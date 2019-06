Difícil tarea priísta

Punto por punto

Augusto Corro

El 11 de agosto se efectuará la elección para renovar la dirigencia del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Entre los aspirantes al cargo se encuentran Alejandro Moreno, Ivonne Ortega, José Narro, Ulises Ruiz Ortiz, José Ramón Martell y Lorena Piñón.

El ganador relevará en el cargo a Claudia Ruiz Massieu Salinas.

En los medios políticos se maneja el nombre de Alejandro Moreno, gobernador de Campeche, como posible ganador. Se informó que ya solicitó licencia al cargo de mandatario. Se podría decir que en la competencia participan personajes que de entrada se encuentran derrotados.

Tal es el caso del ex gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz, quien durante su gobierno se convirtió en un dictadorzuelo. Fueron innumerables los abusos de poder que cometió contra los maestros. Inclusive tiene una denuncia en La Haya por delitos de lesa humanidad.

El doctor José Narro es un priísta resentido porque lo utilizaron en el juego de la elección presidencial en la lista de candidatos. No fue el elegido y se hundió como su partido.

De Ivonne Ortega su máximo triunfo fue alcanzar la gubernatura de Yucatán. Alguien la mal aconsejó que podría dirigir al PRI y no lo pensó dos veces, aunque sus posibilidades son nulas. Los priístas José Ramón Martell y Lorena Piñón van de relleno en la contienda. Nada se pierde ni se gana.

El ganador tendrá la tarea de sacar al PRI del abismo al que lo llevaron presidentes, gobernadores, secretarios de Estado, etc. Muchos de ellos aprovecharon sus cargos para sumirse en la corrupción.

En el presente, el PRI es un organismo político en vías de desaparecer. En las últimas elecciones presidenciales cayó al tercer lugar. Para salir del hoyo, sus dirigentes tendrán que hacer verdaderos malabarismos. La derrota de los priístas obedeció a los escándalos de corrupción del alejamiento del partido con sus seguidores y a la corrupción.

Es suficiente con informarse sobre la conducta de los gobernadores priístas que se embolsaron los recursos públicos. Ahí están, por ejemplo, los mandatarios de Veracruz y Quintana Roo, Javier Duarte y Roberto Borge, respectivamente.

Ambos ex mandatarios se encuentran en prisión. Un tercero, el gobernador, César Duarte, de Chihuahua, es buscado por la policía. Apenas fue expulsado de su partido. Así pues, el próximo dirigente priísta tendrá que empezar a manejar otra idea de lo que es el servicio público sin las tentaciones de saquear el erario. Ya dirá el nuevo líder si le cambia el nombre a su partido, que ahora luce en sus banderas los tres colores de la bandera mexicana. La situación del PRI es tan débil que no alcanza a ser el contrapeso en el gobierno actual. Ya veremos el desempeño del flamante partido, que por décadas mantuvo el poder presidencial en México.

La muerte de Norberto

La procuradora local, Ernestina Godoy, negó la detención de algún probable responsable en el caso de la muerte del universitario Norberto Ronquillo.

En algunos medios se informó sobre la captura de uno de los implicados en el caso del joven secuestrado y asesinado. Sin duda, esa tragedia servirá para que las autoridades capitalinas se pongan las pilas y tomen las medidas necesarias para que no se repita.

La sociedad demanda más vigilancia en las escuelas, pues en los alrededores de algunas de ellas se encuentra la presencia de delincuentes. En fin, se espera que las autoridades capturen a los victimarios de Norberto Ronquillo cuya muerte impactó a la opinión pública.

Que el esclarecimiento de ese hecho criminal sea el principio de una lucha sin cuartel contra la delincuencia capitalina. Mientras los índices de criminal en la Ciudad de México son alarmantes, pues en la presente administración por ajuste de cuentas mataron a 266 personas en 6 meses.

De acuerdo con las cifras, del 5 de diciembre de 2018 al 29 de mayo de 2019, se registraron un total de 730 homicidios dolosos. A esos datos se tendrían que agregar la ola de asaltos, extorsiones y secuestros.

Defienden a migrante

Una asociación defensora de los derechos de los migrantes colocó en jaulas maniquíes envueltos en cobijas que representan niños migrantes.

También les agregaron bocinas que reproducían voces de pequeños que lloran cuando son detenidos por la patrulla fronteriza y son separados de sus padres.

Las jaulas fueron colocadas en diferentes sitios de Nueva York.

Realizó esas acciones la agrupación Refugee and Inmigrant Center for Educación and Legal Services (RAICES).

Ya en otras ocasiones, el gobierno de México protestó contra el maltrato de las autoridades a los menores indocumentados que son separados de su familia.

Los pronunciamientos a favor de los derechos humanos estarán presentes en esta época, pues en las corrientes migratorias es numerosa la presencia de los niños.

Los neoyorquinos ya pusieron su granito de arena.

Feliz fin de semana.

aco2742@hotmail.com