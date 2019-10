Aeropuerto de Santa Lucía estará listo en 2022, prevé López Obrador

Tras calificar el inicio de las obras del nuevo aeropuerto “General Felipe Ángeles” en la Base Aérea Militar de Santa Lucía como un día y acto históricos, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que éste será inaugurado el 21 de marzo de 2022.

En el evento, el Ejecutivo federal activó una alarma sonora para ordenar el inicio de la obra, con maquinara y personal que trabajará a partir de este jueves y por dos años en la construcción de la nueva terminal área que tendrá un costo total de 75 mil millones de pesos y buscará resolver la saturación del actual aeropuerto de la Ciudad de México.

“Es un acto histórico porque se inicia la construcción de este aeropuerto, que es una obra importante y es el poder demostrar en los hechos que se pueden resolver los problemas con eficiencia, austeridad y honestidad”, sostuvo.

Comprometió al director de la Escuela Militar de Ingenieros y quien fungirá como arquitecto constructor del proyecto del aeropuerto, Gustavo Ricardo Vallejo Suárez, a que la obra esté lista para ser inaugurada el 21 de marzo del 2022. “Tiene mucha energía acumulada porque se interpusieron los amparos y va cumplir con este compromiso”, indicó.

Ante los gobernadores de los estados de México, Alfredo del Mazo, y de Hidalgo, Omar Fayad; y la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, López Obrador afirmó que en este proyecto se privilegió el interés nacional y el colectivo por encima de los intereses personales, además de refrendar la decisión con una consulta ciudadana. “Es un día importante porque se da el banderazo de las obras” en Santa Lucía, que es la mejor opción, con suelo firme, frente al proyecto del aeropuerto de Texcoco, que es un lago, con fango y hundimientos permanentes, subrayó. “Aquí el aeropuerto va a costar menos. No podemos hacer obras faraónicas habiendo tantas necesidades en el país” ya que el de Texcoco estaba presupuestado en 300 mil millones de pesos más los imprevistos. Es mucho mejor esta opción aun con el pago de bonos y la liquidación de empresas, en total se ejercerán 180 mil millones. Nos vamos ahorrar 120 mil millones de pesos”.

Construirán dos pistas para la aviación civil

López Obrador dijo que van a construir dos pistas para la aviación civil en Santa Lucía y se resolverá a largo plazo, para los próximos 80 años, el problema de la saturación por medio del Sistema Aeroportuario Metropolitano, es decir la nueva terminal, el “Benito Juárez” de la Ciudad de México y el de Toluca.

Reconoció el apoyo de las Fuerzas Armadas este proyecto y dijo que se cumplirá en tiempo y forma con el presupuesto estimado para la construcción que es de 75 mil millones de pesos.

Además, se comprometió a que, a pesar de ser una obra de seguridad nacional, se informará con transparencia el ejercicio de recursos. “No ocultaremos nada”.

Puntualizó que se enfrentó una “especie de sabotaje legal” porque se interpusieron cerca de 140 amparos, por lo que se tuvo que optar por considerar esta obra como de seguridad nacional para aligerar el proceso legal.

¿En dónde estará el aeropuerto de Santa Lucía?

El aeropuerto se ubicará en el Estado de México, en el municipio de Tecámac. Una vez la base sea ampliada, abarcaría una superficie de 2 mil 320 hectáreas.

Tecámac cuenta con 500 mil habitantes y más de 50 por ciento de la población en edad productiva se traslada a la ciudad en busca de trabajo y con un proyecto de esta magnitud no tendrían que salir de la zona en busca de empleo, comentó la alcaldesa Mariela Gutiérrez.

Los municipios cercanos a la zona de Santa Lucía son principalmente rurales, entre ellos, Zumpango, Jaltenco, Nextlalpan, Tonanitla, Tecámac.

Está ubicado en la calle Interior Plaza Principal Base Áerea núm. 1, Local 2; en la colonia Unidad Habitacional Militar Santa Lucía; en Tecámac.

Confirma Alfonso Durazo captura y luego liberación de Ovidio Guzmán, hijo de “El Chapo”

Autoridades federales confirmaron anoche la captura y luego liberación de Ovidio Guzmán López, hijo del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera.

En un mensaje a medios difundido en la cuenta de Twitter de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana a su cargo, Alfonso Durazo, indicó que la detención se llevó a cabo luego de una agresión a elementos de seguridad.

De acuerdo con Durazo Montaño, este jueves a las 15:30 horas, 30 elementos de la Guardia Nacional y de Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) efectuaban un patrullaje de rutina en el fraccionamiento Tres Ríos, de Culiacán, Sinaloa, cuando fueron agredidos desde una vivienda

Ante los hechos, los uniformados repelieron la agresión y tomaron posesión de la vivienda, donde aprehendieron a cuatro ocupantes, entre ellos, el hijo del “Chapo” Guzmán, Ovidio Guzmán López.

Agregó que esa acción generó que varios grupos de la delincuencia organizada rodearan la vivienda con una fuerza mayor a la de la patrulla de fuerzas federales, mientras otros grupos delincuenciales realizaron acciones violentas en distintos puntos de la ciudad contra la ciudadanía generando una situación de pánico.

