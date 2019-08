Administración errónea del presidente López Obrador mete en problemas a la economía de los estados del país

Derecho de réplica

Quintana Roo, al borde del colapso financiero

Como en un efecto dominó, Quintana Roo sufre los estragos de los manejos administrativos y presupuestales de la administración federal, pues los gobiernos estatales y municipales recibieron menos dinero federalizado en términos reales durante el primer cuatrimestre del año, y esto impacta en su funcionamiento, debido a que tres cuartas partes de su ingreso dependen de subsidios, aportaciones y participaciones federales.

Participaciones que, no son un regalo para los estados, sino una redistribución de los recursos que cada entidad federativa aporta a la Federación, sin embargo, las rebanadas del pastel se distribuyen, no de acuerdo al dinero que cada estado genera para el país, sino por la cantidad de habitantes que tiene, por lo que pese a que Quintana Roo es uno de los que mayor ingresos genera, no recibe a cambio nada comparativo.

Los recursos dejan de llegar a estados y municipios por una razón principal: la falta de movimiento del capital económico.

Estado productivo

Cancún, desde hace unos años se caracteriza por ocupar el primer lugar, a nivel mundial, como la ciudad con mayor generación de porcentaje de su Producto Interno Bruto y en generación de empleos, derivados del turismo, de acuerdo con un estudio realizado por el Consejo Mundial de Viajes y Turismo.

Según esta asociación, el estudio se realizó en las 72 principales ciudades del mundo, que aglutinan el 45 por ciento del turismo, y resultó que Cancún, en Quintana Roo, integra su PIB con un 49.6 por ciento, proveniente de esta actividad.

Además, Cancún lidera en la generación de empleos por esta actividad, casi el 40% de los puestos laborales que están ligados directamente al turismo, lo cual equivale a cerca de 148 mil 300 empleos en Quintana Roo

Según el Consejo Mundial de Viajes y Turismo, Cancún es la ciudad turística más importante y, aunque su actividad está enfocada principalmente hacia el sector de la diversión, también cuenta con un porcentaje significativo en los servicios de negocios. Sólo esta ciudad de Quintana Roo contribuye con el 7.1 por ciento del Producto Interno Bruto turístico de México.

Causa y efecto

La Federación aprobó un presupuesto de 23,977 millones de pesos, sin embargo, muchos de esos recursos no llegarán, pues los programas a los que se destinaría desaparecieron por un acto de magia federal.

La realidad es que especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) señalan que la baja en el recurso para las entidades es producto de que el gobierno federal este año recibe menos dinero por la falta de inversión, la pérdida de empleos y el cierre de empresas, aunque el mandatario federal asegure que tiene otros datos.

Empero, a la par sucede otro fenómeno, pues mientras la recaudación de impuestos tuvo un aumento, los subsidios entregados a Quintana Roo y al resto de los estados por el gobierno federal, disminuyeron.

El Ramo 28, de participaciones federales, tuvieron un incremento de 6.2 por ciento respecto al 2018, ubicándose en 311 mil 546 millones de pesos.

Este aumento incluye un crecimiento del 6.6 por ciento en el Fondo General de Participaciones; un 12.3 por ciento más en el Fondo de Fiscalización y Recaudación y un 2.6 por ciento de Impuesto Sobre la Renta por salarios en las entidades.

Este crecimiento en los ingresos del Ramo 28 se debió a un incremento en la recaudación de impuestos durante el primer cuatrimestre del año. Sin embargo, los subsidios que da la Federación a los estados para protección social de la salud del Seguro Popular. tuvieron un decremento del 66 por ciento respecto a lo pagado en el 2018.

Los recursos para la Protección Social en Salud del Seguro Popular, destinados a proporcionar una red de protección social, que evite que las familias con menores recursos incurran en gastos catastróficos ante la enfermedad, observan una baja de 8.3 por ciento respecto de lo pagado a abril de 2018.

¿Dónde está el dinero?

Si de acuerdo a la Secretaría de Hacienda los ingresos de la federación van en aumento, pero, los estados no reciben lo acordado por parte del gobierno federal, ¿dónde está el dinero?

