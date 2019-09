Mieloma múltiple, cáncer que ataca a gente más joven

Cápsulas de la salud

Elsa Rodríguez Osorio

El mieloma múltiple es una enfermedad que afecta al 10% de los pacientes con neoplasias hematológicas. En los últimos años, la enfermedad se presenta en gente más joven, siendo los 45 años el rango base. Quienes se encuentran en este grupo etario se ven afectados en la salud, en su vida laboral, social y emocional, con un alto índice de muerte prematura. El Dr. Cristhian Ramos, jefe de hospitalización de Hematología del Hospital General de México, afirma que las personas diagnosticadas con este padecimiento acuden a consulta por dolor de huesos y fracturas sin razón aparente, así como por presencia de anemia, leucopenia, nivel bajo de glóbulos y disfunción renal.

De acuerdo con Infocáncer, la mayoría de los pacientes reportan tener miedo, desesperanza y una sensación de indefensión, enfrentándose a cambios en su imagen, dependencia y pérdida de capacidades funcionales. Al respecto, el Dr. Álvaro Cabrera, responsable de la Clínica de Cáncer y Embarazo y adscrito al servicio de hematología del Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca, explica que el mieloma múltiple es un cáncer que se encuentra en la médula ósea, y en algunos otros tejidos. Lo más importante es que a través de las terapias que existen actualmente, la enfermedad pudiera ser controlada, si se ofreciera la mejor opción de tratamiento desde el inicio, y dependerá también de la etapa de la enfermedad y las alternativas que el especialista considere mejores para cada caso. Por su parte, Patricio González, coordinador de pacientes de la Asociación Mexicana de Lucha Contra el Cáncer A.C., enfatizó la importancia de garantizar la cobertura total y no limitativa del mieloma múltiple, introduciendo este padecimiento en la lista del Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos.

*****

Actualmente, existen por lo menos 20 mil mexicanos que padecen esclerosis múltiple, una enfermedad crónica e inflamatoria del sistema nervioso central, que en su forma más frecuente (remitente recurrente) se presenta en 80% de los casos, manifestándose a través de ‘brotes’ o recaídas, entre otros síntomas, que dejan secuelas irreversibles.

Se estima que en México, es la afección neurológica discapacitante no traumática más común en adultos jóvenes, ya que el rango de edad más frecuente en el que se diagnostica oscila entre los 20 y 40 años, perjudicando a personas en pleno desarrollo laboral, social y de planificación familiar.

Recientemente la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) ha aprobado para este mal nuevo medicamento de toma oral de corta duración, Cladribina comprimidos, desarrollado por la farmacéutica alemana Merck que ofrece una terapia innovadora y simple, que ha demostrado una alta eficacia y una buena tolerancia en pacientes que ya lo han utilizado. Además, posee un perfil de seguridad bien definido, que ha permitido que la carga de monitorización sea la más baja de todas las terapias de alta eficacia, siendo una excelente opción para quienes, hasta hoy, debían suministrarse medicamentos diariamente durante toda su vida. Con esta aprobación, México se une a los más de 60 países del mundo que ya cuentan con este medicamento: Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá, Australia y 10 países de América Latina. La doctora Brenda Bertado, coordinadora de la Clínica de Enfermedades Desmielinizantes del Hospital Siglo XXI, IMSS. afirma que “lo que hace de este nuevo tratamiento, es su efecto reconstructor del sistema inmune, ya que la esclerosis múltiple es una enfermedad autoinmune en la que el cuerpo interpreta como extrañas, las células propias y las ataca. El nuevo medicamento logra una disminución de las células ‘auto-reactivas’, consiguiendo una repoblación del sistema con células que dejan de ser agresivas para el organismo, por lo que la indicación de la dosis de medicamento sea mucho más espaciada y el paciente pueda mantenerse sin recibirlo por largos periodos. Por su parte, la doctora Iliana González, neuróloga especialista en neurofisiología clínica y gerente médico del área de Neurología de Merck México, afirmó que “a pesar de existir medicamentos funcionales para tratar la enfermedad aún había la necesidad insatisfecha de contar con una opción de alta eficacia, que demostrara un buen perfil de seguridad. Este medicamento da respuesta a esa solicitud, pues demostró al cabo de su tratamiento, que aproximadamente el 47% de los pacientes, no evidenció ningún tipo de actividad de la enfermedad en 2 años y no presentaron recaídas ni lesiones nuevas”.

