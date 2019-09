CDMX y estados de México e Hidalgo, impulsan ley de desarrollo metropolitano

El Valle de México, con la cuarta población más grande del mundo

Seguridad, movilidad, contaminación y desarrollo urbano, principales retos

Sin duda, uno de los principales retos para cualquier gobierno de las entidades de la república, es la atención de la problemática que atañe su atención entre dos o más estados y desgraciadamente muchos de esos retos o quedan en el archivo de los pendientes o son atendidos de manera coyuntural sin ir a fondo y sin que sus soluciones perduren, por lo que la mayoría de las veces los temas de esa agenda se agravan y con el tiempo estos se arraigan al grado que casi llegan a formar parte de la idiosincrasia de las comunidades o sectores de población donde emergen.

El pasado fin de semana los gobiernos de la Ciudad de México y los Estados de México e Hidalgo, acordaron presentar una iniciativa conjunta de ley del Consejo de Desarrollo Metropolitano del Valle de México, para mejorar la coordinación y atender los desafíos que en común tienen en el presente.

El reto no es menor, si se considera que es mucha la problemática que los habitantes del Valle de México comparten, lo mismo en materia de seguridad que en el de la contaminación, en movilidad, servicios de salud y educación, energía e infraestructura, regulación y ordenamiento del comercio ambulante, mejor desarrollo urbano, atención al desempleo y muchos otros etcéteras que, hoy en día, siguen siendo el principal reto de estos tres gobiernos.

Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno de la capital del país; Alfredo Del Mazo, Gobernador del Estado de México; y Omar Fayad, titular del Ejecutivo en Hidalgo, signaron la Iniciativa Conjunta de Ley de Desarrollo Metropolitano para la Zona Metropolitana del Valle de México, donde coinciden en la prioridad gubernamental de coordinar estrategias y acciones para atender los retos en esta región.

Claudia Sheinbaum definió este compromiso como una serie de normas y reglas que serán obligatorios en materia de coordinación metropolitana, dijo que estas van más allá de voluntades políticas al tener un carácter de obligatoriedad. “No solamente la obligatoriedad, sino la oportunidad que genera esta ley a través de distintos mecanismos de coordinación que eliminan este proceso histórico que se ha llevado en nuestras tres entidades en donde solo dependía de la voluntad de un gobernante, sino que pone realmente la coordinación metropolitana como un eje fundamental del centro del país”, enfatizó.

Alfredo Del Mazo Maza por su parte, puntualizó que “La Ley de Desarrollo Metropolitano expresa nuestra voluntad de coordinación y materializa los mecanismos que necesita la región para consolidarse como motor del desarrollo nacional, se trata de una iniciativa histórica que representa lo mejor del federalismo mexicano al ser la primera de carácter interestatal del país, elaborada por tres entidades federativas con el acompañamiento del Gobierno de México”,

Al respecto, el gobernador hidalguense, Omar Fayad, resaltó la importancia de seguir una agenda conjunta para la cuarta zona metropolitana más importante del mundo y de la que han derivado 9 mesas de trabajo y más de 70 acuerdos sobre los retos urbanos actuales. En ese sentido, destacó que esta coordinación permitirá garantizar el desarrollo social y el cuidado del medio ambiente, además de garantizar los derechos de los habitantes de la zona metropolitana.

Ojalá no sea el caso, pero no está por demás recordar que en el Valle de México sus habitantes, por generaciones, han escuchado toda una serie de anuncios gubernamentales en materia de coordinación, de cooperación, de enlace y atención, y de desarrollo metropolitano entre los estados de México, Hidalgo y la Ciudad de México, y en la mayoría de las veces se ha visto que estás acciones no han tenido continuidad entre un gobierno y otro, entre una legislatura y otra, o bien entre un partido político y otro.

La diferencia en todo caso, es que el compromiso actual surgió después de varios días de análisis, diagnósticos y propuestas entre los titulares de los ejecutivos estatales referidos, y ese diálogo y la firma de compromisos, de entrada, pueden ser la diferencia.

Va mi resto.- Según el reporte Perspectivas mundiales de urbanización 2018 del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) ocupa actualmente el quinto lugar entre las urbes más grandes del mundo. De acuerdo con la clasificación de mega ciudades que hace el organismo internacional, Tokyo, Japón, ocupa el primer lugar, con 37 millones de habitantes; en segundo lugar está Nueva Delhi, India (29 millones); en tercero Shanghái, China, con 26 millones, seguido de São Paulo, Brasil y la Ciudad de México, ambas ciudades en cuarto lugar, con alrededor de 22 millones de habitantes.

Cabe precisar que, con datos de Wikipedia, fue el 22 de diciembre de 2005 cuando los gobiernos de la ciudad de México y del Estado de México acordaron establecer una definición oficial de la Zona Metropolitana del Valle de México. Según esta definición, la ZMVM está formada por las 16 delegaciones de la ciudad de México, 59 municipios del estado mexiquense y uno del estado de Hidalgo, y de acuerdo al censo del INEGI de 2010, esta zona cuenta con una población de alrededor de 22 millones de habitantes.

No hay duda, el compromiso signado genera muchas expectativas entre los habitantes del Valle de México, porque vaya que hay problemas en común y su solución tiene que partir necesariamente de acuerdos intergubernamentales, tal como el que se acaba de firmar. Entonces, lo deseable es que no se repita la misma historia de casos anteriores porque el valle de México ya no está para bollos, y hasta ahí porque como veo doy.

