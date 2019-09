Crimen no da tregua en Playa del Carmen

Derecho de réplica

José Luis Montañez

Del asesinato de la youtuber colombiana a los ejecutados “sin rostro”

Un panorama alarmante se vive hoy en Playa del Carmen, con una ola de incesantes asesinatos que no ha dado tregua, por lo que suman ya mas de 150 en lo que va del año. No hay día en el último mes en que no se hable de ejecuciones en la localidad, lo cual debe prender los focos rojos para las autoridades, que deben implementar acciones inmediatas al respecto.

Este jueves se reportó el hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre cuya identidad es desconocida, en la calle Cisnes del fraccionamiento Palmas 1, apenas semana y días después de que la youtuber, Daniela Patiño, joven colombiana de 22 años fue encontrada sin vida en la misma localidad.

Investigaciones preliminares sobre el asesinato de la youtuber Daniela arrojan que fue presuntamente engañada por una amiga, cuyo padre la llevaría a trabajar en un restaurante de España, pero termino siendo parte de una red de trata de blancas en Guatemala y finalmente cuando huyó para “refugiarse” en México, terminó muerta, hasta ahora en manos desconocidas.

La última vez que Daniela Patiño fue vista por sus padres, fue el 16 de agosto, en el municipio de Bello, Antioquia, en su natal Colombia. Ese día, ella se despidió de sus progenitores para viajar, supuestamente, a España, en donde continuaría su sueño de ser youtuber, dado que ya era bastante conocida por sus videos, curiosamente en Israel. Días más tarde, la joven fue encontrada muerta en Playa del Carmen, víctima presuntamente de una red de trata de personas, en México.

Después de haber sido encontrada sin vida sus padres declararon al respecto: “Me dijo: ‘mamá, ¿me das un abrazo? Yo le respondí: ‘no te lo voy a dar porque no quiero que te vayas’. Yo la abracé y ya presentía lo que se venía, pero no creía que fuera tan fatal”, platicó Martha Hinestrosa, su madre. Refieren que cuando la joven pudo comunicarse con su familia, les dijo que estaba en Centroamérica y que sospechaba que era parte de una red de trata de personas, “Me van a matar. Si me matan, denuncias a este lugar. Por la zona 10 de Guatemala o carretera El Salvador”, escribió en un mensaje a lo que su padre respondió: “Daniela, no es fácil conseguir tres millones de pesos en un abrir y cerrar de ojos”. Fue entonces que pide a su padre que llame a la policía, pero el sentenció: “Daniela usted está en otro país y la rigen las normas de ese país. Tiene que llamar usted”, lamentablemente no hubo más que hacer, antes de ser ejecutada.

Algunos cadáveres no son identificados

El cuerpo de la colombiana fue encontrado en Playa del Carmen, donde supuestamente se encontraría con un amigo que conoció en Israel donde había grabado muchos de sus videos.

Sus padres perdieron comunicación con ella el 10 de septiembre y siete días más tarde, el amigo, cuya identidad se desconoce, la reconoció por unas fotos de un medio local, en el que se reportaba el hallazgo de un cadáver, no obstante, no todos corren la misma “suerte”, pues algunos se quedan sin ser identificados y se vuelven ejecutados “sin rostro”, sin identidad y en la mayoría de los casos sin justicia alguna. Hasta ahora no han habido arrestos como resultado de la investigación que se lleva a cabo por autoridades mexicanas por el asesinato de Daniela.

Si lo anterior, sumado a los más de 150 asesinatos registrados en Playa del Carmen en lo que va del año no es para alarmarse, entonces ¿Qué lo será? ¿Qué estarán esperando las autoridades para hacer algo al respecto?. En lo que se refiere al sujeto asesinado la madrugada del jueves, se sabe que se desempeñaba como mesero en Solidaridad y que luego de ser atacado a balazos, incluido el tiro de gracia, perdió la vida en cerca de las 2:00 am a las afueras de una vivienda en la calle Cisnes del fraccionamiento Palmas 1.

Hasta el sitio se trasladaron elementos de la Policía Municipal, así como paramédicos, que fueron alertados porque vecinos escucharon disparos y reportaron la presencia de un lesionado. No obstante, al llegar se percataron que el sujeto ya no contaba con signos vitales. Hasta el momento se desconoce la identidad del o los atacantes.

Funcionaria de Othón P. Blanco es despedida por usurpar funciones

La Contraloría Municipal de Othón P. Blanco notificó la separación definitiva de su cargo como encargada del Sistema Integral de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (Sipinna), de Jesusa Canul Cohuó, según denunciaron por incurrir en diversas irregularidades, que incluyen la usurpación de funciones. Esto como consecuencia de que ocupara un puesto que requiere como mínimo el nivel de licenciatura y Canul Cohuó solo cuenta con certificado de estudios de bachillerato.

Jesusa Canul fue designada en mayo del año en curso para el puesto de directora del Sipinna, por el presidente municipal, aún cuando se sabía que no cumplía con el nivel de estudios académicos necesarios. Más tarde al ser notificado de esta irregularidad, el alcalde optó por darle un puesto como Jefa Encargada de la Oficina de Sipinna, por el que recibía un salario que no figuraba en el tabulador de sueldos del Ayuntamiento, pero que de acuerdo con la información de la Dirección de Recursos Humanos, era de 25 mil pesos mensuales.

El Contralor, Manuel Zapata Gutiérrez, declaró que la inhabilitación de la funcionaria aplicará una vez que el caso sea abordado por el Tribunal de Justicia Administrativa.