El gasto federal se incrementó de manera importante por gastos imprevistos e innecesarios, por ejemplo, la cancelación de los 692 contratos relacionados con la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México tuvo un costo de 71 mil millones de pesos, de acuerdo a lo que informó el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú.

También, por el momento, la construcción del NAIM en la base militar de Santa Lucía se encuentra en pausa, luego que un juez federal ordenara una suspensión de la obra el 15 de agosto, por un amparo interpuesto por el colectivo #NoMásDerroches, hasta que se determine si la decisión del gobierno cumple con los principios constitucionales de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez en el gasto público, como lo indica el artículo 132 de la Constitución.

Por lo tanto, está en duda su continuación, sin embargo, el desperdicio de recursos ya se realizó, pues en la Base Aérea de Santa Lucía se derrumbaron edificios recién construidos, lo que significa dinero tirado a la basura con sólo un chasquido de dedos.

Ni un centavo a promoción turística

En julio pasado, el Senado dio formalidad a la disolución del Consejo de Promoción Turística de México. Con la desaparición de ese organismo, Quintana Roo deja de recibir 80 millones de pesos, que eran destinados exclusivamente a la labor de promoción de la entidad.

Si el estado que genera la mayoría de los ingresos en turismo del país no tiene promoción para contrarrestar la mala publicidad que genera la violencia e inseguridad, la arribazón de sargazo y ahora hasta los casos de sarampión, no habrá crecimiento económico y los quintanarroenses no estarán para nada felices, felices, como dice que están los mexicanos el presidente López Obrador.

Ni para el sargazo

Después de minimizar el problema del sargazo, el presidente López Obrador destinó 51 millones de pesos para que la Secretaría de Marina se encargue de recolectar el alga desde el mar, con “sargaceras” hechas para la ocasión, empero, hasta la fecha aún no llegan dichas embarcaciones. Además, la Semar gasta parte de su propio presupuesto en esta actividad, pues los sueldos de los marinos, las naves que se han utilizado hasta el momento y otros equipos, ya son parte del activo de esa secretaría.

Lo recolectado, según el último informe de la Semar, son unas 2 mil toneladas del alga en un mes, a lo que hay que agregar lo que los municipios y el gobierno estatal han invertido sumas millonarias en la instalación de redes y barcas recolectoras.

Pese a los esfuerzos del estado, municipios e iniciativa privada, el efecto del recale de sargazo y la falta de promoción pegaron de lleno en la temporada vacacional pasada, pues los empresarios y trabajadores turísticos reportaron una ocupación de no más del 50%, lo que significa pérdida de dinero para los empresarios y de empleos. Pero, todos están felices, felices, seeeeeeee.

Obras inciertas

Además del dinero que se desperdició entre la suspensión de la construcción del aeropuerto de Texcoco y el inicio y suspensión de las obras en Santa Lucía, otro de los proyectos a los que apuesta el gobierno federal, es la construcción de la refinería de Dos Bocas, en Tabasco, que según analistas internacionales, saldrá más cara de lo que se espera.

Tabasco, un estado con poco crecimiento económico, es la entidad que mayor apoyo federal recibe, para muestra el borrón y cuenta nueva que la Comisión Federal de Electricidad hizo a miles de deudores de ese estado, dinero que deja de ingresar a esa empresa y por consiguiente a la Federación.

Mientras, Quintana Roo tiene las tarifas más altas en energía y las empresas se ven afectadas por los altos cobros de la CFE.

En fin, Quintana Roo vive el mayor abandono federal de la historia, ni en los tiempos de Felipe Calderón se vio algo parecido, pues en su sexenio se realizó la mayor inversión para hacer turística la Riviera Nayarita, fórmula que en nada igualó a Quintana Roo.

De seguir el rumbo, la obra pública estancada, hospitales a medio terminar, desabasto de vacunas y medicinas, pérdida de empleos y sin aportaciones federales, el panorama quintanarroense no se ve tan paradisiaco como siempre y la gallina de los huevos de oro se quedará sin plumas, y ni el Tren Maya podrá hacer reflorecer este paraíso, eso, si lo construyen. Tantán.