Para salvaguardar la seguridad de los habitantes de Culiacán, indicó que el Gabinete de Seguridad acordó suspender dichas acciones y trasladarse a la capital sinaloense para conducir las acciones correspondientes.

Historial de Ovidio Guzmán

Ovidio Guzmán López, de 28 años, es hijo del segundo matrimonio de Joaquín “El Chapo” Guzmán con Griselda López Pérez.

El hijo de “El Chapo” Guzmán, conocido como “El Ratón”, se le identifica como miembro activo del cártel de Sinaloa.

Enfrenta cargos en Estados Unidos por conspiración para traficar cocaína, metanfetaminas y mariguana entre los años de 2008 a 2018.

La ciudad, zona de guerra

Reportes en redes sociales detallaron que desde las 15:00 comenzaron a registrarse balaceras en diferentes puntos de Culiacán.

En grabaciones que circularon en Twitter se pudo observar fuertes balaceras que fueron captada por usuarios de las redes sociales.

Reportan que debido a los enfrentamientos las tiendas departamentales y los comercios aledaños cerraron sus puertas.

Vecinos Culiacán capturaron estos hechos mediante videos que circulan en internet, con el que alertaban a la población a no salir a las calles debido a la inseguridad que se observa.

Incluso, muchas personas permanacieron encerradas en tiendas y que no pueden salir debido a las diferentes balaceras que se han registrado en la capital sinaloense.

El cibernauta Manuel Cárcamo escribió en su cuenta de Twitter: “Terrible lo que sucede en Culiacán. Tengan cuidado y no salgan de sus casas”.

Mientras que el comunicador Juan Pablo Pérez Díaz publicó por esta misma vía un video tomado por otro periodista, en el momento exacto que se lleva a cabo una balacera en esta ciudad, a la par de que se esconde detrás de un vehículo.

Continúan ataques a elementos policiacos y militares, ahora fue en Bacalar

Continúa la ola de ataques a elementos de la policía y militares; ahora fue en Bacalar. Esta semana se perpetraron dos trágicos ataques contra elementos de seguridad, el primero de ellos en Aguililla, Michoacán, del que resultaron 13 policías muertos, no habían pasado ni 24 horas cuando en Iguala, Guerrero, se registró un atentado más ahora contra militares, dejando un saldo de al menos 14 sicarios muertos y dos heridos. Este miércoles se perpetró un ataque más contra militares en Bacalar, del que afortunadamente no se registraron muertos, pero no por ello se disminuye la gravedad del asunto. Tres ataques contra policías y militares en menos de una semana, y con casi 30 muertos en total, mientras el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador sostiene su postura sobre la estrategia de no combatir la violencia con más violencia.

Se presume que un convoy de efectivos de la 34 zona militar realizaba trabajos de inteligencia y patrullaje, cuando fueron atacados a balazos en el tramo carretero Bacalar-Reforma. Y aunque existe aún hermetismo de parte de las autoridades para hablar del caso, ha trascendido que la agresión ocurrió la noche del miércoles contra miembros del Ejército. Narran que desde el monte salió un grupo de hombres armados que comenzaron a disparar contra los militares, quienes activaron el código rojo para repeler la agresión.

Del ataque ninguno de los soldados resultó herido, mientras que los hampones desaparecieron en la selva. En tanto, el convoy recibió apoyo de elementos concentrados en la Base de Operaciones y Adiestramiento Xtomoc, ubicado en el entronque con la comunidad de Miguel Hidalgo. Pese al ataque, los militares continuaron con su patrullaje y mediante un operativo por la selva se descartó riesgo, pues los presuntos agresores ya habían huido.

Identifican a civiles armados entre los muertos de Tepochica, Guerrero

Autoridades de Guerrero dieron a conocer que tras el enfrentamiento entre militares y civiles armados en Tepochica, 10 ya fueron identificados y reclamados por sus familiares. Mientras que del total de acaecidos cuatro eran del municipio de Heliodoro Castillo, dos de Iguala y uno de Amatitlán. Y al menos seis de las víctimas se encontraban entre los 19 y los 30 años de edad, el resto de los 30 a los 35 años.

Entre los fallecidos se identificó a varios civiles, como José “N” de 34 años, que se dice era ayudante de albañil. Nestor “N”, de 34 años, de Tepochica, quien según la información provista por las autoridades, perteneció 13 años a la Sedena, en el 27 batallón de Infantería de Iguala; así como Irving “N” de 19 años, originario de Amatitlán.

Por otra parte se identificó a Magdalena “N” de 29 años, que supuestamente se dedicaba a la carpintería. Evodio “N” de 25 años, supuesto campesino. Además de Luis Humberto “N” de 21 años, y su hermano Saul “N” de 22 años, ambos albañiles, lo mismo que sus primos Bernardo “N” de 19 y José Guadalupe “N” de 30.

En el Servicio Médico Forense, solicitaban la comparecencia ante el ministerio público de mujeres para reconocer y reclamar los cuerpos de los familiares.