El lunes pasado, un grupo de padres de niños con cáncer, bloquearon los accesos 3 y 4 de la Terminal 1 del AICM, para denunciar la falta de medicamentos y quimioterapias para sus hijos en el Hospital Infantil Federico Gómez.

Al investigar a fondo lo ocurrido, se encuentra que el gobierno, a través de la Comisión Federal de Riesgos Sanitarios, Cofepris, mantiene “embargado” un lote entero de Metrotexato, que es un componente anticancerígeno. Este lote es de laboratorios Pisa, y está embargado por decisión de un burócrata de Cofepris.

Ayer, buscamos al presidente de la comisión José Alfonso Novelo, no sólo para la columna sino para el programa de radio en MVS, Poder y Dinero, que conducimos todos los días por la noche. No da la cara y el secretario de salud, Jorge Alcocer, experimentado, al salir de una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En una entrevista callejera dijo que “no importaba” que no se le diera una dosis a un paciente de cáncer. Uno o dos días, no es importante para el secretario. Claro, no es para él, ni para alguien de su familia.

Es criminal el no surtir ese medicamento y sobre todo mentir. Funcionarios de salud afirman que Pisa es la única empresa que lo produce. Eso es falso ya que hay otras que pueden surtir esa medicina. La SS puede comprar algún sustituto. Sin embargo, dejan que se acaben los medicamentos. Juegan con la salud de seres humanos. No es la primera crisis con medicamentos. El gobierno de López Obrador, enmarca crisis recurrentes. Nos preguntamos ¿Inexperiencia o incapacidad de los burócratas? Lo que es cierto es que José Novelo Baeza, traiciona la confianza de AMLO.

En un desplegado al presidente Andrés Manuel López Obrador, para recordarle sus compromisos de campaña en materia de salud, 50 asociaciones de pacientes han denunciado la negativa de todas las dependencias de gobierno relacionadas del sector, de asistir al foro “En salud, primero los más vulnerables”, que se llevará a cabo este 28 de agosto en la Ciudad de México. Al

Los pacientes no sólo señalan de incompetencia en la materia de salud a Novelo, de Cofepris, sino también al titular de Salud, Jorge Alcocer, Zoé Robledo, director del IMSS; Luis Antonio Ramírez del ISSSTE; Juan Ferrer del Seguro Popular y hasta al Consejo de Salubridad General.

Los burócratas de la Cuarta Transformación demuestran incompetencia y esta es corrupción.

Poderosos Caballeros: Ayer, el presidente López Obrador dio a conocer acuerdos con 3 de las 4 empresas que surtirán gasta a la Comisión Federal de Electricidad. Se cambiaron algunas clausulas de los contratos en los cuales mejoraron las condiciones para la empresa que dirige Manuel Bartlett. Pero, esta firma implica: 1.- Se alejan las posibilidades de apagones en varias regiones del país, en especial el sureste. 2.- Los acuerdos mandan señales de certidumbre a los inversionistas nacionales e internacionales, 3.- Aparentemente, se lograron beneficios financieros para las finanzas públicas y, 4.- Canadá, allana el camino para la aprobación en su Congreso del T-MEC, el tratado de libre comercio entre México, Estados Unidos y aquella nación norteamericana. El anuncio lo hizo en presencia de Carlos Slim así como dirigentes del sector empresarial. *** El pan en México es una industria que genera más de un millón de empleos. Expo Pan, que en su 35º edición ofrece soluciones para el sector de la mano de empresas como Deiman, dirigida por José Medina Flores y que se enfoca en el desarrollo de innovaciones que llegan a 37% de mexicanos que consumen al menos un pan a la semana.

Responsabilidad Social Corporativa: Marco Antonio Ortiz Paz, director comercial de Grupo GMI y del doctor Luis Montaño García, director general de LUMO Financiera del Centro, donaron a la escuela primaria Tridocente “16 de Septiembre”, en Tamulté de las Sabanas, Tabasco, una aula prefabricada, la rehabilitación de áreas del centro escolar, así como una ambulancia. Al iniciar el Ciclo Escolar 2019-2020, el gobernador Adán López, aseguró que esta obra representa el trabajo comunitario histórico de esta zona indígena chontal en el municipio de Centro.

