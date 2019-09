“Amor y paz”, pero con el palo dando

Clase Política

Miguel Ángel Rivera

Todos los días, el presidente Andrés Manuel López Obrador hace llamados a la concordia, la pacificación y la unidad nacional, pero al mismo tiempo en sus conferencias mañaneras siempre tiene un enemigo contra el cual arremeter.

Ayer no hubo excepciones, esta vez el “villano” al que se dedicaron las diatribas del primer mandatario fue el ex ministro de la Suprema Corte de Justicia José Ramón Cossío Díaz, a quien acusó de estar detrás de los amparos que tienen frenada la construcción del nuevo aeropuerto internacional de Santa Lucía, Estado de México.

López Obrador, que en anteriores ocasiones ha arremetido contra el Poder Judicial, ahora se dirigió a una persona en particular. Dijo tener información de que el ministro en retiro, José Ramón Cossío Díaz, está asesorando a quienes promueven amparos contra el aeropuerto de Santa Lucía.

“Hay un sabotaje legal evidente, ya no hay CISEN (Centro de Investigación y Seguridad Nacional), pero la gente me lo dice, que hay un ministro, Cossío, que está apoyando estos amparos contra Santa Lucía y que hay 16 despachos de abogados”, acusó.

“Es una acción realmente, si no ilegal, sí ilegítima, primero porque un ex ministro no puede llevar a cabo esas actividades, puede ser que no firme nada, pero si asesora, está incumpliendo con su deber de mantenerse al margen después de haber dejado el cargo de ministro”, comentó AMLO.

Cossío Díaz respondió en entrevistas con noticiarios radiofónicos que ni asesora ni tienen ningún vínculo con quienes han presentado los amparos contra la construcción del aeropuerto de Santa Lucía.

“Desde luego que no asesoro a ningún colectivo” de manera profesional ni personal, aseguró el ex ministro, quien aclaró que lo que él ha hecho en varios medios de comunicación es “externar posiciones jurídicas, pero eso no tiene absolutamente nada que ver con estos temas”.

En opinión del jurista, probablemente informaron mal al Ejecutivo federal y expresó que en toda discusión pública y en todo proceder son importantes las normas jurídicas porque dan objetividad y puntos de convivencia en una sociedad que está muy complicada.

Le embestida del presidente López Obrador casi coincidió con el anuncio de que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aplazó revisar la contradicción de tesis para definir si procede o no otorgar la suspensión en los amparos promovidos contra el nuevo aeropuerto de Santa Lucía.

Se trata del expediente CT 283/2019, surgido luego de que dos tribunales colegiados, uno de Guanajuato y otro de Ciudad de México, dieron fallos diferentes, a favor y en contra, al responder a demandas de suspensión de actividades en Santa Lucía.

Se espera que este asunto sea finalmente definido la semana próxima.

Sin cambiar ni una coma, aprobadas

las leyes reglamentarias en materia educativa

Lo que sí se resolvió ayer fue el conflictivo caso de la “nueva” reforma educativa, pues la mayoría de Morena y aliados en el Senado ratificó en lo general las leyes secundarias, sin cambiar nada de lo que antes aprobaron sus pares de la Cámara de Diputados.

Al cierre de esta columna, los senadores de oposición, PAN-PRI-PRD-MC presentaban una larga lista de propuestas de cambio en lo particular.

Como sucedió anteriormente en la Cámara de Diputados, esas enmiendas fueron rechazadas una tras otra, sin discusión, por lo que se tenía la seguridad de que el curso de la noche quedarían aprobadas las reformas también en lo particular.

De cualquier forma, queda el testimonio de los argumentos de la oposición al rechazar esas reformas que no se prepararon en el Legislativo, sino en reuniones privadas del presidente López Obrador con dirigentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) que mantenían su plantón en los alrededores de la sede del Senado, “pero sin presionar a los legisladores”, según comentaron en la tribuna representantes de Morena.

