Oposición humillada y atomizada

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

Morena, caprichoso, impone su voluntad

Cuitláhuac, Winckler y el “estado fallido”

La peor prisión es un corazón cerrado

Juan Pablo II, 1920-2005; papa nacido en Polonia

#Morena #OposiciónHumillada #BerrinchesDeMorena #MuñozLedo #PRI #PAN #PRD #PES #PVEM #PT #PartidosSatélite #LeyBonilla #Cuitláhuac #Winckler #EstadoFallido #VerónicaHernández #FiscalíaVeracruzGuinda #ImpunidadDesdeElGobierno #GrupoSalinas #WSJ #Fertinal #RicardoSalinas #TristánCanales #SeguroAgrícola #GrupoGigante

Lo que vimos en la Cámara de Diputados en días pasados, es para poner los pelos de punta de cualquier mexicano. Todo inicia con el anuncio de Porfirio Muñoz Ledo para reelegirse en la presidencia de la Mesa Directiva de ese cuerpo legislativo.

Lo que podría ser considerado como un capricho senil de un político que al paso del tiempo logró el reconocimiento de los políticos de su partido y posteriormente de la oposición, se convirtió en un acto antidemocrático. Al renunciar a sus aspiraciones porfirianas se convirtió en un héroe. Muñoz Ledo se convirtió en un héroe hasta para sus opositores.

Lo que vino después, fue es un escándalo. La humillación a las minorías de los partidos de oposición que ofrecieron opciones para cumplir la ley fue reiterada como en un guión de una bitácora. Primero, los morenistas aprobaron con su aplanadora legislativa, reformas a la Ley Orgánica de la Cámara de Diputados, para que la mayoría en el Congreso sea la que mantenga los órganos de gobierno.

La pelea sólo es por el dinero y el poder que deja el manejar las leyes que se suben a discusión y aprobación. Morena, de esa manera, quiere el poder total para hacer y deshacer en el país “con la ley en la mano”.

Después de la primera humillación, vienen otras. Le rechazaron 3 veces en unas horas al Partido Acción Nacional sus propuestas de Mesa Directiva. Aceptaban a Laura Rojas, pero después la rechazaron y traían a los azules como loros a toallazos.

Es grave lo ocurrido en el Congreso. Como diría Groucho Marx (que no era marxista), “damas y caballeros, estos son mis principios. Si no les gustan tengo otros”, los morenistas dirían “estas son las leyes, si no me gustan hago otras”.

PODEROSOS CABALLEROS: ¿De qué se trata? La salida del fiscal incómodo, Jorge Winckler, estuvo pletórico de todo tipo de abusos. Desde el uso de la fuerza pública, con mil policías para sacarlo hasta la llegada a la “fiscal sustituta”, Verónica Hernández Giadans, ex directora jurídica de Gobierno y gente incondicional de su jefe, Eric Cisneros, con el cambio de logotipo para pintarlo de guinda. Si bien Winclker es incondicional de su ex jefe y ex gobernador veracruzano, Miguel Ángel Yunes, el camino que usó el actual gobernador morenista, Cuitláhuac García, es de un abuso brutal. ¿Eso es lo que nos esperamos los mexicanos de la Cuarta Transformación? Nada por encima de la ley, aunque cínicamente Cuitláhuac diga que no sabía nada al respecto. Otra señal de gran alarma. Veracruz es un estado fallido, donde su gobierno perdió el control físico del territorio y del monopolio del uso legítimo de la fuerza. *** A nombre de Grupo Salinas, su vicepresidente de Asuntos Públicos, Tristán Canales, respondió a “The Wall Street Journal”, sobre una nota publicada por Robbie Whelan, titulada “Documents Tie Mexican Mogul to Company at Center of Fraud Probe”. Calificó el reporte como una recopilación de notas periodísticas y un juicio terminado en 2005. “No aporta ninguna prueba”, recalca Canales. En la operación de Fertinal, afirma que fue totalmente transparente y legal, auditada por empresas de clase mundial. “Pemex compró una empresa activa y exitosa” y el estado actual de Fertinal es responsabilidad exclusiva de sus compradores, quienes despidieron al personal calificado y desarticularon su sólida estructura operativa, terminando con un negocio en crecimiento y condenándolo al fracaso. Los dichos sin pruebas, dijo, “buscan atacar la buena reputación del señor Ricardo Salinas Pliego y su relación con el presidente López Obrador”. *** Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros y el Organismo Nacional de Fondos de Aseguramiento convinieron en promover el seguro agrícola, ganadero, acuícola, daños, vida, como un instrumento encaminado en aumentar la viabilidad de las operaciones de financiamiento, la protección de los productores y la mejora en su capacidad de pago. Se busca fomentar la cultura del aseguramiento, beneficiando en mayor medida, a los productores del país, así como ampliar en 5 millones de hectáreas la superficie asegurada a nivel nacional, la cual, supera actualmente 10 millones de hectáreas.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA: Grupo Gigante, bajo el liderazgo de Ángel Lozada Moreno, y la dirección de Federico Bernaldo de Quiroz, enfoca sus esfuerzos en mejorar sus políticas de responsabilidad social, ética corporativa, reputación y transparencia. A través de sus marcas Office Depot, Radio Shack, Grupo Gigante Inmobiliario, Toks, Beer Factory, Panda Express y Petco, entre otras, estimulan la política de inclusión y estímulo a la educación a través de financiamiento, entrega de útiles escolares y becas.

Escúchame en MVS Radio (102.5 FM) de 21 a 22 hrs.

de lunes a viernes en Poder y Dinero.

MVSnoticias.com

poderydinero.mx

vsb@poderydinero.mx

Twitter:@vsanchezbanos

Facebook: vsanchezbanos