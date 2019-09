Muchas banderitas y poco nacionalismo

¡Que conste,.. son reflexiones!

Sócrates A. Campos Lemus

¡VIVA MÉXICO, TRAIDORES!

Pues sí, nos sale lo macho mexicano, nos ponemos a comer pozole y a tomar cerveza, tequila, mezcal, curados de pulque, comemos tlayudas, mole negro o de pipián con piezas de guajolote, tamales de todo tipo, escuchamos música ranchera y seleccionamos los gritos de: ¡Viva MÉXICO, CABRONES! y lo podemos gritar, porque no somos ni pensionados ni trabajamos como subdirectores en el ISSSTE, BUSCANDO ACOMODARNOS PARA OPERAR ALGÚN HUESO EN LOS PROCESOS ELECTORALES, PORQUE “AUTODEFENSA” CON HUESO, NI LADRA NI MUERDE, SOLAMENTE MUEVE LA COLA… o la nalguita.

Muchos de nosotros traemos en la sangre, sangre de todo tipo, la conquista mezcló de todo y en el caso especial de México traemos mucha española y con ella la árabe, visigoda, negra, india, portuguesa y otras más, pero estos días, cuando nos topamos con nuestros amigos españoles les gritamos: “¡mueran los gachupines!”. A pesar de que muchos de ellos sean más amantes del país que muchos de los mestizos desclasados que andamos vagando por el país

Banderas y banderitas de todo tipo, nos quedamos sentadotes cuando frente a la televisión nos cantan el Himno Nacional o suben y hacen honores a la bandera, al final de cuentas nadie se da cuenta, pero recordamos cuando nuestros padres nos paraban a “jodazos” cuando no hacíamos el respeto que nos merecen los símbolos patrios, que para muchos, ahora, son simples cantos o trapos, algunos aguerridos van a los zócalos de todo el país para que les mienten la madre, les agarren las pompis, les roben las carteras o les llenen de huevazos con harina, mientras observamos cómo los políticos, desde los balcones de Palacio Nacional mueven la bandera y gritan a flor de cuello que vivan los héroes que nos dieron patria e Independencia y después, con sus invitados, se van a echar los tacos preparados y las bebidas para alegrar la noche, andamos con gorritos de papel y cornetitas de cartón, en ocasiones aguantamos los chubascos, pero sobre todo, nos quedamos callados cuando la raza que no tiene control comienza a mentar madres en contra de los políticos y funcionarios, que sonrientes están en los balcones, hoy, en la 4T, seguramente cambiarán muchas cosas, los nombres de los héroes, los cantos y los gritos, las celebraciones como cuando en tiempos de Don Luis no había tequila ni mezcal y sólo se tomaba agua de limón con chía o de chilacayote, se comían tamalitos y se andaba disfrazado de china poblana o de charrito de feria…

Cada tiempo y cada circunstancia cambian las cosas y los festejos, veremos desfilar a las fuerzas armadas, marinos y Ejército, bomberos, Guardia Nacional, visitantes de otros países, charros, al final con las “Adelitas”, rayando los caballos, y las personas, a los lados de las calles, algunas sentadas sobre la banqueta y otros en los hombros de sus jefes, podrán “gozar” o asolearse en el desfile, es curioso, pero el nacionalismo nos dura como tres días, después, ya nadie sabe a dónde va.

Las delegaciones son recibidas por los altos jefes militares y les rinden honores y agradecimientos por su asistencia, les regalan banderitas y en algunos casos les dan diplomas o medallitas, incluso las de la Virgen de Guadalupe pueden ofrendar, pues es el símbolo de la bandera inicial, pocos saben los nombres y las acciones de cada participante de la insurrección de los gachupines, sí señor, de los gachupines que querían zafarse del control español y ellos inician la Independencia, no son los mexicanos, ni siquiera la mayoría de mestizos, no son los que desde el viejo continente llegaron para quedarse y vieron que era un país de oportunidades y tan es así que llevan más de 500 años en el mismo y van y vienen. Muchos se sorprenden de esto que decimos, pero es la verdad, igual sucedió en el caso de la Reforma, muchos de los grandes reformadores, además de los que acompañaron a Juárez eran sabios y valientes curas cansados de la élite religiosa, sabiendo que hacían mal las cosas y que llevaban al país a su miseria y violencia, en la Revolución, curioso, pero también es verdad, los que inician la revuelta con fines electorales y de ganar puestos y presupuestos fueron los ricos del norte, acompañados por algunos clasemedieros, intelectuales o profesionistas que buscaban romper con los controles de la dictadura y algunos se atreven a decir que para que no se pierdan de vista la realidad y no nos sigan contando cuentos, hasta la expropiación petrolera no la generamos los mexicanos sino que, la indujeron los gringos para eliminar a los holandeses y a los ingleses y evitar que los alemanes que contaban con muchos fans en el país, incluso abuelos de los periodistas del “chayo” y así pues, cuando se comienza a conocer la realidad, nos sorprendemos, pero los cuentos y el imaginario social es necesario para que en el país el infelizaje pueda deglutir todo el atole con el dedo que diariamente nos dan…

Algunos avanzados o medio zafados se atreven a decir que en realidad Morena gana, no por ella, sino por las chingaderas que vienen realizando los panistas y priístas a lo largo de muchos años y esto, es la realidad, claro que AMLO hizo su chamba, recorría palmo a palmo cada rincón de los jodidos, entendía lo que querían, lo que deseaban, los sueños y las esperanzas y así surge el “rayito de esperanza” y cuando una pequeña luz ilumina la conciencia de las mayorías, es como un gran combustible que prende las pedreras o incendia los cambios en un país y esto ha sido, al final de cuentas, lo que vivimos, quieran o no reconocerlo muchos de los hoy teóricos que acechan para el puesto, la beca o el presupuesto al presidente López Obrador, que nos brinda un cambio y busca el cambio del sistema…. Y bueno, a lo mejor lo logra que caray, así son los nuevos tiempos…si cambia hasta el clima.

