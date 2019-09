Albertano se viste de mujer para “matar” de risa en “Sugar”

Bajo la producción de Alex Gou, Tina Galindo y Claudio Carrera

La puesta en escena se estrenará a partir del 17 de octubre en el Teatro de los Insurgentes

Claudia Arellano

Fue en el año de 1975 cuando llegó a México, la obra de Teatro “Sugar”, basada en “Una Eva y dos Adanes”, hoy es repuesta en el Teatro de los Insurgentes, y su estreno será el 17 de octubre, teniendo como actores principales al carismático Arath de la Torre, Ariel Miramontes y Cassandra Sánchez Navarro, quienes se presentaron en rueda de prensa para hablar de los pormenores de la pieza producida por Tina Galindo, Claudio Carrera y Alejandro Gou.

Cabe destacar que la obra está ambientada en 1929 y cuenta la historia de un bajista de nombre “Jerry” y el saxofonista “Joe”, quienes son perseguidos por la jefa de la mafia “Polainas Palazzo” y sus gánsteres porque fueron testigos de una masacre el Día de San Valentín en la ciudad de Chicago; en su huida los músicos se disfrazan de mujer para lograr disipar sospechas, y así entre sus peripecias conocen a Sugar Kane.

Y aunque en su primera entrega en México la pieza contó con la participación de Enrique Guzmán, esta vez no actuará, pero él está a cargo de la traducción y adaptación de la puesta en escena; mientras que la coreografía es de Óscar Carapia lo que hace que los actores se sientan privilegiados de poder participar en un montaje cargado de talento.

“Ya vi ‘Some Like it Hot’ (Una Eva y dos Adanes) y la verdad es que siempre se siente un poco de nervios realizar un papel como el que protagonizó Marilyn Monroe, no es nada fácil montarse en el papel, las tablas se tienen, pero no solo es eso, es analizar muchos aspectos y lograr justo lo que logramos todos como equipo para poder dar lo mejor en este estreno”, comentó Casandra Sánchez Navarro.

Por su parte Ariel Montes comentó que lo más difícil de esta puesta para él ha sido la adaptación que ha tenido que enfrentar al uso de nuevo calzado, ya que esta ocasión por primera vez sabe lo que implica para una mujer usar tacones, aunque aseguró se siente feliz aún con los dolores que pueda causarle el calzado.

“No sé si siempre se sientan así las mujeres con los tacones, he tenido que acudir a ponerme cinta para cuando lastima el tacón, son unos de 6 centímetros, y no quiero imaginar cómo se sienten otros, todo esto lo he disfrutado muchísimo, pero sí se requiere mucha disciplina para poder llegar a llenas los zapatos de quienes ya realizaron la obra”, dijo.

En su turno Arath reconoció que cada papel que llega a su carrera implica un mayor reto y este papel lo aceptó ya que cumplía con los matices que estaba buscando desde hace tiempo, ya que deseaba realizar algo diferente, además, que el equipo que esta con él en esta puesta ha sido increíble.

Aunque en su primera entrega en México la pieza contó con la participación de Enrique Guzmán, esta vez no actuará, pero él está a cargo de la traducción y adaptación de la puesta en escena.