Esto fue lo que dijo la senadora por Tlaxcala, Minerva Hernández, del PAN:

“Citando a su beisbolista en jefe, la educación pública se va, se va y se fue al basurero de la historia, situación que no merecen ni los maestros con vocación ni los padres de familia, ni mucho menos los niños y jóvenes de México.

“Soy hija de profesores rurales, soy producto de la escuela pública tlaxcalteca, sé que la acción de educar es una gran tarea y una alta responsabilidad. Vi cómo mis padres formaron generación tras generación con principios y valores.

“La educación es la base para mejorar nuestra vida y el desarrollo de México. Todos ustedes coincidirán que cuando las personas acceden a la educación se puede escapar del ciclo de la pobreza.

“En comisiones, la mayoría parlamentaria ha recordado que vivimos en un país de desigualdades lacerantes, que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre, pero se rehúsan a mejorar el Sistema Educativo Nacional, para que, a través de la educación, de la ciencia y de la lucha contra la ignorancia dejemos de ser pobres.

“Cuando el presidente López Obrador asumió el cargo se comprometió a no mentir, no robar y no traicionar.

“Con la aprobación de estos dictámenes la bancada del presidente irá en contra de cada uno de estos postulados.

“Mienten porque quieren hacer creer a los maestros que estas reformas son reflejo de sus demandas, pero en los hechos los recursos que se destinarán en 2020, a la revalorización del magisterio, son 20 por ciento menores a los vigentes, el monto más bajo en los últimos años.

“Mienten porque sin evaluación y sin análisis serios que hayan identificado las fortalezas y debilidades del actual modelo educativo, de un plumazo van a establecer la nueva escuela mexicana, pero la novedad será que en 2020 apenas el 3 por ciento del presupuesto de la SEP será destinado al desarrollo de aprendizajes y habilidades de los educandos.

“Le roban a los maestros la oportunidad de ingresar al servicio docente mediante procesos de selección transparentes, equitativos e imparciales cuando existe un privilegio injustificado para los egresados de las escuelas normales públicas, a los maestros se les está robando su dignidad, ninguno tendría por qué estar sujeto al capricho o extorsión de grupos sindicales o disidentes que están sometidos a la rentabilidad política y que olvidan que la democracia es un sistema de vida fundado en una constante mejoramiento económico, social y cultural”.

Por su parte, la también senadora del PAN, la ex candidata presidencial y ex secretaria de Educación Pública , quien estuvo en contra porque, según advirtió, “de aprobarse las leyes secundarias en los términos en que estas vienen, estamos en la antesala de traicionar generaciones completas, y también sueños y anhelos de millones de mexicanos”.

En particular, la ex titular de la SEP sentenció: ““Estamos en la antesala de horas oscuras, donde la asistencia, paros y marchas va a contabilizar más puntos que la asistencia a aulas y a la excelencia académica y donde hay grupos de poder que son insaciables. Y estos grupos de poder no pueden tener, como rehén, a la calidad de la educación y no pueden tener, como rehén, a la vida de millones de niñas y niños en nuestro país”.

Totalplay mejora su oferta para los televidentes

La extensa oferta de documentales y series de no ficción producida nada menos que por el fundador de Discovery Channel, John Hendricks, está ya al alcance de la mano de miles de mexicanos a través de Totalplay, la empresa de telecomunicaciones de Grupo Salinas.

Totalplay acaba de anunciar la integración de CuriosityStream a su plataforma de televisión interactiva, con lo que podrá compartir con su audiencia productos de gran calidad sobre ciencia, tecnología, historia y naturaleza.

Un botón de muestra, entre muchos, es la producción original de CuriosityStream titulada History of Food, que presenta una historia de 2 millones de años en la creación de lo que estuvo y estará en nuestros platos. Es decir, cómo nuestra necesidad esencial de alimentación ha impulsado la evolución, la invención y el progreso humano.

Por ello, con la mira puesta en la innovación y el liderazgo de servicios, Totalplay ha logrado sumar a su oferta y con la última tecnología, una más de las grandes empresas internacionales que han encontrado en esta empresa mexicana el aliado idóneo para su expansión en el mercado nacional y latinoamericano.

riverapaz@infinitummail.com