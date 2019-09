Anuncian la primera edición de “Cuórum 2019”

Esmeralda Pimentel apoya el Festival Independiente de Cine de Diversidad Sexual y Género

Asael Grande

Se anunció en conferencia de prensa la 1ª edición del Festival Internacional de Cine Experimental de Género, Diversidad Sexual y Sociocultural, Cuórum Morelia, un espacio transformador de imágenes en ideas para la pertenencia y representación de la diversidad humana; El festival se llevará a cabo del 23 al 27 de octubre en Morelia.

Esmeralda Pimentel (actriz y activista), Úrsula Verea (Patronato), Sandra Aguilera (Directora Centro Cultural Clavijero), Mara Fortes (co fundadora), Maca Carriedo (periodista y activista) y Antonio H. Alvarez (director y fundador), dieron detalles de este festival enfocado en cine experimental sobre género, diversidad sexual y sociocultural.

“El festival se llevará a cabo del 23 al 27 de octubre en Morelia y está dedicado a Dieter Kosslick, director del Festival Internacional de Berlín de 2001 a 2019. Se proyectarán 16 cortometrajes mexicanos sobre diversidad sexual y género en competencia para ganarse la Camelina de Plata; IMCINE apoyará los Proyectos Cuórum. Como parte de una serie de tributos, Cuórum Morelia en colaboración con la investigadora Andrea Ancira, inicia con el reconocimiento al cineasta Teo Hernández nacido en Ciudad Hidalgo, Michoacán el 23 de diciembre de 1939.

El festival proyectará los filmes: Nuestra Señora de Paris, Tables d’Hivers y Estrellas de Ayer”, anunció en conferencia de prensa, Mara Fortes, co fundadora de Cuórum.

En entrevista con DIARIO IMAGEN, la actriz Esmeralda Pimentel comentó: “yo crecí siempre, y me gustaban los niños, y jamás tuve un referente que me ayudara a entenderme y que me ayudara a identificarme, siempre crecí con muchos conflictos, y al pasar los años empiezan a haber este tipo de historias de diversidades sexuales, y de género, y sobre todo historias de amor, en donde no importa cuál sea tu preferencia, te sientes identificado, y este festival es un acto sumamente revolucionario, hablamos de libertad sexual en este momento tan efervescente del país en donde desconfiamos de las personas en las que deberíamos confiar de nuestra seguridad, es importante que se abran este tipo de espacios, en donde se comulga el amor, y se habla de libertad, y se recuerda quiénes somos realmente”.

Por cuarta ocasión consecutiva, Cuórum Morelia, antes programa de diversidad sexual, presentará una selección de cortometrajes mexicanos que por segunda vez competirán por La Camelina de plata, premio que diseña “Sangre de mi sangre” y que otorga un jurado especializado al cortometraje de diversidad sexual y/o género más destacado, además de un premio en efectivo por $50,000.00. En la selección de este año 16 títulos de la República Mexicana competirán por este galardón y por el premio del público.

Este año el jurado que otorgará la Camelina de Plata está conformado por: Renato Galamba, responsable de la estrategia de venta y distribución de la agencia de ventas, producción y distribución latinoamericana FiGa Films.

Francisca Lucero, Miembro del comité de selección de documentales del Festival Cinélatino de Toulouse y coordinadora de FIDLab, plataforma de coproducción internacional del Festival de Marsella. Doly Mallet periodista y corresponsal con base en Nueva York y escritora del libro Mordiendo manzanas y besando sapos. María José Staffolani, guionista, productora, montajista y directora de las películas Colmena y Román (Sección Mirador, 2018). El jurado se termina de conformar por el extraordinario actor, director, producto y dramaturgo cubano español, Jaz Vilá, referente indiscutible del teatro cubano contemporáneo y nominado al Premio Goya por Juan de los Muertos de Alejandro Brugués.

Cuórum Morelia recibió 87 trabajos inscritos de las cuatro regiones de la República Mexicana, incluyendo la región Pacífico con Michoacán. De estos, 26 cortometrajes son dirigidos por mujeres de los cuales fueron seleccionados siete y una co-dirección.