Karla Vallín recibe “Piropos” a ritmo de cumbia pop

La cantautora lanza su nuevo sencillo en la búsqueda de posicionarse en el gusto del público

Es hija de Sergio Vallín, guitarrista de Maná, quien la ha apoyado en todo momento

Por Arturo Arellano

Karla Vallín es una joven y talentosa cantautora mexicana que ha encontrado su espacio de esparcimiento musical dentro del género de cumbia pop, es por ello que lanza su segundo sencillo titulado “Piropos”, donde da rienda suelta a su talento y sensualidad. Ella es además hija de Sergio Vallín, guitarrista de Maná, quien le ha apoyado en todo momento para despuntar su carrera.

Durante su visita a DIARIO IMAGEN, la bella cantante nos platicó que “desde chiquita he estado cerca de la música, siempre he sido extrovertida, me ha gustado bailar, cantar, hacer teatro y esas cosas. Pero fue a los 10 años cuando mi papá me encontró bailando y cantando frente al espejo y me dijo ‘¿Por qué no te metes a clases de canto? A los 14 años me metí a un concurso de talentos, me llevé el primer lugar, gané cierta cantidad de dinero y no lo podía creer, fue entonces que hice clic y unas semanas después le dije a mi papá que no quería estudiar, que me quería dedicar a la música, pero me dijo que era importante terminar mis estudios. Así que me hizo prometerle dos cosas, una que me iba a preparar y otra que le tuviera la confianza para preguntarle todo, porque mucha gente se me iba a acercar y el con lo poco o mucho que sabe, podría guiarme para estar en las mejores manos”.

Sobre “Piropos” dijo “es mi segundo sencillo, el primero lo lancé de manera independiente, pero ahora vengo respaldada por Seitrack y un gran equipo, me siento fuerte, es una etapa mía, es un proyecto honesto, real, muy mío”. Explica que su propuesta musical es fusionar “Tres ritmos, pop, cumbia y el Du woop, cada uno con su significado en particular. El pop es con lo que me siento empoderada, me siento femenina, con la cumbia exploto mi lado latino, mexicano, lo mío y con el Du Woop, mi parte romántica combino esos tres elementos y de ahí nace ‘Piropos’ y toda la serie de sencillos que lanzaré próximamente”.

Sobre el apoyo de su padre refiere “no hay rivalidad, ni comparaciones, él es guitarrista hace pop, rock y yo hago otra cosa. Admiro mucho a mi papá como artista y como persona, de hecho me ha apoyado muchísimo, además es el encargado del solo de guitarra en ‘Piropos’. Me encantaría también tenerlo como compositor, es raro pero nunca hemos compuesto juntos, ojalá podamos hacerlo, porque es un gran compositor, ha estado presente en varios de los éxitos de Maná y poca gente lo sabe”.

Como cantautora nos cuenta que se ha reunido con otros grandes compositores para dar vida a sus canciones “Escribo todas mis canciones, esta última la hice con Ángela Dávalos, Beto Vargas, Jorge Vélez, que son excelentes compositores. La canción la compuse hace tres años y jamás me imaginé que iba a salir, Dios me puso a la gente indicada que sabría sacar lo mejor de este tema. Y la gente la ha aceptado súper bien, me han escrito y no solo los fans sino amigos colegas que me dicen que les encanta la canción. Me siento muy querida”.

Añade que “No se trata de los piropos, sino de la intención con la que dices las cosas hay piropos bonitos, una forma de halagar de manera divertida. El que más me ha gustado que me dijeron alguna vez fue ‘Si las estrellas brillan de noche ¿tú que haces aquí?, y como ese hay muchos que se pueden decir sin tener que ser algo vulgar. Entonces se trata de la intención, sin faltar al respeto”.

Siendo los conciertos lo que más le gusta a Karla nos adelanta que abrirá el show de María José en el Auditorio Nacional el próximo 21 de septiembre y posteriormente también abrirá los conciertos de Yahir.