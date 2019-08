No he visto castigo a funcionarios: Muñoz Ledo

Desde el portal

Ángel Soriano

El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, dijo que mientras no haya castigo, no habrá corrección a fondo de conductas indebidas y tiene que hacerse en un corto plazo para que perdure y exhortó a los legisladores a contribuir en esta tarea y precisó que una cosa es la transparencia y otra es la impunidad, una cosa es la imputación y otra el castigo.

Expuso lo anterior durante la firma de un convenio general de colaboración con la Secretaría de la Función Pública (SFP), para compartir el uso gratuito de los sistemas electrónicos DeclaraNetplus y del Sistema de Entrega-Recepción y Rendición de Cuentas (SERC), para la declaración patrimonial y de intereses de sus servidores públicos y el registro de los procesos de entrega-recepción y rendición de cuentas de su personal.

“No he visto que se castigue, por denuncia ante la Fiscalía, todavía a ningún funcionario. Es probable que hayan decidido —quienes han cometido corruptelas anteriores— cambiar de conducta o cambiar de piel. Una cosa es la transparencia y otra cosa es la impunidad; una cosa es la imputación, y otra cosa es el castigo. “Yo insto a las autoridades fiscales del país, que está ahí el resultado de nuestros trabajos, a que combatan los delitos y las faltas, que no permitan el reino de la impunidad”, dijo.

A su vez, la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros dijo que este convenio permitirá que la Cámara de Diputados pueda prevenir, identificar y, en su caso, sancionar el conflicto de interés y el enriquecimiento ilícito de sus servidores públicos. “Las declaraciones patrimoniales y de intereses no son un acto burocrático, no son sólo un mecanismo de rendición de cuentas, sino un instrumento para detectar y sancionar irregularidades, sobre todo hoy, que vamos a cruzar información de ingresos y movimientos financieros con el Servicio de Administración Tributaria”, indicó.

TURBULENCIAS

Inaugura AMLO ciclo escolar 2019-2020

Acompañado del titular de la SEP, Esteban Moctezuma y de la jefa de gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, el presidente Andrés Manuel López Obrador inauguró en la Escuela Secundaria Técnica 63 del Centro Histórico de la CDMX, el ciclo escolar 2019-2020 y dijo que este año se van a otorgar alrededor de 10 millones de becas para estudiantes de todos los niveles de escolaridad: preescolar, primaria, secundaria, nivel medio superior, nivel superior y también para posgrado, para los que estudian maestría y doctorado, becas del Conacyt…Durante la inauguración de la Plenaria Nacional Legislativa del PRD, el senador Miguel Ángel Mancera dijo que la democracia requiere blindajes, que requiere gastos, no se puede debilitar el sistema democrático así como así, habría que encontrar otras formas de financiamiento si es que ese es el camino y la ruta pero no se puede debilitar y nada más borrar de un plumazo el sistema democrático que hoy tiene el país. Se refirió también al proceso de depuración del PRD y señaló que a los que se han ido que les vaya bien y a los que se quedan que sigan defendiendo al partido, “vendrá otras transformaciones porque ni las victorias ni las derrotas son para eternas, esto es cíclico”, expuso a la vez que indicó que el proyecto de Futuro 21 a pesar de que hay quienes dicen que no va a funcionar, es un inicio, está arrancando y la ciudadanía tiene una opción que debe analizar y saber si le atrae, si le conviene. Al evento acudió el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova…

