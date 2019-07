Federales llevan sus protestas a Palacio Nacional

Clase Política

Miguel Ángel Rivera

Cuando Andrés Manuel López Obrador empezó su lucha por llegar a la Presidencia de la República, con marchas y protestas en contra de su repudiado régimen neoliberal, seguramente no se imaginó que alguna vez las protestas serían en contra de sus acciones y decisiones.

Apenas unas semanas después de iniciado su gobierno tuvo, en el aeropuerto de Villahermosa, en su natal Tabasco, una primera muestra de inconformidad de parte de trabajadores despedidos de Pemex y del ISSSTE con pretexto de su anunciada política de austeridad y del recorte de personal considerado innecesario.

Luego vinieron otras protestas, sobre todo por la cancelación del presupuesto para el programa de estancias infantiles, en particular en Acapulco, Guerrero, poco antes de la Convención Bancaria, donde un grupo de al menos 50 mujeres que le reclamó por el recorte al programa de estancias infantiles, protesta que luego se repitió en otros rumbos.

Pero tal vez ninguna manifestación de disgusto puede ser considerada de tanta trascendencia como la registrada ayer frente a Palacio Nacional, a cargo de los miembros de la casi extinta Policía Federal que, además de ser vituperados, señalados como presuntos corruptos e ineficientes, están disgustados porque están en vías de perder salarios y prestaciones al ser trasladados a la naciente Guardia Nacional.

Con estas protestas queda en entredicho la efectividad y el valor de la mencionada Guardia Nacional (GN), el cuerpo de seguridad en el que ha depositado toda su confianza el régimen de la llamada Cuarta Transformación (4T) para devolver la seguridad extraviada en las calles de casi todas las ciudades del país.

Si los policías que ya están en activo contribuyen al desprestigio de la GN, pocos civiles considerarán atractivo incorporarse a esa institución, que quedará reservada en principio para los policías militares y navales, quienes serán transferidos de cualquier modo.

En la manifestación de ayer frente a Palacio Nacional, los policías federales, acompañados por el abogado Enrique Carpizo Aguilar, presidente del Instituto para la Protección de Derechos Humanos, vestidos de civil y con mochilas en los hombros, portaban cartulinas para solicitar una audiencia con el presidente López Obrador.

Además de las conocidas protestas por la pérdida de salarios y prestaciones, los agentes se quejaron de que sus comandantes militares los hacían desnudarse para poder constatar que no tenían tatuajes en ninguna parte de cuerpo y también los humillaron por “ser mujeres, por estar gordas, por estar obesos, o sea pura discriminación”.

Ustedes creen que no van a gritar?, manifestó su abogado Enrique Carpizo Aguilar, quien además comentó que les ofrecieron una liquidación, pero los montos no correspondían a los años trabajados.

No obstante, los agentes de la casi extinta Policía Federal solicitaron que no se rompa el diálogo con las autoridades federales, pero también advirtieron que de no ser atentidos, recurrirían a otras acciones.

El abogado Carpizo aseguró que no han cesado los actos de acoso laboral contra sus representados, además de que las autoridades no han cumplido sus compromisas, como entregar el tabulador para los policías que no deseen integrarse al recién creado cuerpo de seguridad.

También, dijo, se violentó el compromiso de clarificar las medidas de contratación o los términos laborales de transición al nuevo organismo.

Al comentar las protestas de los agentes de la PF, el presidente López Obrador manifestó que con esas acciones demuestran que la PF “no estaba a la altura de las circunstancias”.

“Imagínense una institución que debe ser ejemplo de profesionalismo y disciplina que se rebela y toma las calles.

Esto reafirmó nuestra convicción de que era necesaria la creación de la Guardia Nacional”, manifestó el primer mandatario al encabezar una sesión conjunta de los consejos nacionales de Seguridad Pública y de Protección Civil.

Además sostuvo que no existe motivo legítimo para las protestas, porque “no se está despidiendo a ningún elemento, a nadie se le está reduciendo su sueldo o prestaciones”.

