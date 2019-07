Magos Herrera regresa a casa por la puerta grande

La cantante mexicana ofrecerá conciertos en el Palacio de Bellas Artes y Festival Cervantino, acompañada del cuarteto de cuerdas Brooklyn Rider

“Dreamers” de la música llegan a México para presentar disco

Arturo Arellano

Magos Herrera es una de las cantantes más prestigiadas y talentosas de México, quien ha puesto en alto el nombre de nuestro país en un sin fin de oportunidades. Actualmente se encuentra colaborando con el cuarteto de cuerdas Brooklyn Rider, con quienes grabó el disco “Dreamers” y de quienes se hace acompañar para su regreso triunfal a su casa: México, donde ofrecerá tres espectaculares y significativos conciertos, el primero el 17 de octubre en el Festival Cultural Sinaloa, posteriormente el 18 del mismo mes, en el Festival Cervantino y finalmente como broche de oro, el 19 en la máxima casa de la cultura del país: el Palacio de Bellas Artes.

En entrevista para DIARIO IMAGEN, la extraordinaria artista señaló: “Estoy muy contenta, porque no podría estar más cobijada con estos temas en español que me han encantado toda tu vida y a un año de celebrar 20 años de carrera. Me siento bien, porque presentaré esta gira de otoño en EU y México, me parece lindo porque ‘Dreamers’es un trabajo que nos ha dado muchas alegrías junto al cuarteto de cuerdas Brooklyn Rider”.

Celebra que podrá presentarse en “las máximas instituciones culturales de mi país, el Festival Cervantino y el Palacio de Bellas Artes, me alegra llegar en un momento en el que México apuesta por cambiar paradigmas y me encanta ser parte de este movimiento. Tener una artista mexicana que navega en este género, en nuestra casa cúspide de la cultura y a un año de mis veinte de carrera, creo que no podría pedirle más a la vida, estoy feliz”.

“El concierto será tal cual la presentación del disco ‘Dreamers’ en vivo y en compañía de Brooklyn Rider. El disco se compone con canciones de autores que vivieron bajo regímenes opresivos, pero con el mensaje de que sobrevive la democracia, la pluralidad, la libertad. Escucharemos desde García Lorca hasta Octavio Paz. Letras de protesta y de empoderar al pueblo, pero también aludiendo a la idea de soltar, apostar a cambiar y generar ideas que lleven a nuestra humanidad hacia delante”. En el disco se incluyen además poemas de Octavio Paz y Rubén Darío, musicalizados por la artista y con arreglos de un músico espectacular.

No obstante, a lo anterior, destaca que “no creo que tenga que ser obligatorio que el artista tenga una postura política en un escenario, el artista tiene que ser fiel a su necesidad más intrínseca de expresión, sea la que sea. Pero lo que es verdad es que las artes tienen un rol importante en la sociedad, el artista debe ofrecer algo en lo que la gente se vea reflejado. No nos podemos dar chance de no participar, cuando el mundo está de cabeza debemos decir lo que pensamos”. Celebra tener el honor de ser vocera de ONU Mujeres, donde ha colaborado en dos campañas, incluso en un disco para promover la equidad, igualdad y erradicación de la violencia.

Por otro lado, celebra que las mujeres están tomando un rol muy importante en la música “De hecho, cuando toco en México me encanta colaborar con paisanas y artistas que admiro. El año pasado hicimos un homenaje a los caídos del 68 y estuvo Eugenia León conmigo. El diálogo con artistas de mi país siempre es importante, en Estados Unidos siempre colaboró con mujeres. Pero creo que desde mi óptica en esta era de ser incluyente, no se trata sólo colaborar con mujeres, sino con hombres también, porque no hay que fracturar el diálogo, es cómo podemos convivir, crecer, desarrollarnos, generar diálogos entre géneros”. Magos se presentará junto a Brooklyn Rider el 17 de octubre en el Festival Cultural Sinaloa, posteriormente el 18 del mismo mes, en el Festival Cervantino y finalmente como broche de oro, el 19 en la máxima casa de la cultura del país, el Palacio de Bellas Artes.

“La violencia es un tema del que se debe hablar. Creo que no debemos tolerar ni normalizar la violencia, ya estamos en unos niveles en los que podemos correr el riesgo de normalizar que mueren personas, qué hay feminicidios, balaceras. Ese debe ser tema central, erradicar la violencia con mejor educación e impulsando la economía”.