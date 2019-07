Terry Gilliam fue homenajeado en GIFF

Ofreció una conferencia magistral, donde habló de su nueva película “El hombre que mató a Don Quijote”

El festival albergó cine nacional, internacional, el rally universitario y otras propuestas

Arturo Arellano

Una edición más del Festival Internacional de Cine de Guanajuato se llevó a cabo con magnificencia, pues albergaron en el auditorio principal del estado y sus alrededores diferentes actividades de carácter inclusivo entre expertos, amantes del cine, gente que comienza a adentrarse en este mundo y por supuesto los locatarios de la región que año con año dan color y cálida bienvenida a todos los partícipes.

10 años de identidad y pertenencia

La primera actividad se realizó en el auditorio de la ciudad, donde se celebró una alfombra roja, por la que desfilaron directores, productores, actores y cineastas, que serían testigos de los cortometrajes del concepto Cortometrajes Identidad y Pertenencia este año, un concurso en el que participan jóvenes de Guanajuato y del que resultaron finalistas “Faroles”, que narra la vida nocturna en Guanajuato, que pasó de ser un lugar seguro y familiar a uno donde ocurrieron cientos de asesinatos apenas en el primer semestre del año. “León es como lo pintan” es un homenaje a dos artistas locales que han llenado los muros de León, Guanajuato con arte, murales que dejan ver las tradiciones mexicanas, pero también gustos personales. En tanto “Pólvora” es una hermosa radiografía del arte de los coheteros, personajes que se dedican a la pirotecnia y a llenar de luz las ferias. “El llano”, por su parte, celebra a la mujer trabajadora de Guanajuato, teniendo como ejemplo a dos protagonistas, que se dieron cita en el estreno del cortometraje. “Tosi” fue una narrativa visual sobre los temazcales y su poder sanador del espíritu. Finalmente, “Mi herencia” funde la historia de amor de una pareja de más de 60 años, con el arte de la fabricación de molcajetes en piedra. Se anunció como tercer lugar a “Tosi” de Andrea Alvarado; segundo a “Faroles” de Juan Pablo Hernandez y primer lugar de esta edición número diez para “Pólvora”, de Jahaziel Rodríguez Carreño.

“Hay gente a la que se debe agradecer, pero antes quiero hacer un llamado al gobierno federal para apoyar la cultura y el arte, a reconocer a las asociaciones civiles que tanto han apoyado a este país en estas vertientes, pero también en educación, medicina, en las fronteras. Este gobierno pide que el pueblo confíe en ellos, pues el gobierno debe confiar en nosotros también. Estamos conmovidos de poder estar aquí, hay incertidumbre en saber cuánto más vamos a durar, pero vamos a disfrutar mientras estemos”: Sara Hoch, directora del festival

“Huachicolero”: Narrativa visual de un delito de contrastes

Este festival fue marco del estreno en México de la cinta “Huachicolero”, ópera prima del director guanajuatense, Edgar Nito, protagonizada por Fernando Becerril, Regina Reinoso, Eduardo Banda y Pedro Joaquín. En la película se cuenta la historia de Lalito, un estudiante de secundaria, que por necesidad trabaja en la venta menor de gasolina, procedente del huachicol. Se manifiestan en la película los diferentes estratos involucrados en este delito, desde un niño de 13 años que vende dos o tres garrafones por semana, pasando por quienes almacenan el combustible en sus casas para venderlo en grandes cantidades, hasta quienes ordeñan en complicidad con las autoridades los ductos de gasolina, ganando descomunales cantidades de dinero. Lo que queda claro es que los que pagan el mayor precio de este delito son los más pobres. La película fue recibida de manera asombrosa, la gente en la sala terminó de pie y con ese aplauso le dieron la bienvenida en el escenario a Edgar Nito, que dijo: “estar aquí es muy importante, es nuestra casa, aquí crecimos la mitad del crew de esta película, somos de Guanajuato y la otra mitad son de la Ciudad de México, pero vivimos juntos mucho tiempo. Aquí inició mi carrera, aquí presenté mi primer cortometraje, gané mi primer premio, fui becado y ahora estamos presentando este sueño hecho realidad”. Cabe destacar que la cinta se llevó el Premio de la prensa en el marco de este festival.

