Juan Ugarte tiene “Alma de ángel”

El actor será parte de la emisión, junto a Niurka, El Negro Araiza y Verónica Jaspeado

La serie se estrena este 2 de septiembre

Arturo Arellano

Juan Ugarte es un extraordinario actor, cuya trayectoria cada vez es más ascendente, puesto que ha triunfado en cada formato de esta profesión. Ahora se encuentra incluso en la promoción de dos importantes proyectos, el primero de ellos una serie para Televisa, titulada “Alma de ángel” y el segundó el estreno de la cinta de comedia “Escuela para seductores”, la cual ha tenido la fortuna de protagonizar.

Para hablar sobre ambos logros y nuevos planes, el actor concedió una entrevista para DIARIO IMAGEN, en la que comentó “la serie consta de trece capítulos, es una comedia que cuenta la historia de una mujer, Alma, que fallece y de pronto se encuentra con que su familia no tiene quién se haga a cargo de ellos, su alma está atrapada en su casa y debe resolver los problemas o dejar la vida resuelta de sus parientes. Yo soy el Arcángel Uriel y me encuentro en esa pelea con la maldad para salvar el alma de esta mujer a quien da vida Niurka”.

Aclara que “no estamos tocando la parte religiosa sino el comportamiento y los valores de las personas en esta situación. No tocamos el tema religioso sino la lucha del bien y el mal.

Esto es muy divertido, somos personajes etéreos, tenemos libertad creativa, vamos de un extremo a otro, en mi caso un tipo neurótico pero divertido, busca el bien de ella, pero debe permitirse hacer trampas para lograr su objetivo”.

Refiere que en su trabajo actoral “siempre hay que buscar tridimensionalidad de los personajes, no quedarnos en el novato, sino quitar las capas de la cebolla, hasta dar con el personaje que quieres. Son detalles y pinceladas para que no sea plano, en este caso no sólo es buscar el bien, sino encontrar las aristas del personaje, todas y proyectarlas al público”.

Si bien la serie aún no se estrena reconoce que “a todos nos gustaría que se alargara, pero siempre depende del público y de qué tal reaccionen. La serie queda abierta para futuras temporadas, pero ya por noviembre sabremos si se autoriza y se continúa. De momento estaremos con estos primeros 13 capítulos por canal 2 en el horario de la barra de comedia. Siempre es un reto como actor y la parte de producción, queremos que sea algo de calidad. Sabíamos esa responsabilidad de estar en este horario y trabajamos en ello, con mucha seriedad y mucho rigor, para hacer lo mejor posible. A la gente le va a gustar es algo hecho con mucho amor”.

Por otro lado, habló de su participación en “Escuela para seductores”, donde es el protagonista “está por estrenarse esta película que es mi primer protagónico en cine, donde hago a un tipo que sufre una decepción amorosa y detona en su cambio de estar, de relacionarse con los demás. Viene a México a montar una escuela de seducción y termina aprendiendo más de los alumnos, porque desde el respeto y honestidad está lo real. Se estrena este año. También está Andrés Palacios, Jimena Gómez, entre otros”, concluyó.

El actor protagoniza la cinta “Escuela para seductores” , bajo la dirección de Giovanna Zacarías, además de participar en las películas “Emboscada”, “Son of Monarchs” y “Masacre en Teques”.