letras de fiesta, como el primero que es ‘La arrempujadera’, es una letra para bailar, divertirse en broma. Por otro lado, están las románticas, no me gusta encasillarme en un solo tipo de temática, me gustó la idea de hacer variaciones en cuestión de letras, algunas incluso son composiciones mías. Pude meter tres temas de mi autoría ‘Lamento de amor’, ‘Lo pagarás’ y ‘Cumbia sin fin’. Hasta ahorita ha sido muy bien aceptado por la gente, desde la que me conoció con Los Ángeles Azules, hasta los que apenas me conocen como solista”.

De su paso por la agrupación estandarte de Iztapalapa, detalló. “Estaría buenísimo volver a encontrarme con ellos, pero el tiempo es el que decide, ahora estoy clavado en mi disco, pero no estaría mal hacer algo con ellos, ya que estoy agradecido de que me dieran la oportunidad de ser parte de, durante seis años. El aprendizaje fue mucho, al momento de subir al escenario, saber que siempre es un público diferente, ir viendo cómo hacerle para empatizar con todos. Las jornadas de trabajo, el ritmo, es algo que aprendí y pude ver mientras cante con ellos”.

Refiere que a su paso por diferentes escenarios ha notado “En México la gente escucha cumbia desde muy pequeños, en Estados Unidos no. Tuve la fortuna de ser parte de ese resurgimiento de la cumbia, donde los chamaquitos ya bailan, de hecho sacar un tema para ellos sería increíble. No me cierro a ninguna posibilidad y dado que los niños disfrutan de este género no descarto trabajar una canción dedicada a ellos”.

Sobre las fechas en vivo comenta “estamos en promoción, pero sí tenemos fechas, vamos de gira por Bolivia, Estados Unidos y una gira de medios en Los Ángeles, vamos a regresar a Miami también” No obstante para seguir los pasos del cantante es mejor estar pendiente de sus redes sociales, donde se encuentra como @Pipo Rodríguez.