Inicia estrategia de prevención y atención de adicciones

El programa del Gobierno de México contra las drogas se basa en tres acciones fundamentales: el bienestar, la seguridad con la Guardia Nacional y la orientación, expuso el presidente Andrés Manuel López Obrador

A partir de este día las secretarías de Salud y Educación Pública, además de la Coordinación General de Comunicación Social y Vocería comenzarán diversas acciones encaminadas a brindar información a niñas, niños y jóvenes sobre los riesgos que implica el consumo de sustancias.

En medios de comunicación y plataformas digitales se difundirán diversos mensajes con la premisa de fortalecer el autoestima y ofrecer opciones para atender problemas de adicciones.

“Tenemos en nuestra sociedad una gran reserva de valores culturales, morales y espirituales. Podremos detener las adicciones porque daremos opciones de trabajo, estudio y deporte para que los jóvenes sean felices sin recurrir a las drogas”, apuntó el mandatario.

Agregó que “les tenemos mucha confianza y nunca más se les dará la espalda. Los abrazaremos y protegeremos para que no se sientan solos, no tengan vacíos y no tomen el camino de las conductas antisociales o terminen formando parte de la delincuencia”.

La estrategia consta de cuatro ejes: salud, educación, bienestar y cultura y comunicación. Bajo el nombre ‘Juntos por la Paz’, la campaña presentada por el vocero del gobierno federal, Jesús Ramírez Cuevas, convoca a padres de familia, maestros, trabajadores sociales, niñas, niños y jóvenes a recuperar espacios públicos para la realización de actividades deportivas, culturales, artísticas y recreativas.

En ‘Clubes por la Paz’ de todo el país, se darán opciones para la prevención y el tratamiento de adicciones.

Serán distribuidos materiales informativos y en el ámbito educativo, los docentes contarán con guías para orientar a los estudiantes. Los libros de texto incorporarán contenidos en la materia y estará disponible una aplicación para dispositivos móviles.

“Teníamos mucho interés en iniciar esta campaña (…) ¿de dónde va a salir para financiar este proyecto?, pues de los ahorros. Les dimos a conocer que en lo que llevamos en el gobierno se han ahorrado en compras 113 mil millones de pesos. Entonces, alcanza”, abundó.

Acompañado de los secretarios de Salud, Jorge Alcocer y de Educación Pública, Eduardo Moctezuma, el mandatario afirmó que los nuevos libros de texto gratuito estarán listos a tiempo para que inicie el nuevo ciclo escolar.

Este viernes el presidente inicia la gira por todo el país para visitar los hospitales que atienden a la población abierta del Instituto Mexicano del Seguro Social y cumplir el compromiso de mejorar la atención médica y garantizar medicamentos gratuitos a la población.