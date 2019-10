Se crea el Instituto de Salud para el Bienestar

Cápsulas de la salud

Elsa Rodríguez Osorio

Cuidado con ambulancias patito coludidas con hospitales privados

Procesamiento de los alimentos y la nutrición

Para alcanzar el acceso universal a la salud para toda la población es imprescindible transformar e integrar el sector, por lo que se propone crear el Instituto de Salud para el Bienestar (Isabi), que permita superar la inequidad, además de mejorar la calidad y eficiencia en la atención, con seguridad y humanismo, afirmó Jorge Alcocer Varela, secretario de Salud al presentar el Plan Nacional de Salud en Palacio Nacional, ante el presidente Andrés Manuel López Obrador. Con la ampliación de 40 mil millones de pesos en el presupuesto, se creará dicho Instituto el cual será un organismo descentralizado de la Secretaría de Salud con personalidad jurídica y patrimonio propios. Para garantizar servicios de salud y medicinas a la población sin seguridad social, se basará en cuatro líneas estratégicas: responder a las necesidades en materia de medicamentos y material de curación, personal médico, infraestructura y basificación de personal. A fin de lograr el abasto de medicamentos, se trabajará sobre 3 ejes principales: compras públicas eficientes, planeación del suministro y distribución. La organización de los servicios se basará en la atención primaria de la salud a través de la prevención y en controlar los riesgos. Lo que sigue es atender la carencia de servicios y medicamentos gratuitos, sin restricción alguna, para quienes carecen de seguridad social. Juan Antonio Ferrer Aguilar, titular del Insabi, dijo que las actividades de promoción de la salud y prevención de enfermedades se desarrollarán a su máxima capacidad sin descuidar la atención a los enfermos, a través de redes integradas, que incluye hospitales y servicios especializados. Anunció el programa Médicos del Bienestar, encaminado a aumentar el personal de salud en zonas rurales, marginadas, vulnerables y remotas y se lanzó una convocatoria a médicos generales, especialistas y enfermeras que deseen participar en la transformación del sistema de salud en las comunidades. No quedó claro qué pasará con los que se inscribieron en el Seguro Popular.

La semana pasada una pasajera iba en el Metrobús que corre por Insurgentes cuando de manera intempestiva el chofer frenó para no atropellar a una mujer con una niña que se atravesó a su paso. De todas maneras, la alcanzó a golpear y la pasajera que iba adelante se pegó con un tubo haciéndose una herida en la cabeza. Alguien llamó al 911 y de inmediato llegó una ambulancia particular -que la herida creyó que era de las autoridades de Metrobús- y la llevó al Hospital Cos situado en la calle de Guanajuato 178. Sin recibir atención médica necesaria y sólo por estar 4 horas le cobraron 13 mil pesos y 4 mil de la ambulancia. ¿Cómo?, preguntó. ¿Qué el servicio no es por parte del Metrobús?. Sin remedio, tuvo que pagar para que le permitieran salir y luego se enteró que ese hospital está coludido con ambulancias patito que de alguna manera intervienen la señal del teléfono auxiliador y acuden al lugar de los hechos para levantar a los lesionados y llevarlos al hospital y cobrar comisión por ello. Ya hay varias denuncias al respecto. Los directivos del Metrobús deben pagar ese dinero a la pasajera lesionada y las autoridades del gobierno capitalino tomar las medidas pertinentes contra dicho hospital.

Actualmente la Tecnología de Alimentos es sumamente importante para el desarrollo de ingredientes y productos que puedan ser consumidos de manera segura por el ser humano, por ello es importante brindar información sustentada científicamente sobre el procesamiento de los alimentos y su relación con la nutrición. Para este fin, la Asociación Mexicana de los Alimentos en conjunto con la Universidad La Salle y Hablemos Claro (sitio de divulgación científica) organizaron el foro: “Procesamiento de alimentos y nutrición. Los retos de alimentar bien a una población creciente y altamente concentrada”. En el foro, expertos hablaron sobre el procesamiento de alimentos y su efecto en la calidad nutricional, legislación y regulación de los alimentos. Con ello se pretende brindar información sobre cómo el procesamiento de alimentos es indispensable para sostener el estilo de vida actual, considerando que el incremento de la población y su concentración en centros urbanos implica la producción, transporte y distribución de los mismos y que se deben preservar y mejorar sus propiedades nutricionales.

