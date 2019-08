Ni un paso atrás en combate a impunidad

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, ha puesto especial énfasis en dos cuestiones: no reprimir manifestaciones, pero tampoco tolerar actos de vandalismo, por lo que no habrá impunidad, pero tampoco permitirá que se fabriquen culpables.

Y mientras el debate crece por la presunta violación a una menor a manos de policías (seis suspendidos de sus labores hasta ahora), organizaciones de la sociedad civil claman justicia para las víctimas de estos actos reprobables.

La doctora Sheinbaum reitera que su gobierno no caerá en el juego de la provocación y por lo tanto no responderá con violencia a las expresiones de la sociedad civil; a su vez, el Congreso de la Ciudad de México y en particular la Comisión de Atención a Víctimas, reprobaron los hechos y señalaron que “no permitirán que ningún abuso de autoridad quede impune”.

Un grupo de mujeres que participaron en la manifestación del lunes coinciden en que sus demandas de justicia están más que justificadas, pero la autoridad no tiene más respuesta que la que repiten siempre: estamos investigando. Y eso no resuelve el problema.

Para el diputado Emmanuel Vargas Bernal, el Congreso -y en particular la Comisión de Atención a Víctimas- permitirán abusos de la autoridad. Y exhortó a la SSC y la Procuraduría de Justicia capitalina revisar los protocolos de actuación de ambas corporaciones.

A su vez, el maestro Armando Ocampo Zambrano, Comisionado de Atención a Víctimas de la CDMX, se comprometió a dar seguimiento a todos los asuntos relacionados con denuncias de violación a menores de edad por parte de policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, a fin de aplicar todo el peso de la ley contra quienes faltan a su deber de dar protección a la ciudadanía.

Además solicitaron un informe sobre los casos que se han ventilado en los medios de comunicación, relativos al abuso de una menor en Azcapotzalco y una similar en el Museo Archivo de la Fotografía, para, de igual forma, aclarar la situación legal y laboral de los elementos acusados de dichas agresiones.

De la mano con expertos

La Ley de Planeación del Desarrollo de la Ciudad de México debe contar con una perspectiva de mediano plazo y que no dependa de ocurrencias o del gobernante en turno, aseguró el diputado Ricardo Ruiz Suárez del Grupo Parlamentario de Morena. ¿Será? El caso es que esta nueva ley, que dictaminará el Congreso capitalino, “tomará como eje fundamental el derecho a la Ciudad, mismo que se encuentra plasmado en la Constitución política local.

Qué “embarazaron” urnas

¿Lo que se veía venir finalmente ocurrió: un nuevo fraude en las elecciones del pasado domingo durante la elección para la dirigencia nacional del PRI? Comentan que el “embarazo” de urnas “fue evidente”. En la sede del PRI capitalino se instalaron dos casillas, en una de las cuales votaron 30 ciudadanos y en otra 96, lo que “revela” que hubo “mano negra”.

Alguien diría: alquimia pura, el arte de transformar el plomo en oro, o lo que en política sería convertir una derrota en triunfo, para lo que algunos políticos “se pintan solos”.

Para el ex diputado Sergio Jiménez, hay personajes que le hacen mal al partido, como el grupo que comanda Cuauhtémoc Gutiérrez, pues no trabaja en beneficio del PRI ni de la militancia, sino de sus intereses personales, como lo demuestra la poca afluencia de votantes en elecciones en las que tiene que ver y que han conducido al partido a perder posiciones.

El ex legislador Jiménez opinó que ojalá y Alejandro Moreno, quien ganó la dirigencia del PRI por un millón de votos, no caiga en el juego de Gutiérrez Alatorre.

Deben prevenirse riesgos

El grupo parlamentario de Morena presentó una iniciativa para armonizar la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal con la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, para la prevención de desastres y advertir los posibles riesgos en los establecimientos mercantiles que se encuentran asentados en la capital del país.

Los legisladores Esperanza Villalobos Ramos y José Luis Rodríguez Díaz de León, promoventes de la iniciativa, explicaron que en la Constitución de la CDMX se define toda una estructura institucional para salvaguardar los derechos humanos de los habitantes.