Antes del olvido: Crónica de las vecindades en la Ciudad de México

Otra cinta proyectada con gran éxito fue “Antes del olvido”, …. en la que se narran las vicisitudes de los inquilinos de las vecindades ubicadas en el Centro Histórico de la Ciudad de México y que constantemente enfrentan el temor de ser desalojados de sus viviendas, luego de que alguna entidad decida vender los predios a empresarios hoteleros. Al terminar la cinta, su directora Iria Gómez Concheiro dijo: “Fue un gran reto desde el proceso de casting, principalmente en La Lagunilla, centro y Tepito, sabíamos que teníamos una película coral. Queríamos darle voz y voto a esas personas que no siempre la tienen en el cine. A la mitad del proceso supe que quería que los protagonistas fueran para actores profesionales, me gusta combinar gente que actúa de manera natural con profesionales y el reto fue para ambos”.

Terry Guilliam: Cineasta que da espacio de comunión al espíritu, los sueños y al lado salvaje de la ilusión

“Me gusta hacer películas que son una representación real de lo que se quiere contar. No me gusta ponerme límites, una película tiene que hacerse con esa mentalidad”, dijo el director homenajeado. Un autor capaz de ir desde lo sombrío hasta lo más luminoso, creador de una obra que busca expandir la conciencia a través del humor, la creatividad e incluso un toque de locura.

Encontrar una voz propia no es algo fácil de lograr para un director. Mantenerse vigente a pesar del paso del tiempo tampoco es nada sencillo, y sin embargo Terry Gilliam ha sido capaz de conseguirlo. Su estilo nos enfrenta con una visión muy peculiar del mundo, combinando comedia, fantasía, ciencia ficción, aventura y drama en una obra inimitable que suele ser hermosamente bizarra. En conferencia magistral, el director habló sobre su más reciente trabajo “El hombre que mató a Don Quijote”.

El premio a Mejor Guión de Largometraje fue para “El buzo”, de Natalia de Anda. El Premio Signis, al mejor Cortometraje de ciencia ficción internacional, para “Brotherhood” de la canadiense Meryam Joobeur. En tanto el Mejor cortometraje de ficción realizado por una directora, fue “Sin regreso” de Karla Badillo. En lo que se refiere al Rally universitario, que consta de una competencia en la que los jóvenes, lograron un cortometraje completo en apenas 48 horas, el ganador fue “Segundo 48” de Universidad Nueva Galicia. El ganador del Premio del Público fue para “Sequía” de Aidé Fernández, de la Universidad de Celaya.

Los premios de la Selección oficial fueron en la categoría de Ficción Realidad Virtual para “Metro veinte, cita ciega”, de María Belem Poncio. En la categoría de Mejor cortometraje realidad virtual animado, el ganador fue “Wolves in The Wall”, de Pete Wellington. Mientras que el de Mejor experiencia en realidad virtual se lo llevó “Ayahuasca”, de Jan Kounen. En la categoría Mejor corto guanajuatense, el vencedor fue “Los no nacidos”, de Cristian Cornejo. Mientras que la mención honorífica fue para Rafael Martínez García, por su cinta “El amor dura tres meses”. En Cortometraje experimental, el ganador fue “Rise” de Bárbara Wagner y Gonzalo Robalo, obtuvo mención honorífica por su proyecto “Oz Mortus”. El mejor Cortometraje de animación fue “Rivera” de Jonás Schloesing.

Mejor cortometraje documental para “Swatted” y Mejor largometraje documental “For Sama”. Mejor cortometraje documental mexicano fue para “El valiente ve la muerte una vez”, de Diego Enrique Osorno. El Mejor largometraje documental mexicano, para “Midnight Family” de Luke Lorentzen. El premio de Mejor cortometraje mexicano lo obtuvo Eva Vázquez de Reoyo, con su trabajo “Fuego en el sótano” y el Mejor cortometraje de ficción internacional fue “Lucía en el limbo” de Valentina Maurel. En categoría la Mejor largometraje de ficción internacional el galardonado fue “Ghost Tropic”, de Bas Devos.