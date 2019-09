Satanizada, la resistencia a la 4T

Víctor Sánchez Baños

Disidencia hiere sensibilidad morena

Puro ruido la firma de contratos de gas

Quien osa a hablar mal de la 4ª Transformación es satanizado y perseguido por los seguidores de esta corriente política. aquel que sea disidente es un enemigo de un grupo numeroso de mexicanos que siente que es la mayoría.

La crítica en redes sociales, se convierte en un llamado de las hordas de “chairos” (bots pagados por Morena y simpatizantes) para atacar y hacer bullying.

Sí, la Cuarta Transformación tiene una mayoría abrumadora de mexicanos que creen en ella, pero sobre todo en su líder, Andrés Manuel López Obrador, según las encuestas realizadas en los últimos días.

La oposición al gobierno federal es minoría, aunque ello obedece a una estrategia de divisionismo en la sociedad. Ricos y pobres, chairos y fifis, liberales y conservadores, socialistas y neoliberales, periodistas y jilgueros de la web. Polos que siempre han existido, pero que no se hizo manifiesto ese divisionismo y llevábamos la fiesta en paz. En un país que nos jactamos de ser demócratas, el respeto a las decisiones de las mayorías, aunque estén equivocadas para nuestro punto de vista, es lo elemental para tener una vida tranquila.

Sin embargo, la oposición no debe descalificarse e incluso ponerle etiquetas como lo hacía Hitler para diferenciar a los judíos (una estrella de David bordada en una manga). Todos somos mexicanos y merecemos vivir en paz.

Al hacer un análisis general del primer informe constitucional de Andrés Manuel López Obrador, es muy claro que mantiene un bono democrático importante, aunque a niveles inferiores a los que tuvieron en su momento Carlos Salinas, Ernesto Zedillo e incluso Felipe Calderón y Peña Nieto. Sin embargo, no se puede menospreciar ese alto porcentaje de aceptación de la sociedad. Sin embargo, el ejercicio de poder lleva ineludiblemente a una caída en la simpatía. El poder desgasta.

López Obrador, necesita una oposición seria y no derrotada moralmente. No se piensa igual, pero debe ser respetada. AMLO fue oposición y muy combativa en los gobiernos de Vicente Fox, Calderón y Peña. Sin embargo, desde la presidencia no se calificó como derrotada moralmente a la oposición loprezobradorista. Si me equivoco, pues hay que exhibir a los panistas y priístas que lo hicieron.

La oposición abre caminos a mejorar a nuestros gobernantes. Ellos, necesitan la voz de una conciencia que habla de otros sectores sociales que son vitales en la vida democrática del país.

Poderosos Caballeros: Los analistas del mercado energético, como el socio de Caraiva, Ramsés Pech, están convencidos que se hizo mucho ruido para lograr “ahorros” al gobierno con la firma de contratos para la distribución de gas natural a instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad. El director de esta empresa, Manuel Bartlett, hizo un gran escándalo que amenazaba con acabar frenar el T-MEC, al romper contratos con empresas canadienses. Al final, dijeron que se ahorrarían 1,400 millones de pesos, lo que es falso ya que se manejó un precio flexible al capricho de CFE, pero que puede aumentar de acuerdo a las condiciones del mercado. La CRE, no sirvió para nada en la negociación. Al final todos contentos. Políticos y empresarios. *** Alejandro Rojas Díaz Durán, ahora se convirtió en el factor de transparencia dentro de Morena. En Coahuila pidió 3 encuetas (la del INE y dos de la UNAM) “para que sea el pueblo de México quien decida al futuro presidente de México. Pugnó por eliminar las encuetas “patito” que organiza Morena y que financia la actual dirigente Yeidckol Polevnsky. Buena estrategia.

Responsabilidad Social Corporativa: Ferrero, fabricante de chocolates dirigido por Paolo Cornero, enumero acciones de la empresa italiana en asociación con TECHO par la reconstrucción de viviendas de familias en condiciones vulnerables en la colonia Lomas de Tesistán, en el municipio de Zapopan, Jalisco. También apoyo la rehabilitación de dos escuelas de una comunidad indígena en Nueva Esperanza, Oaxaca, uno de los municipios más afectados por los sismos ocurridos en 2017, con lo que se espera beneficiar a más de 90 niños. Esta inversión, 3 millones de pesos, proviene de la suma recaudada a través del concierto “Golden Symphony” de Ferrero Rocher en diciembre de 2018.