La Cosecha

La Guardia Nacional no podrá cumplir con su propósito de pacificar al país, sin la participación de la sociedad y la seguridad privada, advirtió la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada (AMESP), que agrupa a las 42 empresas más grandes e importantes del país, siete de ellas internacionales, con más de 120 mil personas que laboran en todo el país.

En ocasión del séptimo aniversario de la Asociación, su presidente, Joel Juárez Blanco, ofreció al gobierno del presidente López Obrador su total apoyo y colaboración con la Guardia Nacional, en su misión de velar por la seguridad de la población, salvaguardar sus fronteras, proteger los proyectos estratégicos y lograr un México en paz.

El representante de las empresas de seguridad privada informó que su organización es responsable del manejo de más del 90 por ciento del efectivo en México, la seguridad intramuros de la red de aeropuertos, de la vigilancia perimetral en instalaciones estratégicas (públicas y privadas) y otras infraestructuras, así como sistemas electrónicos, ciberseguridad, cámaras, enrejados, blindajes, consultoría, capacitación, análisis y gestión de riesgo, y otros que hoy sirven como componentes estratégicos de los planes y programas de seguridad.

A su vez, el vicepresidente de AMESP, José Luis Calderón González, destacó que para garantizar el desarrollo y concretar una adecuada estrategia de paz en México se debe considerar la importancia de la relación entre la seguridad nacional que integran las fuerzas armadas, la seguridad pública, compuesta por las policías, procuradurías y los sistemas penitenciarios de los tres niveles de gobierno, así como la seguridad privada que, cada vez más y con mayor frecuencia, coadyuva con los entes anteriormente mencionados y con la sociedad en distintos niveles de servicio.

Detalló que son más de tres mil las empresas de seguridad privada, que cumplen con todos los requisitos de ley y que proporcionan muchos de los servicios, equipos y tecnologías que requieren las instituciones del gobierno, las fuerzas armadas, las policías y ahora, la Guardia Nacional.

Christian Alejandro Quintana Muñoz y Mariela Concepción Rodríguez Mora fueron elegidos presidente y secretaria general del Comité Directivo de la Red Jóvenes x México en el estado de México, para el periodo estatutario 2019-2023.

La jornada de elección se cumplió con tranquilidad, sin incidencias, con la participación de jóvenes de entre 18 y 35 años de edad, y con la instalación del 100 por ciento de las casillas en los 125 municipios de la entidad mexiquense, bajo la coducción de la presidenta estatal del partido, Alejandra Del Moral Vela.

Con el arribo de más turistas juntos avanzamos en la generación de más empleos mejor pagados, afirmó el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín, quien destacó que a pesar de problemas como el del sargazo, su estado es todavía la joya turística de México

Las bellezas naturales, motivo de orgullo para los quintanarroenses, y el trabajo de promoción turística que realiza el gobierno estatal consolidan el liderazgo turístico de Quintana Roo y para esta temporada vacacional se espera el arribo de más de 4 millones de turistas, aseguró el mandatario, quien precisó que para la temporada de verano de 2019, del 6 de julio al 25 de agosto, la entidad prevé recibir más de 4 millones de turistas.

“Somos el estado que en los últimos tiempos se ha consolidado como el principal centro turístico de América Latina.

Playas, mares, selva, historia y cultura, nos llenan de orgullo y son imán para que cada día tengamos más visitantes”, añadió Carlos Joaquín.

Debido a irregularidades detectadas en los ingresos y gastos de candidatos y partidos durante las campañas electorales de este año en los estados de Aguascalientes, Baja California, Durango, Puebla, Quintana Roo y Tamaulipas, el INE impuso multas por más de 91 millones de pesos.

Morena fue el partido más multado con 20.3 millones de pesos, seguido por el PRI, con 12.6 y en tercer lugar el PAN, con 10.6. El PRD fue sancionado con 10.5 millones de pesos, el Verde 7.3, Movimiento Ciudadano 5.1 millones y el PT 4.5 millones.

riverapaz@infinitummail.com