Recortes en 2020 afectarían al turismo;

Marisol Vanegas se muestra optimista

“Con la llegada de más turistas, en Quintana Roo hay más y mejores trabajos para todos”, declaró la secretaria de Turismo Marisol Vanegas, quien ofreció una conferencia de prensa para dar a conocer los principales logros en su administración. De entrada recalco que en el último año, Quintana Roo recibió 21 millones 635 mil visitantes, 12.2 por ciento superior al periodo anterior, postura alentadora, aun cuando el recorte presupuestal en materia de turismo para el siguiente año es grave, pues se ratifica que no habrá fondos para el programa de Pueblos Mágicos.

Con la llegada de 21 millones 635 mil visitantes en el último año al estado, Quintana Roo se fortalece el estado como líder turístico, indicó Marisol Vanegas Pérez, durante su conferencia “El informe a detalle”.

La titular de la Sedetur afirmó que Quintana Roo ocupa el primer lugar como destino turístico de sol y playa de México y América Latina, y que, en el último año, el arribo de turistas fue 12.2 por ciento superior al periodo anterior. Añadió que en el último año, se captaron 14 mil 669 millones de dólares de derrama económica y ello representa un crecimiento de 12.6 por ciento en comparación con el año anterior. En lo que va de la actual administración, la derrama económica ha sido de 39 mil 577 millones de dólares, lo que se traduce en más empleos mejor pagados para la gente.

Por otra parte, la secretaria de Turismo añadió: “Quintana Roo es tan versátil que permite a los visitantes acceder en cruceros por medio de su inigualable mar turquesa.” Resultado de lo anterior es que Cozumel y Costa Maya recibieron mil 731 cruceros con un total de seis millones 806 mil 697 personas, entre pasajeros y tripulantes. Destacó también el trabajo que realiza el Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo, a cargo de Darío Flota Ocampo, el cual fue aceptado como nuevo miembro de la Organización Mundial de Turismo.

Respecto del fortalecimiento de la oferta y la calidad turística, la secretaria de Turismo detalló que se impartieron 200 cursos dirigidos al desarrollo y el fomento del turismo, con una inversión de dos millones 635 mil pesos, en beneficio directo para cinco mil 212 personas de todo el estado, además de mil 56 certificaciones de Calidad, Punto Limpio, Distintivo H y Moderniza.

Se consolidan esfuerzos para incrementar oportunidades

Durante los primeros tres años de administración de Carlos Joaquín, el Registro Nacional de Turismo en Quintana Roo es de tres mil 031 empresas, resultado de la promoción que la Sedetur hace de este programa. Como resultado de las giras internacionales de trabajo, en este último año se han reforzado los lazos con Colombia, Estados Unidos, Francia, España, Alemania, Reino Unido y China, y se han abierto nuevas rutas áreas con Turquía, Colombia y Ecuador.

Quintana Roo, al ser uno de los estados más jóvenes de México, con casi 50 años cumplidos, se mantiene a la vanguardia, motivo por el cual se llevó a cabo el proyecto de WiFi en el Caribe mexicano (etapa 2), con el que se concluyeron nueve puntos de acceso de WiFi en espacios públicos y sitios de interés, donde se invirtieron ocho millones 433 mil pesos.

La ocupación hotelera registrada en la entidad fue de 78.1 por ciento, 17 puntos arriba de la media nacional. Actualmente, se cuenta con mil 109 hoteles y 105 mil 085 habitaciones, así como con más de 16 mil cuartos en construcción.

Aunque Vanegas Pérez señaló que aunque no se sabe con qué recursos operará el nuevo Consejo de Diplomacia Turística, el gobernador Carlos Joaquín, a través de la Secretaría de Turismo, ha consolidado esfuerzos para incrementar las oportunidades en los municipios del sur para así reducir la brecha social y económica que divide a la entidad pues según afirma, unidos se trabaja mejor y se reduce el impacto por los recortes. “Este recorte federal, es independiente de las acciones que emprenderá el gobierno de Quintana Roo, pues éste genera recursos para enfrentar un escenario como el que hoy se vive. El estado aportará 25 millones de pesos que se espera complementar con otros 25 millones en aportaciones de empresas privadas y de los gobiernos municipales. En tanto no se dejará de asistir ni a una de las ferias internacionales más importantes” concluyó.

Atacan a elementos de la Guardia Nacional en Chiapas; un soldado herido

Fueron atacados a balazos elementos de la Guardia Nacional cuando realizaban un operativo para desbloquear un camino en el municipio de Bochil, Chiapas, donde pobladores de varias localidades se manifestaban en demanda de recursos para obras.

De acuerdo con reportes, durante los hechos, donde los militares repelieron el ataque, al menos tres personas resultaron heridas, entre ellas, un elemento de la Guardia Nacional y dos civiles.

Los manifestantes de San Vicente, La Cañada, Venustiano Carranza y el Cobal exigían la entrega de recursos para obras sociales de las comunidades, por lo que bloquearon el camino hacia la cabecera municipal de Bochil.

Versiones señalan que personal de la Guardia Nacional interceptó unos vehículos, cuyos ocupantes los recibieron con disparos de arma de fuego. Tras la agresión se reportan al menos tres personas heridas, dos civiles y un uniformado, quien fue trasladado a un hospital en helicóptero para ser atendido.

Videos que fueron compartidos en redes sociales muestran el operativo de desalojo, donde se aprecia que tanto los manifestantes como los militares dispararon sus armas durante un enfrentamiento.

Emboscan a militares en Guerrero

Mientras tanto, una emboscada contra el Ejército mexicano en la sierra de Guerrero dejó este jueves un saldo preliminar de dos elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) muertos y tres más lesionados.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron en la entrada a la comunidad de Balsamar, perteneciente al municipio de Leonardo Bravo.

El ataque habría sido cometido por civiles armados. Se reportó que al hospital general de Chilpancingo llegaron civiles heridos, por lo que militares mantienen un fuerte operativo de seguridad en la zona.