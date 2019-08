La disputa por el poder y el dinero

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

Morena, imberbe, se devora sus entrañas

Sin AMLO, sería un partido hecho trizas

El recurso final del hombre destruido, es el delito

Ugo Foscolo, 1778-1827; poeta italiano

Morena, el partido más joven y el más fuerte que se ha dado en el país, sigue los mismos pasos de las izquierdas: la atomización.

Sólo ante figuras dictatoriales y abrumadoras como Fidel Castro, José Stalin, Mao, Lenin, Hugo Chávez, el control político lo mantienen, sobre la decisión democrática de sus pueblos.

En México se inició un proyecto de partido de izquierda con la creación del Frente Democrático Nacional (Corriente Democrática). Funcionó mientras no tenían posiciones políticas en congresos, estados y municipios. Al obtener su registro como Partido de la Revolución Democrática, PRD, empezó la guerra. Las llamadas tribus se aglutinaron y lucharon a muerte por el poder.

No importaba a quien pisotearan o que la misma guerra llevara a su debilitamiento. El egoísmo de sus militantes los llevó a sus crisis recurrentes. Podrían haber logrado la Presidencia de la República, pero su desunión (dicen que instrumentada desde los partidos en el poder como PRI y PAN) los llevó a fracasos recurrentes.

Pero esa historia no es nueva. Es recurrente. Así pasó con el entonces Partido Comunista donde sus mismos dirigentes enfrentaban la decisión de una lucha violenta y armada, o por la vía pacífica y el convencimiento.

Al paso del tiempo, el socialismo y por ende el comunismo, dejaron de ser opción tras fallidos intentos de revoluciones y cambios drásticos en varias partes del planeta. Incluso naciones comunistas como China, dejan el calificativo de “comunista”, pero en realidad son más neoliberales y exitosos que lograron sacar de la miseria a más de 350 millones de chinos que ahora tienen una vida cómoda y de bienestar. Aunque hay otros 1,100 millones de chinos en la miseria, sacaron a 3 veces nuestra población de la miseria y se reparten la riqueza.

Bueno, todo esto te lo platico con el fin de reflexionar sobre Morena. Son muy jóvenes y llegan a la Presidencia no por su juventud, sino por el liderazgo de su “inventor”, Andrés Manuel López Obrador, quien buscó recurrentemente la Presidencia y la logró ante el hartazgo de la ciudadanía de tanta corrupción, inseguridad y abandono. No se ha solucionado en 10 meses de gobierno morenista.

Sin embargo, el discurso sigue vigente.

Por el éxito morenista, los políticos buscan (sin ideología ni compromiso social), meterse a ese partido para posesionarse en estructuras de PODER que les deja mucho DINERO.

Sin embargo, esto les genera pleitos internos que los llevan a divisionismos que se verán reflejados en las urnas para el 2021, que empieza a jugarse desde noviembre próximo.

Es evidente que la crisis entre Ricardo Monreal y Martí Batres, no es sólo de esos dos personajes del Senado de la República, sino de los grupos que se mueven dentro del gobierno lopezobradorista y de Morena. Aunque en Diputados, el mando está “negociado” es claro que también hay divisionismo que se refleja en la aprobación de leyes. Este es el reflejo de los congresos estatales. De 19 que tienen mayoría Morena, en 10 están divididos e irreconciliables.

Es apenas imberbe y se devora desde sus entrañas.

PODEROSOS CABALLEROS: El alcalde de la capital potosina, Xavier Nava Palacios, pone a bachear las calles, como una medida de “corresponsabilidad social” al ciudadano.

Al anunciar la adquisición de 3 mil 600 toneladas mezcla asfáltica en frío para reparar las calles, el edil dijo que se preparan costales de 25 kilos de material para entregar a los vecinos que reporten baches y que sean beneficiarios de programas sociales los que hagan el trabajo de reparación. Los ciudadanos se quejan de que en algunos casos se necesitarán dos o tres costales. Ellos son los que suministran el material. Para el alcalde, quienes reciben apoyos sociales del gobierno, les vamos a pedir que nos ayuden con esto. Según datos del ayuntamiento, al día de hoy se tienen contabilizados más de 400 baches en la capital del estado, en espera de que sean los propios ciudadanos los que se pongan a trabajar. El alcalde panista es un abusivo.

*** El presidente de GINgroup, Raúl Beyruti en compañía de los 34 dirigentes de las empresas mundiales que conforman la iniciativa Business for Inclusive Growth del G7, se comprometen a luchar contra las desigualdades laborales para un futuro mejor.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA: Daniel Bandle, de Aseguradora AXA, considera que pese al menor crecimiento económico del país invertirá 120 millones de dólares para dar atención médica de primer nivel, además de la campaña publicitaria de Know You Can.

En julio, la aseguradora, en alianza con el grupo empresarial Keralty, entrará por primera vez en México al negocio de atención médica de primer y segundo nivel, bajo un esquema de pago anual. La inversión será para la construcción de 50 centros de atención médica para el 2024. Los costos por persona ascienden a 2,550 pesos anuales, con derecho de atención personalizada de manera ilimitada.

