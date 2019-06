Presentan cartel artístico de la 41 Marcha LGBTTTI

Comité Histórico y Comité Orgullo y Dignidad

Esteman, María León, Toñita, Miryam Montemayor, Alejandra Ávalos, Aranza, Fey entre otros, participarán en el concierto del Zócalo capitalino este 29 de junio

Arturo Arellano

Los comités Orgullo y Dignidad e Histórico organizadores de la 41 Marcha LGBTTTI en Ciudad de México presentaron el magnífico cartel de artistas que tienen programados para el evento que se realizará hoy 29 de junio en la Ciudad de México, con la presencia de Esteman, María León, Toñita, Miryam Montemayor, Alejandra Ávalos, Aranza, Fey entre otros, que ofrecerán un concierto sin precedente, conducido por Jonathan Tonatiuh en el Zócalo Capitalino como cierre de actividades.

En entrevista para DIARIO IMAGEN, Rogelio Lorenzo, productor del evento del Ángel de la Independencia y del Zócalo para esta 41 Marcha LGBTTTI, explicó “La marcha puede ser organizada por diferentes grupos de ciudadanos, eso ha pasado durante los últimos diez años, siempre han existido diferentes comités, en esta ocasión existía un comité que venía organizando años atrás, pero nosotros no nos veíamos representados por ellos, por lo que decidimos organizarnos y empezar con nuestra labor. No hay una regla de cómo se debe organizar una marcha, cualquier persona como ciudadano tiene el derecho de organizarse y coordinar este tipo de movimientos, en nuestro caso buscamos ser incluyentes, curioso que que el anterior comité se llama ‘Incluyente’ y no son incluyentes. Nosotros queremos ser además transparentes, porque se hablaba de malos manejos de los recursos financieros, cosa que nosotros vamos a resolver”.

Como primeras medidas destaca que “Los automotores y promotores, no tienen que pagar por participar dentro del desfile. Comité Orgullo y Dignidad, se encargó de que no se cobrara la participación de los automotores y de las marcas que van con carros alegóricos. En tanto en la parte artística abrimos el espectro de los invitados, les damos oportunidad a los artistas que habían estado relegados en años anteriores por otras organizaciones, les damos cabida en ambos escenarios, tanto en el Ángel de la Independencia como en el Zócalo”.

Por otra parte anunció el primer Flasmob Drag Nacional “Se trata de un flashmob en el que participaran más de 150 drags, se realizará a los pies del Ángel de la Independencia el mismo 29 de junio a las 10 de la mañana. Tendremos actividades todo el día, antes, durante y al terminar la marcha y todos son bienvenidos”. Dado lo anterior refiere que “Nuestro trabajo no termina aquí, porque tendremos una jornada de actividades que durará todo el año, defendiendo los derechos de toda la comunidad”.

Explica que los derechos por los que se pelea estarán redactados en un documento “Se llama 41 razones para marchar, es un documento en el que estamos trabajando para difundirlo, incluimos la erradicación de la homofobia, con leyes que permitan penalizar los crímenes de odio por homofobia. Queremos salud para nuestras compañeras Trans y buscamos que no desaparezca el Censida, que se encarga de la prevención de la enfermedad y apoyo para quienes la contrajeron. Hay mucha gente que vive con el padecimiento del VIH y no sólo de la comunidad LGBTTTI, sino de la población general, entonces son puntos que debemos defender”. Este documento asegura sería entregado a las autoridades del gobierno federal y de la Ciudad de México, concluyó.

La marcha arrancará entre las 10:00 horas y las 12:00 horas del Ángel de la Independencia, para hacer un recorrido de dos horas sobre Paseo de la Reforma, hasta llegar a Avenida Juarez y de ahí arribar al Zócalo Capitalino, donde se efectuará un concierto desde las 14:00 horas y hasta las 20:00 horas de este 29 de junio. El cartel se completa con Javiera Mena, Esteman, La Prohibida, Zemmoa, Jessy Bulbo, La Bruja de Texcoco, Mancandy, Aristemo, Fey, Torreblanca, Pambo, Ruzzi, María de León, MixOn, 11:11, Alberto Collado, Alejandra Ávalos, Alpha Lady, Aranza, Caely-Natalia, Camy G, César Enríquez, Chilitoys, Chris Alex, Compañía de Danza Arabe Farah Latifa Música, Cristo Vampiro, Darina, David Barragan, Diamond, Diego Barrios, Drag Mystique, Dulce, Ego Warneros, Erika Alcocer, Estrellas de Barrio, Fretzons, Hugo Banquet, Isabel Madow, Itzel Aguilar, Javier Figueroa, Jonathan Tonatiuh, Juan Carlos Nungaray, La Jaula MixOn, Myriam Montemayor, Nina Wonder, Olgasana, Oswaldo Calderón “Super Perra”, Paris Elegance, Proyecto 21, Rocío Jaramillo, Sequeens, Tenoch “La voz azteca”, Toñita “La negra de oro” y There Soto.