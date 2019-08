Morena, PES, PVEM, PT —y otros aliados—,votarán reelección de Muñoz Ledo en San Lázaro

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

En una alianza de última hora entre los diputados de Morena, PES, PT, Verde y Movimiento Ciudadano, y quizá los 7 “sin partido” se decidió no dejarle la presidencia de la Cámara de Diputados al PAN y votar por la reelección de Porfirio Muñoz Ledo.

Con ello se iría a la basura de la antidemocracia el acuerdo alcanzado por el coordinador de los diputados de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política, el más fuerte aspirante a presidir desde fines de noviembre al partido en el poder, Mario Delgado y Juan Carlos Romero Hicks, coordinador de los diputados del PAN.

Al anunciar lo anterior, el propio Porfirio Muñoz Ledo y los diputados del PT Reginaldo Sandoval Flores y Gerardo Fernández Noroña indicaron que para lograr la permanencia de Muñoz Ledo en la presidencia de San Lázaro, no hará falta ninguna reforma como la propuesta por Dolores Padierna.

La vicepresidenta de San Lázaro presentó una iniciativa para reformar la Ley Orgánica del Congreso a fin de permitir que Muñoz Ledo se quede como presidente de la Cámara de Diputados los 3 años de la actual legislatura.

Con esa reforma, dijo entonces Padierna, se estaría validando la nueva composición de fuerzas dentro del Congreso que ahora es dominada por Morena.

Ayer mismo el coordinador de los diputados de Acción Nacional, el guanajuatense Romero Hicks, advirtió que el bloque de diputados del PAN, PRI, PRD y MC no permitirían por ningún motivo que les arrebataran la presidencia de San Lázaro.

La respuesta a ese posicionamiento se la dieron Muñoz Ledo, Fernández Noroña y Sandoval Flores al recordarles a los del PAN, PRI, MC y PRD que la presidencia de los diputados se decide por las dos terceras partes del pleno.

De acuerdo a los números Morena cuenta con 260 diputados, PES con 29, PT con 28 y Verde con 11 y los “sin partido” con 7 lo que da un total de 335 diputados, justo la mayoría calificada de dos tercios de 500 que se requiere para sacar adelante la reelección de Muñoz Ledo.

El bloque opositor solo suma a los 78 del PAN, 47 del PRI, 11 del PRD y 28 de MC para sumar un total de 164 diputados, número insuficiente para impedir que el otro grupo deje a quien quiera de ellos en la presidencia de la cámara.

“No veo por dónde… en esta lucha que viene, no veo por dónde nos puedan ganar”, indicó Reginaldo, quien subrayó: “estoy convencido de que nuestro compañero diputado Porfirio Muñoz Ledo seguirá presidiendo la Mesa de este Poder Legislativo”.

Pero ayer amenazó el PAN con una parálisis legislativa… se le recordó a Muñoz Ledo a lo que este respondió:

“A no ser que tengan ahí un veneno paralizante, porque la Cámara no tiene porqué pararse, si ellos quieren declararse en paro, bueno que lo hagan.

“Yo no creo que lleguen muy lejos, porque son una clara minoría; bueno, si los ánimos se exacerban, no es la primera vez que esta Cámara tiene momentos tensionales, seguramente los va a tener el fin de semana, pero para eso estamos aquí unidos para hacer frente parlamentariamente a la amenaza de la derecha”, dijo con la agudeza que lo caracteriza.

Así que se prevén días de conflicto y quizá tomas de tribuna en San Lázaro.

Y el PT va vs los medios

En el mismo contexto, ayer el diputado Oscar González Yáñez, miembro de la directiva del PT, adelantó que apenas inicien los trabajos de fin de año de la Cámara de Diputados, presentará una iniciativa para regular a los medios de comunicación.

Según los medios deben “ser regulados” para evitar que en las elecciones federales y estatales de 2021 y 2024 “se conviertan en un instrumento fundamental de la derecha”.

Presidente de la Comisión de Transparencia en San Lázaro, González Yáñez, afirmó:

“Solamente ganamos las elecciones, pero no hemos desmantelado los poderes fácticos, no los hemos regulado, ahí nosotros tenemos una propuesta que haremos llegar”, explicó.

Y cómo dice el popular dicho de que, “cuando la perra es brava, hasta a los de casa muerde”, el también ex presidente municipal de Metepec, Estado de México, le exigió a Mario Delgado, coordinador de los diputados de Morena, un “mejor trato” para los diputados del PT.

“A mí no me gusta guardarme las cosas… necesitamos un mejor trato como aliados porque el desgaste natural de Morena no podemos permitir que se vaya a la derecha”.

Y, ante el reclamo de Andrés Manuel López Obrador de que las directivas de los partidos decidan la devolución de las prerrogativas federales que les da el INE, González Yáñez le aclaró que el PT no regresará “un solo peso” de estas partidas.

“Nosotros no vamos, ni de buena fe, a regresar un solo peso, ni por ley… no nos vamos a mover”, advirtió.

Los senadores van con AMLO

Y mientras en San Lázaro los diputados de Morena se pintan la cara de guerra y van al agandalle de la presidencia, en el Senado donde la semana anterior vivieron su infiernito particular, ayer decidieron cambiar la fecha de su Tercera Reunión Plenaria para poder reunirse con el presidente Andrés Manuel López Obrador el jueves 29 a las 12 del día.

Con ello arrancarán los trabajos del grupo para delinear su agenda legislativa de fin de año y su estrategia para sacar adelante unas 40 iniciativas pendientes.

Entre el 29 y 30 de este mes Ricardo Monreal buscará fortalecer la unión partidista y el apoyo que requiere en la negociación de acuerdos con la oposición.

