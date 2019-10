AMLO, incomunicado cuando viaja

El jueves pasado, el Presidente Andrés Manuel López Obrador, tenía planeada una gira de trabajo para Oaxaca. En los momentos que ocurrió la detención de Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, el Líder del Ejecutivo no tenía la información suficiente para tomar decisiones.

En momentos de crisis, el Presidente debe estar informado minuto a minuto, segundo a segundo. No se puede dar el lujo de estar desconectado una hora, a menos que exista un motivo muy poderoso, como problemas de salud. El gobierno de la República cuenta con recursos para tener una fuerza aérea que sirva para los intereses del Estado (no sólo del Gobierno) y un interés del Estado es un Presidente con información suficiente y oportuna para tomar decisiones.

A López Obrador le gusta viajar en aviones comerciales. Por protocolos de seguridad de la aviación civil, se le impide a los pasajeros llevar aparatos de intercomunicación (incluso satelital) así como todo aquello que es necesario para trabajar como jefe de estado.

La movilidad es otro de los factores que son imprescindibles para cumplir con las obligaciones constitucionales.

Primero, con la comunicación instantánea se recibe información y con ella se toman decisiones. No puede mantenerse al margen. Un viaje de la Ciudad de México a Tijuana, representa 3 horas de incomunicación. En ese lapso todo puede ocurrir y en una emergencia podrían comunicarse con el piloto del avión, pero la lentitud sería pasmosa. En un avión oficial, y que conste que no pedimos que use el José María Morelos que está a la venta en Estados Unidos, el presidente estaría conectado con la tecnología que merecemos los mexicanos con el pago de nuestros impuestos. El capricho de AMLO, ya que se tienen aeronaves y no hay erogación ni tampoco son aviones con lujos, podría provocar muertes ante la toma de decisiones lentas. Segundo, en caso de emergencia nacional, el Presidente debe tener movilidad. Esto quiere decir que en el caso de un desastre natural o de violencia, puede cambiar en minutos su ruta y dirigirse al sitio donde demande su presencia. Esto, además, abonaría a que el Presidente pudiera salir del país para acudir a compromisos internacionales que todo jefe de estado está obligado a realizar. Muchas de estas travesías acompañado con parte de su gabinete.

Los aviones de la Fuerza Aérea Mexicana, están autorizados, inclusive, a volar en territorio de otras naciones. De acuerdo a protocolos de la International Civil Aviation Organization, ICAO, la agencia que de acuerdo con al Organización de las Naciones Unidas rige las normas de la aeronáutica civil internacional, establece normas para el traslado de jefes de Estado o de Gobierno a través de los territorios de las naciones afiliadas a ese acuerdo. El Presidente debe estar conectado en tiempo real. Por razones protocolarias y de seguridad, no permiten teléfonos satelitales a los pasajeros y, por ende, no hay comunicación directa del Líder del Ejecutivo con los miembros de su gabinete. Esto ocurrió durante la trifulca del pasado jueves y, ante la emergencia, López Obrador, tuvo simplemente que avalar la decisión de liberar un presunto narcotraficante.

No hay que olvidar que la máxima autoridad en un avión comercial es el capitán de la aeronave. Todos los demás son pasajeros, incluido el Presidente de la República. Esto, quizá para algunos puristas de la democracia, no sea importante, pero en los momentos de crisis y la toma de decisiones si que es fundamental. Bueno, se usó un avión militar para traer la mitad de las cenizas de José José, que podrían haber viajado en línea comercial, por qué razón no usar esos aviones para asuntos de seguridad nacional.

Si bien, no es necesario que se devuelva el avión presidencial Morelos, si se puede acondicionar un avión de la Fuerza Aérea Mexicana, para que se convierta en una extensión de la oficina presidencial. Esto no es un lujo, sino una inaplazable necesidad.

Poderosos Caballeros: Increíble lo que pasó ayer en Palacio Nacional, cuando un grupo de 300 presidentes municipales quisieron entrar, fueron rechazados con gases lacrimógenos por policías militares que custodiaban la puerta de entrada, donde dan acceso a quienes asisten a la conferencia de prensa mañanera. El fondo simplemente es dinero. Les quitaron, a través de decisiones del Congreso, mil millones de pesos en este año, principalmente destinados para la seguridad pública. Para el 2020, estiman quitar otros mil millones de pesos, lo que no les da la oportunidad ni de pagar oportunamente los salarios, ni mucho menos de uniformes, mantenimiento de patrullas y entrenamiento. En pocas palabras, la delincuencia que afecta a todos los mexicanos, los asaltos cotidianos en las calles o en las casas, no será combatida adecuadamente. Esto deja en estado de indefensión de la mayoría de la comunidad. Para los mexicanos es más importante que los cuiden a que les regalen dinero para comprar sus votos. Vivos pueden trabajar y ganar dinero. Alcaldes de todo el país, de distintos partidos políticos exigieron, ser escuchados por López Obrador, para plantear la injusta distribución del presupuesto. De cada 100 pesos que se distribuyen, 80 se los queda la federación, 16 las entidades federativas y solo 4 son distribuidos a los municipios. Entre los alcaldes que participaron en la demanda están Xavier Nava de San Luis Potosí; Enrique Vargas, de Hiixquilucan; Maru Campos Galván, de Chihuahua; Yolanda Tellería, de Pachuca, Hugo de la Rosa de Nezahualcoyotl. Gritaron fuerte, pero no fueron escuchados. *** Todo hace indicar que las comisiones bancarias no serán modificadas en este periodo ordinario de sesiones del Congreso. No está planeado, en las comisiones de Hacienda de Diputados y Senadores, el modificar el esquema. Ricardo Monreal, líder de la mayoría morenista en el Senado, ha venido trabajando con la SHCP, de Arturo Herrera; el Banxico, de Alejandro Díaz de León; la CNBV, de Adalberto Palma, y los propios banqueros, ahora encabezados por Luis Niño de Rivera y confía en que esta vez la iniciativa, que ha sido revisada por todas las partes. Hasta el momento, se frustró la posibilidad de aprobar la regulación de las comisiones que cobran los bancos. *** Como empresa que cotiza en al Bolsa Mexicana de Valores, la BMV, que preside Jaime Ruiz Sacristán, reportó el tercer trimestre del año con un crecimiento en el flujo operativo de 15%, al pasar de 477 millones de pesos a 551 millones de pesos, en comparación con el mismo periodo del año pasado. En su reporte, la Bolsa tuvo ingresos de julio a septiembre, en el negocio de capitales, de 132 millones de pesos, logrando un incremento de 7 millones o 5% respecto al mismo periodo del año anterior.

